DHI Aktie: Der ganz große Wurf!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Dhi-Aktie ist positiv, da sie die Einschätzung "Gut" erhalten hat. Insgesamt wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es gab jedoch keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10,5 USD, was einem Potenzial von 333,88 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 2,42 USD gehandelt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dhi-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 76,67, was als "Schlecht" gilt, während der RSI25 bei 51,55 liegt und als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dhi-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 3,28 USD liegt, was einer Abweichung von -26,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 2,48 USD, was einer Abweichung von -2,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Dhi-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Dhi in den sozialen Medien vorwiegend positiv diskutiert wird. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über die Aktie diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut".