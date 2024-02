DHI Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie der Dhi wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten Bewertung von 1, neutral von 0 und schlecht von 0 eingestuft. Diese Bewertungen führen zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Im letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Dhi. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 395,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung bei Dhi beobachtet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dhi-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde die Dhi-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Bewertung durch Analysten, das Sentiment und den RSI eine Gesamteinstufung von "Gut" und "Neutral" für die Aktie der Dhi.