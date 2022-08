DHEON GmbH nimmt neue Dimensionen an: Bad Segeberger Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Bad Segeberg (ots) -Die DHEON GmbH, eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Bad Segeberg, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Kundenberater und Mediengestalter in Vollzeit und Webdesigner in Voll- oder Teilzeit. Die Stellen bei der DHEON GmbH sind ab sofort verfügbar, einige davon können komplett im Homeoffice ausgeführt werden.Geschäftsführer Richard Tinß: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen."Die DHEON GmbH hat sich auf Online-Marketing-Dienstleistungen für Finanzdienstleister, Immobilienmakler und Bauträger spezialisiert. Über digitale Vertriebswege liefert das Unternehmen Finanzdienstleistern und Immobilienmaklern qualifizierte Neukunden und Bauträgern Vertriebspartner. Seine systematischen Funnels und strategischen Vertriebskonzepte sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Kunden der DHEON GmbH den Vertriebsalltag zu erleichtern, sodass diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Außerdem erlangen die Kunden durch die Zusammenarbeit eine enorme Reichweite und Bekanntheit. Die DHEON GmbH hat alle Prozesse automatisiert und gewinnt täglich neue Kunden. Über die nächsten Jahre will das Unternehmen weiter wachsen und expandieren, sodass jetzt weitere Experten und Führungskräfte eingestellt werden sollen.Die DHEON GmbH bietet ihren Mitarbeitern einen idealen Onboarding-Prozess und ein internes Trainingsprogramm, sodass neue Mitarbeiter schnell und selbstbewusst in ihren neuen Job starten können. Jede Person, die eingestellt wird, soll langfristig mit dem Unternehmen wachsen, weshalb die Übernahmequote bei 95 Prozent liegt. Darüber hinaus profitieren Mitarbeiter nicht nur von guten Karrierechancen, sondern ebenso von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksamen Leistungen und einer tollen Arbeitsatmosphäre. Anders als bei klassischen Start-ups haben die Mitarbeiter der DHEON GmbH feste Arbeitszeiten und -bereiche. Kostenlose Schulungen ermöglichen es ihnen aber, andere Arbeitsbereiche kennenzulernen."Für uns als Arbeitgeber sprechen außerdem noch weitere Gründe: Unser Arbeitsklima ist sehr kollegial und familiär - wir motivieren uns gegenseitig, Bestleistungen zu erzielen und persönlich zu wachsen. Eine offene Kommunikation schätzen wir sehr. Denn nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Unsere Vision ist es, uns mit der DHEON GmbH zukünftig verstärkt auf Verknüpfungen zu konzentrieren. Mit unserer Ausrichtung auf Makler und Bauträger sind wir dafür ideal aufgestellt. Es wird sich dann darum drehen, dass wir über unsere Bauträger Objekte an unsere Makler vermitteln. Damit wollen wir Win-win-Situationen für alle Beteiligten schaffen.", so der Geschäftsführer.Über Richard Tinß:Richard Tinß ist Geschäftsführer der DHEON GmbH. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich auf Online-Marketing und Vertriebsstrategien für Immobilienmakler und Bauträger spezialisiert und weiß, wie diese langfristig mehr Anfragen generieren können.Weitere Informationen finden Bewerber unter www.dheon.de.Pressekontakt:DHEON GmbHRichard TinßE-Mail: kontakt@dheon.deWebseite: https://www.dheon.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: DHEON GmbH, übermittelt durch news aktuell