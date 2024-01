DHC Software Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dhc Software hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent. Dadurch erhält die Dhc Software-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Dhc Software als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Dhc Software-Aktie mit 6,11 CNH um -5,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -11,96 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dhc Software-Aktie liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,41 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Dhc Software-Aktie.