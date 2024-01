DHC Software Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Mit einem KGV von 47,65 liegt Dhc Software in der "IT-Dienstleistungen"-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum Branchendurchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Dhc Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 17,06 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,71 Prozent für Dhc Software bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg im "Informationstechnologie"-Sektor von 13,99 Prozent liegt Dhc Software mit einer Rendite von 3,64 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dhc Software liegt bei 51,16, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Dhc Software daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Dhc Software 0,8 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,81 Prozent für diese Aktie liegt. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Dhc Software auf der Grundlage dieser verschiedenen Kategorien.