DGR Global Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Global heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Global überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Global weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Der aktuelle Kurs der Global von 0,013 AUD liegt mit -56,67 Prozent Abstand vom GD200 (0,03 AUD) aus charttechnischer Sicht im "Schlecht"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,02 AUD. Dies bedeutet einen Abstand von -35 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Global-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Global wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, handelt es sich ebenfalls vor allem um positive Themen, was eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute ergibt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Global auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Global können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Global in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".