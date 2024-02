DGR Global Aktie: Knallt es bald?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Global zeigt der RSI7 aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Global überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72, dass Global überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die Stimmung in Bezug auf Global wird auch durch soziale Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Global in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Global derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,03 AUD, womit der Kurs der Aktie um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -25 Prozent. Damit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.