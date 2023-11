DGR Global Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Global derzeit bei 0,04 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,02 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 AUD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von Global also eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde in den letzten Wochen bei Global eine positive Veränderung in der Stimmung festgestellt. Die Analyse basiert dabei auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, positiv oder negativ über das Unternehmen zu berichten. Daher erhält Global in diesem Aspekt eine Bewertung von "Gut". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zusammengefasst erhält Global in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Global beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 50 Punkte, was auf eine "Neutrale" Einstufung der Aktie hinweist. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Global als "Schlecht" eingestuft, da sie als überkauft betrachtet wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Global geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ist die Aktie von Global daher aus technischer Sicht mit einer Gesamtbewertung von "Schlecht" einzustufen, während die Anlegerstimmung neutral bewertet wird.