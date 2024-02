DGL Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für -Au liegt der RSI-Wert bei 45,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können ebenfalls einen Einfluss auf Aktien haben. In Bezug auf -Au wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen rund um das Unternehmen wider. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der -Au-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen auf eine positive Abweichung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.