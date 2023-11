DGL Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von -Au als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 64 und für den RSI25 liegt er bei 46,9, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der -Au-Aktie von 0,825 AUD 25,68 Prozent unter dem GD200 (1,11 AUD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 0,82 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktien, zeigen eine überwiegend positive Langzeitstimmung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Diskussionsintensität war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die -Au-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment als positiv eingestuft wird.