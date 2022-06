DGAP-Stimmrechte: CECONOMY AG (deutsch)

CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: CECONOMY AG

CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

15.06.2022 / 18:25

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG

CECONOMY AG

Gemäß § 43 Abs. 1 WpHG teilten (i) die Convergenta Invest und Beteiligungs

GmbH, Salzburg, Österreich, (ii) die Convergenta Invest GmbH, Bad Wiessee,

(iii) Herr Jürgen Kellerhals und (iv) Frau Helga Kellerhals (zusammen die

"Mitteilenden")

im Zusammenhang mit der Beteiligung der Convergenta Invest GmbH, Bad

Wiessee, an der CECONOMY AG ("Emittentin") und in Bezug auf die am 3. Juni

2022 gemäß §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 und 2 WpHG mitgeteilte Überschreitung der

Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15% 20% und 25% der Stimmrechte der Emittentin

Folgendes mit:1. Die Mitteilenden verfolgen mit ihrer Beteiligung an der

Emittentin in Bezug auf die Emittentin die Umsetzung strategischer Ziele. 2.

Bei entsprechender Wertentwicklung der Aktien der Emittentin wird der Erwerb

weiterer Anteile und dadurch weiterer Stimmrechte an der Emittentin in

Betracht gezogen und bei negativer Entwicklung eine Veräußerung von

Anteilen. 3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-,

Leitungs-, und Aufsichtsorganen der Emittentin wird angestrebt. Herr Jürgen

Kellerhals ist bereits Aufsichtsratsmitglied der Emittentin. 4. Die

Mitteilenden streben zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der Emittentin, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis

von Eigen- und Fremdfinanzierung und / oder die Dividendenpolitik, an.5.

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG wurde weiterhin mitgeteilt, dass die

Convergenta Invest GmbH, Bad Wiessee, die entsprechenden Aktien der

Emittentin mit dem Einsatz von Eigenmitteln erworben hat und zwar u.a. als

Gegenleistung für eine Sacheinlage von 21,62% der Geschäftsanteile an der

Media Saturn Holding GmbH in die Emittentin.

