DGAP-News: niiio finance group AG: niiio nimmt mit erfolgreicher Übernahme von FixHub nächsten Schritt als führende SaaS-Plattform für Asset- und Wealth-Management (deutsch)

23.08.2022

* niiio übernimmt 100% von FixHub rückwirkend zum 01.01.2022

* FixHub ergänzt mit Order-Routing die SaaS-Plattform von niiio

komplementär

* Erweitertes Produktangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette des

Asset- und Wealth-Managements generiert zusätzlichen Mehrwerte für

Kunden sowie Ertragspotenziale für die niiio-Gruppe

* FixHub und niiio GmbH werden zu einer Gesellschaft mit hoher

Skalierbarkeit und attraktiven Margen zusammengeschlossen

* Geplanter Gewinnabführungsvertrag mit niiio finance group AG ermöglicht

weiteren Mehrwert für die gesamte niiio-Gruppe

* Multinationale Investmentbank beabsichtigt Möglichkeiten zur

Finanzierung weiterer M&A-Aktivitäten für niiio am Kapitalmarkt zu

sondieren

Görlitz, 23.08.2022 | niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332),

Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat heute

die vollständige Übernahme des Order-Routing-Anbieters FixHub GmbH planmäßig

abgeschlossen. Damit übernimmt niiio rückwirkend zum 01.01.2022 FixHub gegen

Zahlung von 4 Mio. Euro in Cash, davon rund die Hälfte in 2022, der Rest in

fünf Tranchen in den Folgejahren 2023 bis 2027. Die Transaktion wird

fremdfinanziert. In einem wachstumsstarken Nischenmarkt erzielte FixHub im

Geschäftsjahr 2021 etwa 0,7 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von über

85 Prozent. Mit der Übernahme vollzieht niiio einen weiteren wichtigen

Schritt im Rahmen seiner Roll-up-Strategie, um als One-Stop-Shop-Plattform

Banken und Finanzdienstleistern ein ganzheitliches Ökosystem zu bieten, in

dem alle Lösungen modular und untereinander problemlos kompatibel sind.

Entsprechend der Strategie versteht sich niiio in einem stark fragmentierten

Markt zahlreicher kleiner Anbieter mit Nischenlösungen als Konsolidierer der

Branche.

2013 gegründet, betreibt FixHub ein vollständig gehostetes und verwaltetes

elektronisches Order-Routing-Netzwerk. Über dieses Netzwerk werden Buy-Side-

und Sell-Side-Institutionen für den Austausch von Aufträgen und

handelsbezogenen Informationen in allen relevanten Anlageklassen verbunden.

Zu den Kunden zählen Vermögensverwalter, Banken, Execution- und

Clearing-Broker, die dank FixHub über eine Schnittstelle hunderte

Gegenparteien weltweit erreichen, statt kostenaufwendig Verbindungen für

alle Gegenparteien und Anlageklassen individuell einzurichten. Als erste

zentrale Plattform bedient FixHub nicht nur den DACH-Markt für

institutionelle Kunden, sondern hat sich zu einem europäischen OrderHub

entwickelt. Dabei profitiert FixHub über ein Gebührenmodell direkt am

Orderaufkommen, das über das Netzwerk bearbeitet wird. Im Jahr 2021 betrug

das Handelsvolumen, das von den Mitgliedern über FixHub geroutet wurde, über

1 Billion Euro.

FixHub wird nach erfolgter Übernahme nun mit der niiio GmbH verschmolzen.

Die niiio GmbH verantwortet innerhalb der niiio-Gruppe das sehr erfolgreiche

Robo-Advisory-Geschäft, das sich wie FixHub durch eine hohe Skalierbarkeit

und attraktive Margen auszeichnet. Als White Label-Anwendung kommt die

Lösung von niiio etwa in dem bereits mehrfach prämierten Robo-Advisor

Smavesto der Sparkasse Bremen zum Einsatz. Gleichzeitig werden mit dem

Schritt der Aufbau von Doppelstrukturen vermieden und die organisatorische

Komplexität innerhalb der niiio-Gruppe weiter reduziert.

Johann Horch, CEO der niiio finance group AG: "Die erfolgreich

abgeschlossene Übernahme von FixHub ist der nächste konsequente Schritt für

niiio als führende SaaS-Plattform im digitalen Asset- und Wealth-Management.

Gleichzeitig ist dies nach der Integration von PATRONAS auf unserer

Plattform auch ein weiterer Beleg für den Erfolg unserer Roll-up-Strategie.

So konnten wir mit der Kreissparkasse Köln beispielsweise die größte

kommunale Sparkasse Deutschlands mit PATRONAS und FixHub von unserer

Plattform überzeugen. Europaweit hat FixHub nur wenige Wettbewerber, wir

sind hier in einem attraktiven Nischenmarkt unterwegs. Gleichzeitig bieten

sich für niiio über den One-Stop-Shop-Ansatz immer auch attraktive

Möglichkeiten für Up- und Cross-Selling. Nach dem Merger mit der niiio GmbH

werden wir einen Gewinnabführungsvertrag mit der niiio finance group AG

schließen, wodurch wir bestehende Verlustvorträge zum Vorteil der gesamten

niiio-Gruppe nutzen können."

Da Banken und Finanzdienstleister aufgrund des strukturellen Wandels in der

Branche zunehmend auf cloud-basierte Software-Lösungen Dritter setzen,

verzeichnet die niiio-Plattform eine rasant zunehmende Geschäftsdynamik. Für

2022 erwartet der Vorstand circa eine Verdreifachung der Umsatzerlöse auf

etwa 7,5 bis 7,9 Mio. Euro. Zudem geht der Vorstand davon aus, im laufenden

Geschäftsjahr ein ausgeglichenes bis leicht positives konsolidiertes

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwirtschaften zu

können. Um das Wachstumspotenzial und insbesondere die anorganische

Strategie zu stärken, befindet sich niiio in Gesprächen mit einer globalen,

unabhängigen Investmentbank, die bei der Analyse der langfristigen

strategischen Optionen, einschließlich Eigenkapitalfinanzierung und

M&A-Möglichkeiten, unterstützen soll.

Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische

WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und

damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und

ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS)

Provider für das Asset und Wealth Management. Als "one-stop-shop"

digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen

Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als

Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes

voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über

die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die

Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung,

Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis -

und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio

Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit

verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen

zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen

kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen

Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von

Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss

des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise

als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur

Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser

Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

°