DGAP-News: beaconsmind AG: International führender Discounter setzt auf beaconsmind-Lösung (deutsch)

beaconsmind AG: International führender Discounter setzt auf beaconsmind-Lösung

^

DGAP-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: International führender Discounter setzt auf

beaconsmind-Lösung

20.06.2022 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

beaconsmind AG: International führender Discounter setzt auf

beaconsmind-Lösung

- Start der Kooperation mit BFL Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten

- Roll-out in weiteren Märkten der BFL Group im Nahen Osten und Europa

geplant

- Einzigartige, individualisierte Interaktionsmöglichkeiten mit Kunden durch

Einsatz der innovativen beaconsmind-Technologie

Zürich, Schweiz - 20. Juni 2022 - Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 -

Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based

Marketing (LBM) & Analytics, hat die BFL Group als neuen Kunden gewonnen.

Die Gesellschaft mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)

gehört zu den weltweit führenden Discountern in den Bereichen Mode, Spiel-

und Haushaltswaren. Unter dem Dach der BFL Group befinden sich Marken wie

"Brands For Less", "Toys For Less", "Homes For Less" und "Mumuso". Darüber

hinaus ist die BFL Group exklusiver Premiumpartner von Tchibo in der MENA

Region. Die standortbasierte Marketinglösung von beaconsmind wird zunächst

in mehreren Stores in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Einsatz

kommen. Zeitnah soll der Einsatz der Lösung von beaconsmind dann auch auf

die stationären Ladengeschäfte der BFL Group in weiteren Märkten ausgeweitet

werden. Insgesamt verfügt die BFL Group mit ihren Marken über rund 80 Stores

in den VAE, Libanon, Oman, Katar, Kuwait und Malta.

Zustande gekommen ist die Kooperation mit der BFL Group über die

Partnerschaft beaconsminds mit der Seed-Group, dem Private Office von

Scheich Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, einem Mitglied der Herrscherfamilie von

Dubai. beaconsmind erhält über diese Partnerschaft direkten Zugang zu

Unternehmen und Geschäftskontakten der königlichen Familie in VAE und der

MENA Region und kann ihr Wachstum in diesen Regionen so weiter vorantreiben.

beaconsmind unterstützt die BFL Group bei der Verknüpfung ihrer Angebote im

stationären Handel mit denen im Online-Handel mittels Verbindung der BFL

Mobile-App mit der beaconsmind Suite Software. Mit der beaconsmind-Lösung

kann die BFL Group das Cross-Selling steigern und Kunden über neue

Interaktions- und Kommunikationskanäle maßgeschneiderte Angebote basierend

auf deren Kauf- und Besuchshistorie am Point-Of-Sale offerieren. Durch die

Personalisierung der Angebote wird die Kundenbindung gestärkt und die

Customer Experience verbessert. Die BFL Group profitiert darüber hinaus von

allen standortbezogenen Daten von ihren App-Nutzern, um so auf Kundenwünsche

direkt im Store zu reagieren oder Markttrends zu antizipieren und mit

entsprechenden Angeboten darauf zu reagieren.

Max Weiland, Chief Executive Officer von beaconsmind: "Nur wenige Wochen

nachdem wir unser Sales-Team unter anderem im Nahen Osten und Indien

gestärkt haben, können wir bereits einen bedeutenden Neukundenerfolg

vermelden. Die BFL Group gehört schon heute zu den weltweit führenden

Discountern und ist weiter auf Expansionskurs. Wir freuen uns, sie dabei zu

begleiten und mit unserer Lösung dynamische Wachstumsimpulse liefern zu

können."

Ayman Beydoun, Chief Operating Officer der BFL Group: "Technologien haben

den Einzelhandel schon immer geprägt. Bei der BFL Group sind wir offen

gegenüber neuen Technologien, mit denen wir unser Geschäft und unsere Kunden

gleichermaßen unterstützen können. Mit der Lösung von beaconsmind

erschließen wir einen neuen Marketingkanal innerhalb unserer

Omnichannel-Strategie, mit dem wir unsere App-Nutzer noch besser erreichen

und ihr Einkaufserlebnis verbessern können. Wir glauben an eine Strategie,

bei der der Kunde an erster Stelle steht, und mit einer lokalen, gezielten

Kundenansprache können wir unseren Kunden in unseren Geschäften noch mehr

Vorteile und Einkaufserlebnisse bieten, die auf ihren Vorlieben basieren."

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier

auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich

Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die

Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der

Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal

zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können

Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und

so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft

(ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit

XETRA-Handel und der Euronext in Paris.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen beaconsmind Kontakt für Wirtschaftsund

AG, Stäfa (Schweiz) Max Weiland, Finanzpresse edicto GmbH, Frankfurt

Gründer & CEO (Deutschland) Axel Mühlhaus/Doron

[1]maxweiland@beaconsmind.com Kaufmann [1]beaconsmind@edicto.de

Tel.: +41 44 380 73-73 1. Tel.: +49 69 905 505-54 1.

mailto:maxweiland@beaconsmind. mailto:beaconsmind@edicto.de

com

---------------------------------------------------------------------------

20.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1378687 20.06.2022

°