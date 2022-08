DGAP-News: Die Werkbank IT GmbH: Ökologischer Fußabdruck auf Knopfdruck bereits in der Planung: Die Werkbank IT GmbH und EPEA entwickeln ersten BIM-basierten Building Circularity Passport® (deutsch)

Die Werkbank IT GmbH: Ökologischer Fußabdruck auf Knopfdruck bereits in der Planung: Die Werkbank IT GmbH und EPEA entwickeln ersten BIM-basierten Building Circularity Passport®

18.08.2022

* Kombination aus Daten-Know-how, BIM-Technologie und

Nachhaltigkeitskriterien

* Werte spiegeln sich künftig verstärkt in Bilanzen wider

Stuttgart/Wien, 18. August 2022. Sag mir, was Du bauen willst - und ich sage

Dir deinen ökologischen Wert: Erstmals lassen sich Immobilien-Ökobilanzen

durch automatisierte Datenverarbeitung berechnen. Die Werkbank IT GmbH

entwickelt zusammen mit EPEA GmbH den ersten BIM-basierten Building

Circularity Passport® (BCP). Er gibt Planern, Bauherren und Investoren

unmittelbar Auskunft über den CO2-Fußabdruck, die Recyclingfähigkeit oder

den verbauten Rohstoffrestwert des Gebäudes. Mit dem BCP lässt sich bereits

in der Planungsphase eines Gebäudes in wenigen Sekunden herausfinden, wie

sich die verwendeten Baustoffe auf die Ökobilanz auswirken. Bisher waren

dafür aufwändige Berechnungen nötig. Doch nun stellt die EPEA Daten und

Algorithmen für den digitalen Abgleich in den CAD-Programmen bereit.

Lebenszyklus einer Immobilie von Anfang an digital verstehen

Der Schlüssel in die digitale grüne Zukunft liegt in der Kombination von

Technik, Daten und Nachhaltigkeitskriterien. Die EPEA (Environmental

Protection Encouragement Agency) verfügt über langjährige Erfahrung in der

Bewertung von Produkten nach dem Cradle to Cradle®-Prinzip und nach der Life

Cycle Assessment-Methode (LCA). Zudem hat das Umweltinstitut ein fundiertes

Wissen über die Kreislauffähigkeit von Baustoffen und -produkten und deren

ökologischen Fußabdruck gesammelt. Die Werkbank IT GmbH stellt mit ihrer

BIM-Infrastruktur BIM & More ( https://bim-more.com/) die Technologie, durch

die sich diese Produktinformationen in einen Digital Twin (digitalen

Zwilling) übertragen und auswerten lassen. Durch die Kombination der beiden

Kompetenzen können Architekten und Fachplaner sich nun per Mausklick in CAD

einen Building Circularity Passport® ihres Digital Twins ausweisen lassen

und die Produktstruktur anpassen, um das Ergebnis zu verbessern.

Die CO2-Emissionen aus der Betriebsphase machem bei heutigen Neubauten

Schätzungen zufolge nur noch weniger als 60 Prozent der gesamten Ökobilanz

eines Gebäudes aus. "Herstellung, Errichtung, Entsorgung beziehungsweise

Recycling sind bisher im Energieausweis (GEG) unberücksichtigt. Diesen

verengten Blick wollen wir aufbrechen, indem wir den gesamten Lebenszyklus

der verwendeten Materialien in den Planungsprozess aufnehmen", erklärt Dr.

Peter Mösle, Geschäftsführer bei EPEA.

Bilanzwerte mit digitaler Planung verbessern

Geringe CO2-Emissionen und kreislauffähige Materialverwendungen sind

inzwischen wesentliche Faktoren für die Sicherheit von Investments - vor

allem, weil der EU Green Deal dies an vielen Stellen einfordert. Um die

Transparenz in Bezug auf den kompletten Lebenszyklus zu ermöglichen, sind

valide Daten und einfache Tools essentiell. Mösle: "Je früher aufbereitete

Umweltdaten in der Planung verfügbar sind, desto besser. Denn: In frühen

Leistungsphasen können Architekten und Fachplaner noch Variantenvergleiche

zur Bauweise und zum Materialeinsatz durchführen -dies muss für den Anwender

jedoch sehr einfach sein. Damit kann der ökologische Fußabdruck mit

LCA-Analysen immens reduziert werden. Gleichzeitig wird der finanzielle

Rohstoffrestwert durch das Cradle to Cradle®. Designprinzip optimiert, indem

zum Beispiel auf trennbare Fügetechniken oder Wiederverwertbarkeit von

gewählten Bauprodukten geachtet wird. Hierbei ist entscheidend, dass wir

sowohl generische Daten als auch produktspezifische Daten der Hersteller zu

jeder Zeit für den Architekten verfügbar sind.Deshalb haben wir einen

Vertrag mit Die Werkbank IT GmbH geschlossen, die es mit dem BIM & More

Plugin möglich macht, unseren praxiserprobten Building Circularity Passport®

nun auch im BIM-Modell für alle Architekten und Planer verfügbar zu machen."

Nachhaltigkeits-Know-how trifft auf Technologie-Kompetenz

"Die EPEA erstellt bereits seit 2015 Building Circularity Passports® und

verfügt über eine riesige produktneutrale Datenbank sowie über relevante

Algorithmen, etwa für die Cradle to Cradle®-Bewertung. Bisher war noch keine

Kalkulation in CAD-Planungsprogrammen möglich und der Berechnungsprozess hat

viel Zeit in Anspruch genommen, da er nicht automatisiert war", erklärt

Matthias Uhl, Geschäftsführer des BIM-Unternehmens Die Werkbank IT GmbH, die

mit der SaaS-Anwendung BIM & More Orchestra ( https://bim-more.com/) die

BIM-Transformation in der Baustoffindustrie forcieren will. Im Zuge der

Kooperation mit EPEA werden die ökologisch relevanten Daten zusammen mit

Produktinformationen der Datenbank BIM & More Harmony über ein Plugin in der

digitalen Planungsumgebung zugänglich gemacht. "Dadurch können wir den

Building Circularity Passport® zum ersten Mal vollends skalieren", sagt Uhl.

Kreislauffähiges Design-Prinzip macht Materialwerte sichtbar

Der Building Circularity Passport® dient als Planungs- und

Dokumentationsinstrument, um gemeinsam mit Architekten, Fachplanern,

ausführenden Firmen und Herstellern die Kreislauffähigkeit von Immobilien

und damit den Ressourceneinsatz zu bewerten. Bei abgeschlossenen

Bauprojekten liefert der Building Circularity Passport® zusätzlich

detaillierte Informationen darüber, welche verwendeten Materialien sich

einfach trennen lassen und welche chemische Zusammensetzung die verbauten

Produkte besitzen. Auch die monetären Werte der verbauten Konstruktionen in

den Gebäuden lassen sich damit ermitteln. "Diese Informationen liefern einen

enormen Mehrwert für die Finanzierung unter Risikogesichtspunkten, die

Wertermittlung und den anstehenden Betrieb der Gebäude", erläutert Uhl.

Über die Werkbank IT GmbH

Das IT-Unternehmen Die Werkbank IT GmbH wurde 1998 von Matthias Uhl

gegründet. Mit "BIM & More Orchestra" - der BIM-Infrastruktur für Hersteller

aus der Baubranche - hat das Unternehmen eine komplette Toolchain für die

Baustoff- und Bauproduktindustrie entwickelt, die effizient das gesamte

Produktportfolio in herstellerspezifischen BIM-Content aufbereitet. Der

zugrunde liegende Ansatz heißt "Real Single Sourcing": BIM & More Orchestra

wird direkt an das Master Data Management (MDM) des Herstellers angebunden.

Die Industrie ändert und pflegt Daten weiterhin nur im eigenen PIM- oder

ERP-System. Das BIM Cockpit ist das Herzstück von BIM & More Orchestra. Mit

dem BIM Cockpit können arbeiten Hersteller direkt mit Architekten und

Planern zusammen - in Echtzeit. BIM & More Orchestra bietet mit seinen

Plugins und BIM-Kanälen (REST API) Schnittstellen für alle Arten von

Bauprodukten

in gängige CAD-Systeme. Größere Planungsbüros, GUs und GÜs nutzen die

Plugins von "BIM & More Orchestra" zudem für modellbasierte Mengen- und

Kostenermittlungen in verschiedenen Projektphasen. Weitere Informationen

finden Sie unter: https://bim-more.com

Über EPEA - part of Drees & Sommer

Als Innovationspartner für umweltverträgliche und kreislauffähige

Industrieprodukte, Gebäude und Stadtquartiere entwickelt EPEA Lösungen für

die Circular Economy. Die Methode dazu ist das von EPEA mitentwickelte

Cradle to Cradle®-Designprinzip: Für zukunftsfähige Lebensräume braucht es

Gebäude und Produkte, deren Materialien und Chemikalien gesund für Mensch

und Umwelt sind. Mit 30-jähriger Expertise und dem Wissen aus der Chemie,

Biologie, Umwelt- und Ingenieurswissenschaft optimiert das interdisziplinäre

Team Prozesse für die Immobilienwirtschaft und Produkte für die Bau-,

Textil-, Verpackungs-, Automobil-, Verbrauchsgüter- und Kosmetikindustrie.

Als akkreditierter Assessment Body begleitet EPEA zudem Unternehmen bei der

Zertifizierung ihrer Produkte nach dem Cradle to Cradle Certified(TM)

Produktstandard. Ziel ist, nicht weniger schlecht zu sein, sondern positive

Mehrwerte für Mensch, Umwelt und Unternehmen zu schaffen - in einer Circular

Economy basierend auf Cradle to Cradle®. https://www.epea.com

