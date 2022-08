DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia verstärkt Team mit Fachkräften aus Kolumbien - Projekt der Bundesagentur für Arbeit eröffnet neue Chancen - Modell für die Wirtschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia SE: Vonovia verstärkt Team mit Fachkräften aus Kolumbien - Projekt der Bundesagentur für Arbeit eröffnet neue Chancen - Modell für die Wirtschaft

* Halbes Jahr Vorbereitung in Bogotá

* Nach Anerkennung der Abschlüsse sollen Elektriker und Gärtner dauerhaft

beschäftigt werden

Hannover, 29. August 2022 - Um dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen, hat

Vonovia im Rahmen des Projekts "TEAM" der Bundesagentur für Arbeit (BA) 13

Elektronikerinnen und Elektroniker sowie vier Gärtnerinnen und Gärtner in

Kolumbien angeworben. Die bereits ausgebildeten Fachkräfte werden ab

September bei Deutschlands größtem Wohnungsanbieter eingesetzt. "Wir freuen

uns sehr, dass wir die kolumbianischen Fachkräfte bei uns qualifiziert

beschäftigen und diesen Menschen eine Perspektive bieten können", erklärte

Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE, anlässlich der Begrüßung

der neuen Kräfte in Hannover. Buch bezeichnete das Anwerben im nicht

europäischen Ausland als "Modell für die deutsche Wirtschaft, den

Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen".

Die erforderliche Vereinbarung für diese Maßnahme wurde zwischen der BA und

der kolumbianischen Arbeitsverwaltung SPE getroffen. Hiermit bot sich für

Vonovia die Möglichkeit, erstmalig das Recruiting auch auf Staaten außerhalb

der EU auszuweiten. Grundlage hierfür ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz,

das Vereinbarungen wie diese ermöglicht und die Möglichkeit zum Nachholen

der Anerkennung bereits vorhandener Abschlüsse nach der Einreise in

Deutschland eröffnet. Vonovia ist bundesweit eines der ersten Unternehmen,

das die neuen Vermittlungsabsprachen der BA auf Grundlage des 2020 in Kraft

getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aktiv zur Rekrutierung nutzt.

"Wir stehen vor der großen Herausforderung, den Gebäudebestand sehr schnell

klimaneutral zu sanieren und Photovoltaik auf die Dächer zu bringen. Daher

können wir jede gute Frau und jeden guten Mann gebrauchen", erläuterte Buch

die Notwendigkeit, in Kolumbien Fachkräfte anzuwerben.

"Vonovia hat das Angebot der Bundesagentur für Arbeit als Chance ergriffen,

gute Fachkräfte außerhalb der EU für sich zu gewinnen. Sprachbarrieren und

nationale Grenzen sollten keine Rolle spielen, wenn am Ende alle Seiten

davon profitieren", sagte Dr. Berend Lindner, Staatssekretär im Arbeits- und

Wirtschaftsministerium von Niedersachsen.

Um die neuen Kräfte zu finden, hatte die kolumbianische Arbeitsagentur

intensiv unter anderem über ihre sozialen Medien geworben. Über 400 Frauen

und Männer, zwischen 21 und 35 Jahre alt, bewarben sich. Am Ende wurden 90

Bewerbungsgespräche geführt. Die Wahl fiel auf 17 hochmotivierte Menschen,

die sich eine Zukunft in Deutschland aufbauen wollen. Rekrutiert wurde in

jenen Arbeitsmarktbereichen, in denen in Deutschland ein Engpass und in

Kolumbien ein Überschuss an Fachkräften besteht. Vonovia hält sich somit an

die Standards der fairen Erwerbsmigration. Insgesamt weist Kolumbien eine

hohe Jugendarbeitslosigkeit auf.

Die nun bei Vonovia beschäftigten 15 Männer und zwei Frauen werden ab 1.

September in Hannover im Wohnumfeld sowie in Kiel, Lübeck und in Berlin bei

der Vonovia Technischer Service (VTS) eingesetzt. Auch hier werden sie

berufsbegleitende Kurse besuchen, um sich so gut wie möglich im Job, aber

auch in Deutschland integrieren zu können. Bildungsträger ist die

Continental. Die Kooperation wurde zudem maßgeblich von der Industrie- und

Handelskammer (IHK) Hannover begleitet.

Nach 12 bis 18 Monaten der qualifizierten Beschäftigung bei Vonovia und der

möglichen Anerkennung ihrer Ausbildung durch die deutschen Behörden, können

die Fachkräfte in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Alle kolumbianischen Fachkräfte, die im Rahmen des "TEAM"-Programms

angeworben wurden, mussten im Vorfeld Deutsch lernen und eine Sprachprüfung

ablegen.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das

Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die

Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch

eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten

auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das

Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte

Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation

mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und

kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern.

Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen

gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen.

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort

kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der

Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service.

Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und

entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen

im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der

zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax,

App oder postalisch erreichbar.

Vonovia beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(inklusive Deutsche Wohnen), Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.

