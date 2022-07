DGAP-News: ViennaEstate Immobilien AG: Gleichenfeier der revitalisierten Wohn-Immobilie Roseggergasse 33-35 (deutsch)

ViennaEstate Immobilien AG: Gleichenfeier der revitalisierten Wohn-Immobilie Roseggergasse 33-35

ViennaEstate Immobilien AG: Gleichenfeier der revitalisierten Wohn-Immobilie

Roseggergasse 33-35

12.07.2022 / 10:00

Wien, 12. Juli 2022 - Genau ein Jahr nach Baubeginn wurde Anfang Juli 2022

die Dachfertigstellung des modernen komplettsanierten Wohnhauses in der

Roseggergasse 33-35 in 1160 Wien gefeiert. In sechs Monaten schon, also ab

Dezember 2022, sind die 33 Wohnungen bezugsfertig. Die bereits

fertiggestellte Musterwohnung im dritten Geschoß ist nach Terminvereinbarung

jederzeit zu besichtigen. Die Vermarktung der Mietwohnungen beginnt exklusiv

ab 15. Juli 2022.

"Unser Anspruch war es nicht nur, eine stilvolle Immobilie zu entwickeln,

sondern auch bei den umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten die solide

Substanz des Bestands zu bewahren und zu nutzen", betont Mag. Peter Lazar,

Vorstands-vorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG. Die ViennaEstate als

Projektentwickler und Asset Manager für den Immobilien-Eigentümer BMK Real

Estate GmbH, die Baufirma Mandlbauer Bau GmbH sowie CAD Office Müllner GmbH

als Örtliche Bauaufsicht feierten mit zahlreichen Partner:innen und Gästen

die erfolgreiche Zusammenarbeit sowie die baldige Fertigstellung dieses

hochwertigen Wohnprojektes. Die Dachgleiche war eigentlich schon im Jänner

2022 erreicht, die Feier musste aufgrund der damaligen Covid-Situation

jedoch verschoben werden. Grund genug, diese jetzt nachzuholen!

BMK Real Estate-Geschäftsführer Peter Panholzer freut sich über den

plangerechten Baufortschritt und bedankte sich bei allen Projektbeteiligten

sowie bei der gesamten Mannschaft der Baustelle für ihren intensiven

Einsatz. CAD Office Müllner-Geschäftsführer Werner Müllner ergänzte: "Trotz

aller momentanen Schwierigkeiten am Bau, wie beispielsweise

Materialengpässe, lange Lieferzeiten oder sprunghafte Preisentwicklungen,

hat es der Generalunternehmer Mandlbauer mit seinem Team geschafft, eine

hochwertige Arbeitsleistung ohne Zeitverzug und Preiserhöhung abzuliefern.

Wir haben alle Probleme, die täglich auf einer Baustelle auftreten, stets

bestens gelöst. So macht die Zusammenarbeit Spaß."

Vermarktungsstart der Mietwohnungen ab 15. Juli 2022

Während der Bauphase wurden 21 Bestandswohnungen komplettsaniert sowie zwölf

zusätzliche großzügig konzipierte Wohneinheiten im Dachgeschoß (in der Größe

von 42 bis 73 m2) mit Terrassen errichtet. Das Gebäude wird durch zwei

Stiegenhäuser erschlossen, welche mit zwei modernen Aufzugsanlagen

ausgestattet wurden. 22 PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Garage zur

Verfügung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Fassade: diese wird

stilgerecht und detailgetreu erneuert. Zudem wurde das Haus an die Fernwärme

Wien angeschlossen.

Die Verwertung der Mietwohnungen in der Roseggergasse 33-35 in 1160 Wien

übernimmt die ViennaEstate Makler GmbH. Besuchen Sie dazu die Webseite unter

www.viennaestate-makler.com oder melden Sie sich an Geschäftsführer Florian

Prammer unter prammer@viennaestate.com oder +43 676 839 85 812.

Bildindex

Visualisierung: Fassade Roseggergasse 33-35, 1160 Wien © ViennaEstate +

PropTexx GmbH Der Abdruck ist für Pressezwecke unter Angabe des Copyrights

honorarfrei.

Direktkontakt

ViennaEstate Immobilien AG, Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien

T +43 1 236 01 55 I @ info@viennaestate.com I Neue Webseite unter

www.viennaestate.com

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=84710b00f176b72e0444f3b4c4301e51

Bildtitel: Visualisierung: Fassade Roseggergasse 33-35, 1160 Wien ©

ViennaEstate + PropTexx GmbH

°