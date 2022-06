DGAP-News: Die Universität Twente holt den europäischen LoL-Titel bei den Amazon UNIVERSITY Esports Masters (deutsch)

Die Universität Twente holt den europäischen LoL-Titel bei den Amazon UNIVERSITY Esports Masters

Die Universität Twente holt den europäischen LoL-Titel bei den Amazon

UNIVERSITY Esports Masters

27.06.2022 / 17:25

Das Team AIX Schwer von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule

Aachen erreichte im Halbfinale gegen das türkische Team Yenilmezler ERU den

vierten Platz

Alicante, Spain

Das Sportteam Twente von der Universität Twente (Niederlande) ging als

Sieger (3:2) aus dem Amazon UNIVERSITY Esports Masters Grand Final hervor

und holte sich den begehrten europäischen League of Legends-Titel vor dem

AZS AGH der AGH University of Science and Technology (Polen) in einem

frenetischen Event, das am vergangenen Wochenende von GGTech organisiert und

in Alicante (Spanien) ausgetragen wurde.

Die diesjährige Ausgabe der Amazon UEMasters gilt als die höchste

Esport-Liga im Hochschulbereich und hatte die folgenden Finalisten: AIX

Schwer von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

(Deutschland), AZS AGH, Esports Team Twente und Yenilmezler ERU von der

Erciyes Universität (Türkei).

Alle diese Teams kämpften nicht nur um das Prestige, das beste europäische

Hochschulteam in LoL zu sein, sondern auch um das Preisgeld von 5.000 Euro

von insgesamt 11.500 Euro, das in dieser Phase auf dem Spiel stand.

Nach ihrer Leistung im Turnier erkannte einer der Spieler von AIX Schwer,

'SJ', an, dass "wir nicht erwartet haben, dass die anderen Teams so gut

sind, also müssen wir härter arbeiten, um den Pokal zu gewinnen. Dieses Mal

wurden wir Vierter, aber beim nächsten Mal werden wir das aufholen".

Alles in allem und nach einer sehr engen Qualifikationsphase, die im März

begann, setzte dieses Finale den Schlusspunkt unter eine spektakuläre

Ausgabe, die auch Wettbewerbe von Clash Royale, TFT und Rocket League

umfasste und die durch die Teilnahme von 220 Spielern, 30 Teams und 30

Universitäten aus 15 europäischen Ländern gewürdigt wurde.

Ein Sektor mit kontinuierlichem Wachstum in Deutschland

Seit seiner Gründung hat Amazon UEMasters die enorme Expansion der

esports-Industrie miterlebt, nicht nur als Wettbewerbsdisziplin, sondern

auch als einen ständig boomenden Arbeitsmarkt. Wettbewerbe dieses Niveaus

dienen als Einstieg für qualifizierte junge Fachkräfte, Gamer, Kreative und

ganz allgemein für Innovatoren in dieser florierenden Branche.

So hatte der Amazon UNIVERSITY Esports in Deutschland im Sommersemester 2022

162 teilnehmende Hochschulen und 500.000 Zuschauer auf Twitch, was zu vier

Platzierungen (1x Clash Royale, 1x Rocket League, 2x LoL) in den Amazon

UEMasters Play-offs führte.

Die Organisation der Amazon UNIVERSITY Esports Masters war möglich dank der

Unterstützung von Unternehmen wie Twitch Student und Intel, die alle

Wettbewerbe mit den neuesten Technologien und der maximalen Leistung im

PC-Gaming versorgen.

