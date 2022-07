DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds erwirbt 5.560 qm großes Grundstück in Königs Wusterhausen (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds erwirbt 5.560 qm großes Grundstück in Königs Wusterhausen

The Grounds erwirbt 5.560 qm großes Grundstück in Königs Wusterhausen

- Wohnungsbauprojekt geplant

- Attraktive Lage südöstlich von Berlin

Berlin, 13.07.2022 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds

/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat gestern den Vertrag für den Ankauf eines 5.560

Quadratmeter großen Grundstücks in Königs Wusterhausen abgeschlossen. Nach

Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen strebt die Gesellschaft hier

die Realisierung eines Wohnungsbauvorhabens an.

Das Grundstück liegt in der Innenstadt. Alle wesentlichen, im Alltag

notwendigen Infrastruktureinrichtungen befinden sich in der unmittelbaren

Umgebung, insbesondere auch Kindergärten und Schulen. Die Fachhochschule für

Finanzen und die Justizakademie des Landes Brandenburg liegen in fußläufiger

Entfernung.

"Mit dem Kauf des Grundstücks in Königs Wusterhausen haben wir die

Ausgangsbasis für ein weiteres Wohnungsbauprojekt im Berliner Umland

geschaffen. Vor allem die Region südöstlich von Berlin hat in jüngster Zeit

durch die Ansiedlung von Tesla und die Eröffnung des Flughafens BER

wesentliche Impulse erhalten. Diese dürften auch in den kommenden Jahren

weiter anhalten oder sich noch verstärken", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand

von The Grounds. "Allein in Königs Wusterhausen hat sich die Einwohnerzahl

von 33.747 im Jahr 2011 auf 38.898 Einwohner Ende März 2022 erhöht, was

einem Zuwachs von mehr als 15 Prozent entspricht. Vor diesem Hintergrund

rechnen wir mit einer nachhaltigen Wohnungsnachfrage im Ort und in dessen

näherer Umgebung."

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen

Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig

wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate

Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse

Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein

Büro in Stuttgart.

