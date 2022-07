DGAP-News: TM Börsenverlag AG: Jetzt Zeichnungsstart des neuen boerse.de-Technologiefonds! (deutsch)

TM Börsenverlag AG: Jetzt Zeichnungsstart des neuen boerse.de-Technologiefonds!

Emittent / Herausgeber: TM Börsenverlag AG / Schlagwort(e): Sonstiges

TM Börsenverlag AG: Jetzt Zeichnungsstart des neuen

boerse.de-Technologiefonds!

14.07.2022 / 14:40

Pressemitteilung Technologiefonds:

Jetzt Zeichnungsstart des neuen boerse.de-Technologiefonds!

"Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer!" lautet der Leitspruch des

boerse.de-Aktienfonds. Wie wir alle wissen, gehören aber genauso auch das

Googeln, Streamen, der Online-Einkauf oder das bargeldlose Bezahlen längst

zu den Routinen des Alltags. Und die Digitalisierung erfasst immer mehr

Branchen sowie Bereiche des täglichen Lebens. Was lag also näher, als nach

dem boerse.de-Aktienfonds für den Vermögensaufbau und dem

boerse.de-Weltfonds für den Ruhestand - in die Anleger schon mehr als 200

Millionen Euro investiert haben - einen dritten boerse.de-Fonds für die

Trends der Zukunft aufzulegen?

Der neue boerse.de-Fonds für die spannendsten Zukunftstrends!

Als Champions-Plus-Fonds investiert der neue boerse.de-Technologiefonds -

transparent, regelbasiert und innovativ - sowohl in die laut

Performance-Analyse aktuell erfolgreichsten Technologie-Aktien der Welt als

auch in mögliche Tech-Champions von morgen. Zum mehr als 400 Werte

umfassenden Portfolio zählen daher neben Technologie-Champions wie Apple,

Amazon, Alphabet, Microsoft, Bechtle und Nemetschek auch Tesla oder die

jungen Tech-Unternehmen Snowflake, Palantir, Uber, Zoom und Spotify.

Ein intelligent kombiniertes Anlagekonzept: Kerninvestment- plus

Darwin-Portfolio

Mit diesem kombinierten Anlagekonzept ist der boerse.de-Technologiefonds

daher perfekt für risikobewusste Anleger, die sich an den spannendsten

Zukunftstrends beteiligen möchten. Denn der Champions-Plus-Fonds investiert

mit 60% Portfolioanteil gleichgewichtet in alle Technologie- Champions als

Kerninvestment, also in die nach den Kennzahlen der Performance-Analyse in

der Vergangenheit besten Technologie-Aktien der Welt. Um frühzeitig die

Technologie-Highflyer von morgen (und möglicherweise künftigen Champions) zu

identifizieren, wird gleichzeitig mit einem Anteil von 40% in ein sehr

breites Portfolio aus mehr als 400 Technologie-Aktien investiert. In diesem

Darwin-Teilportfolio erhalten zu Beginn alle Werte das gleiche Gewicht, um

mit der Zeit - entsprechend der Survival-of-the-Fittest-Philosophie von

Charles Darwin - die Aktien mit der besten Wertentwicklung höher zu

gewichten.

boerse.de-Technologiefonds ohne Ausgabeaufschlag zu erwerben

Wie bei den beiden bestehenden boerse.de-Fonds gibt es den

boerse.de-Technologiefonds in einer ausschüttenden (WKN: TMG4TA) sowie einer

thesaurierenden Variante (WKN: TMG4TT). Beide Tranchen können ab sofort bis

zum 28. Juli (14:00 Uhr) bei jeder Bank, Sparkasse oder Ihrem Online-Broker

zu einem Ausgabepreis von 100 Euro ohne Agio über die Börse Stuttgart

gezeichnet werden. Dabei gilt es zu beachten:

Für die erfolgreiche Zeichnung ist bei der Ordereingabe der Handelsplatz

"Börse Stuttgart" auszuwählen. Zudem sollte die Order mit einem Limit von

100 Euro platziert werden. Der fortlaufende Handel startet dann am 1. August

2022.

Eckdaten

Initiator boerse.de Group AG

Anlagemanagement boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

KVG/Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Mindestanlage 1 Fondsanteil

Ausgabeaufschlag 0%*

WKN ausschüttend TMG4TA

WKN thesaurierend TMG4TT

Wertpapiergattung Aktienfonds

Anlageregion Weltweit

Adjustierung Monatlich

Readjustierung Laufend

Referenzwährung EUR

Empfohlener Stuttgart

Handelsplatz

Ausschüttende Tranche:

WKN TMG4TA

ISIN LU2479335817

Ausschüttung einmal jährlich, voraussichtlich Juli 2023

Handelsstart 01. August 2022

Kosten (OGC) 1,98%* (vorläufige Schätzung)

Erfolgsbezogene 10% der Anteilswertentwicklung bei quartalsweiser

Kosten Berechnung, sofern der Anteil ein neues Allzeithoch erreicht*

Sparplanfähigkeit Ja

Thesaurierende Tranche:

WKN TMG4TT

ISIN LU2479335734

Handelsstart 01. August 2022

Kosten (OGC) 1,98%* (vorläufige Schätzung)

Erfolgsbezogene 10% der Anteilswertentwicklung bei quartalsweiser

Kosten Berechnung, sofern der Anteil ein neues Allzeithoch erreicht*

Sparplanfähigkeit Ja

* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt.

Weitere Informationen unter: www.boerse-technologiefonds.de

Ihre Ansprechpartner:

Oliver Garn, Geschäftsführer boerse.de Vermögensverwaltung GmbH,

Telefon: 08031/20 33 546, E-Mail: og@boerse-vv.de

Petra Berghaus-Wagner, Marketing-Leitung boerse.de Group AG, Telefon:

08031/20 33 504, E-Mail: pw@boerse-group.de

Die boerse.de Vermögensverwaltung gehört wie die TM Börsenverlag AG (bereits

seit 1987!) und die boerse.de Finanzportal AG zur boerse.de Group AG mit

Sitz in Rosenheim.

