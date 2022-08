DGAP-News: TAG Immobilien AG: Starke operative Geschäftsentwicklung in allen Kennzahlen der TAG Immobilien AG im zweiten Quartal 2022. LTV durch Kapitalerhöhung im Juli 2022 auf unter 45% gesenkt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

TAG Immobilien AG: Starke operative Geschäftsentwicklung in allen Kennzahlen der TAG Immobilien AG im zweiten Quartal 2022. LTV durch Kapitalerhöhung im Juli 2022 auf unter 45% gesenkt

^

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

TAG Immobilien AG: Starke operative Geschäftsentwicklung in allen Kennzahlen

der TAG Immobilien AG im zweiten Quartal 2022. LTV durch Kapitalerhöhung im

Juli 2022 auf unter 45% gesenkt

23.08.2022 / 06:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Starke operative Geschäftsentwicklung in allen Kennzahlen der TAG Immobilien

AG im zweiten Quartal 2022. LTV durch Kapitalerhöhung im Juli 2022 auf unter

45% gesenkt

* FFO I von EUR 48,5 Mio. im Q2 2022 und von EUR 96,2 Mio. im H1 2022

(+5,1% im Vergleich zum H1 2021)

* Gesamtes Mietwachstum von 2,0% p.a. im Q2 2022 (Q1 2022: 1,5% p.a.) und

Rückgang der Leerstandsquote auf 5,2% im Juni 2022 nach 5,7% im März

2022

* Turnusmäßige Neubewertung des Immobilienportfolios zum 30. Juni 2022

führt zu einer halbjährlichen Aufwertung von 4,0%

* LTV von 47,0% zum 30. Juni 2022 bzw. von 44,5% pro forma unter

Berücksichtigung der Effekte aus der Kapitalerhöhung um EUR 202 Mio. im

Juli 2022

* NTA je Aktie von EUR 25,17 zum 30. Juni 2022 (EUR 22,11 pro forma nach

Kapitalerhöhung)

* Vermietungsgeschäft in Polen wird in den nächsten Quartalen an Gewicht

gewinnen; Kapitalbedarf für das operative Geschäft in Polen bis Ende

2023 deutlich reduziert

* Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt; Kennzahlen pro Aktie an

die neue Aktienanzahl nach Kapitalerhöhung angepasst

Hamburg, 23. August 2022

Operative Kennzahlen und Ergebnisentwicklung

Trotz eines herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds konnte die TAG

Immobilien AG (TAG) ihre positive operative Entwicklung im ersten Halbjahr

2022 fortsetzen. Der FFO I (Funds from Operations ohne Verkaufsergebnis und

ohne das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit in Polen) stieg im zweiten

Quartal 2022 auf EUR 48,5 Mio. im Vergleich zu EUR 47,8 Mio. im ersten

Quartal 2022 und EUR 45,9 Mio. im zweiten Quartal 2021. Für das gesamte

erste Halbjahr 2022 belief sich der FFO I auf EUR 96,2 Mio. gegenüber EUR

91,5 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 5,1% entspricht.

Im zweiten Quartal 2022 wurde auf Basis eines vergleichbaren Portfolios

(like-for-like) ein Mietwachstum von 1,5% p.a. und von 2,0% p.a.

einschließlich der Effekte aus dem Leerstandsabbau erzielt. Der Leerstand in

den Wohneinheiten des Konzerns ging im zweiten Quartal 2022 auf 5,2% zurück,

gegenüber 5,7% im März 2021 und 5,5% zu Beginn des Jahres. Nach dem Stichtag

konnte der Leerstand weiter reduziert werden und beläuft sich aktuell im

August 2022 auf nur noch ca. 5,0%.

Die TAG führt weiterhin eine halbjährliche Bewertung ihres

Immobilienportfolios durch. Aus der Bewertung zum 30. Juni 2022 resultierte

ein Bewertungsgewinn von insgesamt EUR 273 Mio. (davon EUR 256 Mio. für das

Portfolio in Deutschland und EUR 17 Mio. für das Portfolio in Polen, das

sich noch in der Entwicklung befindet), was einer Aufwertung von 4,0% im

ersten Halbjahr 2022 entspricht, nach 5,2% im ersten Halbjahr 2021. Damit

wird das Portfolio der TAG in Deutschland nun mit rund EUR 1.270 je qm und

einer Bruttoanfangsrendite von 5,1% bewertet.

Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag zum 30. Juni 2022 bei 47,0%

gegenüber einem LTV von 43,2% zum Jahresende 2021. In Folge der im Juli 2022

durchgeführten Kapitalerhöhung um EUR 202 Mio. reduzierte sich der LTV auf

pro forma Basis auf 44,5%, dies liegt bereits unter dem LTV-Ziel von ca.

45%.

Der EPRA NTA sank leicht von EUR 25,54 je Aktie zum 31. Dezember 2021 auf

EUR 25,17 zum 30. Juni 2022, was auf die Dividendenzahlung von EUR 0,93 je

Aktie im Mai 2022 zurückzuführen ist. Pro forma nach der Kapitalerhöhung im

Juli 2022 (ca. 29 Mio. neu ausgegebene Aktien zu EUR 6,90 je Aktie) lag der

EPRA NTA je Aktie bei EUR 22,11.

Operatives Geschäft in Polen und deutlich reduzierter Kapitalbedarf

Trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der globalen

Lieferkettenstörungen und der gestiegenen Finanzierungskosten hat die TAG

ihre Geschäfte in Polen erfolgreich weitergeführt und sich an das neue

Geschäftsumfeld angepasst.

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit in Polen belief sich im ersten Halbjahr

2022 auf EUR 5,1 Mio. im Vergleich zu EUR 4,5 Mio. im ersten Halbjahr 2021.

Nach der Erstkonsolidierung der ROBYG S.A. zum 31. März 2022 erwartet die

TAG eine starke Steigerung dieses Ergebnisses in der zweiten Jahreshälfte,

da der Großteil der Wohnungen im dritten und vierten Quartal 2022 übergeben

wird. Nahezu alle dieser Wohnungen (ca. 97% zum 31. Juli 2022) sind bereits

verkauft.

In den vergangenen Monaten sind mehr als fünf Millionen ukrainische Bürger

nach Polen geflüchtet, von denen ein großer Teil mittel- bis langfristig in

Polen bleiben wird. Die TAG rechnet daher mit einer weiter steigenden

Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen wie Warschau und

anderen polnischen Großstädten. Neben den bereits auf dem Markt befindlichen

ca. 500 Mietwohnungen, mit einer Leerstandsquote im Juni 2022 von nur 0,6%

und einer durchschnittlichen Miete pro qm von mehr als 10% über dem

geplanten Niveau zu Beginn der Vermietungsaktivitäten, werden in den

nächsten Quartalen weitere Mieteinheiten fertiggestellt, so dass das

Mietportfolio in Polen zum Jahresende 2022 ca. 2.000 Einheiten und zum

Jahresende 2023 ca. 3.000 Einheiten umfassen wird.

Die TAG hat in den vergangenen Wochen ihre Entwicklungspipeline in Polen so

angepasst, dass zum Verkauf bestimmte Projekte aktuell Vorrang haben und

dadurch Mittelzuflüsse aus dem Vorverkauf von Wohnungen generiert werden, um

Baukosten für Mietwohnungen auszugleichen. Angesichts der Flexibilität im

Bauzeitplan der Pipeline wurde der Großteil der Vermietungsprojekte in die

Folgejahre verschoben. Dadurch konnte der Kapitalbedarf

(Nettofinanzierungsbedarf durch die TAG) für das operative Geschäft in Polen

bis zum Jahresende 2023 deutlich auf insgesamt nur noch EUR 50 Mio. bis EUR

75 Mio. reduziert werden. In dieser Summe enthalten sind alle

Entwicklungskosten für Mieteinheiten, die sich derzeit im Bau befinden.

Im Juli 2022 abgeschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung über EUR 202 Mio.

und weitere Refinanzierungsmaßnahmen

Am 26. Juli 2022 gab die TAG den erfolgreichen Abschluss einer am 8. Juli

2022 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem

Bruttoemissionserlös von EUR 202 Mio. und einer Bezugsquote von 97,7%

bekannt. Mit Hilfe des Erlöses aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung und unter

Verwendung vorhandener liquider Mittel konnte die Brückenfinanzierung für

die ROBYG-Akquisition bereits von EUR 650 Mio. zum 30. Juni 2022 auf EUR 310

Mio. im Juli 2022 reduziert werden. Die Laufzeit der Brückenfinanzierung

wurde darüber hinaus bis Januar 2024 verlängert.

Die Rückzahlung des verbleibenden Betrages von EUR 310 Mio. soll im

Wesentlichen durch gezielte Verkäufe von Wohnungen in Deutschland im zweiten

Halbjahr 2022 finanziert werden. Weiterhin hat die TAG bereits mit der

vorzeitigen Refinanzierung von grundpfandrechtlich besicherten deutschen

Bankdarlehen begonnen, die grundsätzlich erst im Geschäftsjahr 2023 fällig

werden, und erwartet aus diesen Refinanzierungen zusätzliche Liquidität in

Höhe von ca. EUR 120-140 Mio. im Q3/Q4 2022.

"Nach den intensiven Diskussionen der letzten Wochen wissen wir die durch

unsere Aktionäre gezeigte Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen

sehr zu schätzen. Diese Kapitalerhöhung, die als Bezugsrechtskapitalerhöhung

strukturiert wurde, um die Interessen der bestehenden Aktionäre bestmöglich

zu berücksichtigen, war keine leichte Entscheidung und wurde in einem

schwierigen Marktumfeld durchgeführt. Dennoch war sie ein wichtiger Schritt

für unsere Refinanzierungspläne im Zusammenhang mit der ROBYG-Akquisition

und der Stärkung unserer Eigenkapitalbasis", sagt Martin Thiel,

Finanzvorstand der TAG.

Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt; Kennzahlen pro Aktie an die

neue Aktienanzahl nach Kapitalerhöhung angepasst

Aufgrund der guten operativen Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 bleiben

die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 in absoluten Zahlen unverändert:

* FFO I: EUR 188 Mio. bis EUR 192 Mio. (ca. +4,5% im Vergleich zum

Vorjahr)

* FFO II: EUR 247 Mio. bis EUR 253 Mio. (ca. +32,5% im Vergleich zum

Vorjahr)

* Dividende für das Geschäftsjahr 2022 (75% des FFO I, bezogen auf den

Mittelpunkt dieser Prognose): EUR 142,5 Mio. (ca. +4,5% im Vergleich zum

Vorjahr)

Durch die Kapitalerhöhung im Juli 2022 hat sich die Anzahl der ausgegebenen

Aktien um 28.990.260 auf 175.489.025 Aktien erhöht. Daher ist eine Anpassung

der Prognosen je Aktie erforderlich:

* FFO I je Aktie: EUR 1,20, zuvor EUR 1,30 (ca. -3,2 % im Vergleich zum

Vorjahr)

* FFO II je Aktie: EUR 1,58, zuvor EUR 1,71 (ca. +22,5 % im Vergleich zum

Vorjahr)

* Dividende je Aktie: EUR 0,81, zuvor EUR 0,98 (ca. -13,0% im Vergleich

zum Vorjahr)

Die gewichtete Anzahl der Aktien für das Geschäftsjahr 2022, die für die

Prognose des FFO I und des FFO II je Aktie verwendet wurde, beträgt

158.711.763. Für die Prognose der Dividende je Aktie wurde die aktuell

bestehende Aktienanzahl von 175.489.025 Stück angesetzt.

Weitere Einzelheiten zum zweiten Quartal 2022 finden Sie in der heute

veröffentlichten Zwischenmitteilung und in der Präsentation auf

www.tag-ag.com/investor-relations.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinnund Verlustrechnung 01.01.-30.0- 01.01.-30.0-

(in Mio. EUR) 6.2022 6.2021

Netto-Ist-Miete 169,1 166,0

EBITDA (bereinigt) 117,6 114,2

Konzernergebnis 301,8 324,1

FFO I je Aktie in EUR 0,66 0,62

FFO I 96,2 91,5

AFFO je Aktie in EUR 0,42 0,42

AFFO 62,0 61,9

FFO II je Aktie in EUR 0,69 0,66

FFO II 100,6 96,8

Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR 30.06.2022 31.12.2021

Mio.)

Bilanzsumme 8.582,3 7.088,6

LTV in % 47,0% 43,2%

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 25,17 25,54

in EUR

Portfoliodaten 30.06.2022 31.12.2021

Einheiten Deutschland 87.314 87.576

Immobilienvolumen (gesamt) 7.817,1 6.735,1

Immobilienvolumen Deutschland 6.670,4 6.387,4

Immobilienvolumen Polen 1.146,7 347,7

Leerstand in % (gesamt, Deutschland) 5,5% 5,7%

Leerstand in % (Wohneinheiten, 5,2% 5,5%

Deutschland)

l-f-l Mietwachstum in % (Deutschland) 1,5% 1,5%

l-f-l Mietwachstum in % (inkl, 2,0% 1.3%

Leerstandsabbau, Deutschland)

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

---------------------------------------------------------------------------

23.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1425621

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1425621 23.08.2022

°