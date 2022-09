DGAP-News: Sygnum eröffnet als erste Schweizer Bank einen Hub im Metaverse (deutsch)

Sygnum eröffnet als erste Schweizer Bank einen Hub im Metaverse

PRESSEMITTEILUNG

* Sygnum's Metaverse Hub befindet sich im virtuellen Äquivalent des New

Yorker Times Square, und bietet einen CryptoPunk-Rezeptionisten, eine

interaktive NFT-Galerie und einen Veranstaltungsraum

* Offizielle Eröffnung mit Livestream-Event in Decentraland am 27.

September 2022, um 11:00 Uhr MEZ

* Der Hub präsentiert Sygnum's Web3-Produktinnovationen und bietet einen

vertrauenswürdigen Einstieg für Investoren in das aufstrebende USD 5

Billionen grosse kryptobasierte Metaverse

Zürich, 1. September 2022 - Sygnum kündigt die Eröffnung des ersten

Metaverse-Hubs einer Schweizer Bank im virtuellen Äquivalent des New Yorker

Times Square an. Der Decentraland-Hub ist Sygnum's Web3-Portal zur

aufstrebenden USD 5 Billionen Metaverse-Wirtschaft und verfügt über einen

CryptoPunk-Rezeptionisten, eine interaktive NFT-Galerie und einen

Veranstaltungsraum.

Sygnum eröffnet den Decentraland-Metaverse-Hub offiziell mit einer

Livestream-Veranstaltung am

27. September 2022, um 11 Uhr MEZ. Um an der Veranstaltung teilzunehmen,

müssen die Besucher nur auf https://bit.ly/SygnumWeb3 klicken, um direkt in

den Sygnum-Hub teleportiert zu werden. Es ist keine spezielle Software oder

Anleitung erforderlich, und der Eintritt dauert nur wenige Augenblicke.

Das Metaversum - Heimat einer künftigen kryptogestützten Wirtschaft im

Umfang von USD 5 Billionen

Das Metaverse ist eine Rund-um-die-Uhr interaktive 3D-Welt, die auf einer

offenen Blockchain-Technologie basiert und es den Nutzern ermöglicht,

Kontakte zu knüpfen, Spiele zu spielen, zu arbeiten und zu verdienen,

einzukaufen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Da persönliche digitale,

physische, finanzielle und soziale Welten zunehmend durch vernetzte Geräte

miteinander verbunden werden, steigt auch die Nachfrage nach verbesserten

Nutzererfahrungen weiter an. Laut einer Studie von McKinsey [1] hat das

Metaverse das Potenzial, diese verbesserten Erfahrungen zu liefern und bis

2030 einen Wert von USD 5 Billionen zu erreichen.

Decentraland ist das erste und grösste Metaverse und nutzt eine

Kryptowährung namens MANA, um Spiele und den Kauf von virtuellem Land, Waren

und Dienstleistungen in diesem Raum zu ermöglichen. Das dreistöckige Zentrum

von Sygnum befindet sich im virtuellen Äquivalent des New Yorker Times

Square. Die Avatare der Nutzer können sich im Crypto Garden über Sygnum

informieren und Sygnum's Vision von Future Finance im gesamten dreistöckigen

Komplex in Aktion erleben. Zu den Bereichen gehören die SYGN-Lounge mit

einem CryptoPunk-Rezeptionisten, eine interaktive NFT-Galerie mit

kuratierten Ausstellungen von Sygnum, Kunden und führenden Künstlern sowie

eine Ausstellungshalle für Veranstaltungen, Markteinführungen und Events.

Sygnum - ein kryptonatives Finanzinstitut im Metaversum

Sygnum ist davon überzeugt, dass sich das durch Web3-Technologien

ermöglichte Metaverse zur nächsten Iteration des Internets entwickelt.

Sygnum hat seine Wurzeln in der Schweiz und in Singapur und ist seit der

Gründung ein aktives, kryptonatives Mitglied der Web3-Community, mit

Projekten wie

* Tokenisierung eines Blue-Chip-NFT, Cryptopunk #6808

* Entwicklung von Produkten, einschliesslich reguliertem Ethereum-Staking,

auf offenen Blockchains

* Geregelte Handels- und Vermögensverwaltungsprodukte für dezentrale

Finanzanwendungen ( DeFi)

* Mitgliedschaft im Governance Council von Klaytn, Asiens führender

Krypto-Blockchain und regional führend in den Bereichen Gaming,

Metaverse und Creator Economy

* Bereitstellung von Rechenleistung für den Internet-Computer ( ICP) von

DFINITY

"Metaverse-Investitionen nehmen zu, angetrieben durch kryptofähige

Einzelhandelstransaktionen und eine neue Generation von Nutzern, die sich in

virtuellen Räumen wohlfühlen und dort einkaufen und arbeiten. Unser neuer

Metaverse-Hub ist der natürliche Ort, um die Web3-Innovationen von Sygnum zu

präsentieren und einen vertrauenswürdigen Einstiegspunkt für Investoren in

die schnell wachsende Future-Finance-Wirtschaft zu bieten", sagt Martin

Burgherr, Sygnum's Chief Clients Officer."

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Videotour und Bilder des

Sygnum-Metaverse-Hubs, die wiederveröffentlicht werden können.

ENDE

Über Sygnum

Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein

Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum

Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt

(Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht

es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern,

Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in

digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig

gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform.

Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking,

Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die

Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte.

Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer

Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren,

besuchen Sie bitte www.sygnum.com.

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der

Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und

die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die

hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer

Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument

dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur

für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine

Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum

Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument

ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf

nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung

sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich

von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene

Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen

und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig

erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre

Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab,

die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen.

Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich.

Sygnum's Metaverse Hub in Decentraland

Klicken Sie hier, um eine Videotour durch Sygnums Metaverse-Hub in

Decentraland auf der Parzelle (-7,12) anzusehen und herunterzuladen:

https://vimeo.com/744962204/36ff2caa78

SYGN-Lounge - Erdgeschoss

Die Besucher der SYGN-Lounge von Sygnum werden vom CryptoPunk #6808

NFT-Rezeptionisten begrüsst, welcher von Sygnum tokenisiert wurde. Lesen Sie

hier mehr.

NFT-Galerie - Zweiter Stock

Die interaktive NFT-Galerie in der zweiten Etage bietet einen interaktiven

Rahmen für

Sygnum, seinen Kunden und führenden Kreativen für die Präsentation von

Projekten. Dieser Raum ist offen für alle Decentraland-Spieler, Sammler und

Fans.

Ausstellungshalle - Dachgeschoss

Die Ausstellungshalle bietet eine Bühne und einen Veranstaltungsraum für

Livestream-Events,

Konferenzen, Launches und Konzerte.

[1] McKinsey & Company Report - Value Creation in the Metaverse, Juni 2022

