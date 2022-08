DGAP-News: Stabilus SE: Zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum im Q3 GJ2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

Stabilus SE: Zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum im Q3 GJ2022

01.08.2022 / 07:00

* Umsatzwachstum von 18,5% auf 271,1 Mio. EUR in Q3 GJ2022 (Q3 GJ2021: 228,7

Mio. EUR), getrieben insbesondere durch starkes Geschäft in Americas und

APAC, unterstützt durch das weltweite Wachstum in der Geschäftseinheit

Automotive Powerise

* Bereinigtes EBIT[1] in Q3 bei 37,9 Mio. EUR, nach 30,9 Mio. EUR in Q3 GJ2021

* Q3-Ergebnis bei 24,3 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 15,9 Mio. EUR) und freier Cashflow

vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) bei 26,8 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 30,3 Mio. EUR)

* Prognose für den Umsatz im GJ2022 angehoben auf ca. 1.070 Mio. EUR und für

die bereinigte EBIT[1]-Marge konkretisiert auf ca. 14%

Luxemburg/Koblenz, 1. August 2022 - Die Stabilus SE (ISIN: LU1066226637),

einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine

Vielzahl von Branchen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das dritte

Quartal des Geschäftsjahres 2022 (endete 30. Juni 2022) veröffentlicht. Nach

einem bereits starken zweiten Quartal GJ2022 hat sich das Umsatz- und

Ergebniswachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Zu dieser

Entwicklung haben insbesondere die operativen Segmente (Regionen) Americas

und APAC beigetragen, unterstützt vor allem durch starkes globales Wachstum

in der Geschäftseinheit Automotive Powerise.

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal GJ2022 gegenüber dem

Vorjahresquartal um 18,5% auf 271,1 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 228,7 Mio. EUR).

Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Anstieg des Konzernumsatzes auf

12,5%.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Wir blicken auf erfolgreiche

erste neun Monate des Geschäftsjahres 2022 mit profitablem Wachstum zurück.

Für das Gesamtjahr erwarten wir nun ein bereinigtes EBIT von rund 150 Mio.

EUR, was unsere am Anfang des Geschäftsjahres formulierten Erwartungen in der

Mitte der Spanne um etwa 10 Mio. EUR übertrifft. Auch wenn das aktuelle Umfeld

einige Herausforderungen birgt, sehen wir uns sowohl strategisch als auch

finanziell auf einem sehr guten Weg."

Starkes Geschäft in den Regionen Americas und APAC

In der Region EMEA stieg der Umsatz im Q3 GJ2022 um 0,9% auf 118,4 Mio. EUR

(Q3 GJ2021: 117,3 Mio. EUR). In der Region Americas wuchs der Umsatz im

Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,4% auf 97,6 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 75,4

Mio. EUR). In dieser Region erzielte Stabilus in allen drei Geschäftseinheiten

zweistellige Wachstumsraten, die auf ein starkes organisches Wachstum und

vorteilhafte Währungseffekte zurückzuführen sind. In der Region

Asien-Pazifik verzeichnete das Unternehmen erneut ein überproportionales

Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 53,1% auf 55,1 Mio. EUR (Q3

GJ2021: 36,0 Mio. EUR). Das Automotive-Powerise-Geschäft war der stärkste

Treiber in allen drei Regionen.

Geschäftseinheit Automotive Powerise wächst überproportional

Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus sowohl bei Automotive Gas

Spring als auch bei Automotive Powerise organisches Umsatzwachstum im

dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022. In der Geschäftseinheit Automotive

Powerise, die sich deutlich von der stagnierenden Entwicklung der globalen

Automobilproduktion im Berichtszeitraum entkoppeln konnte, stiegen die

Erlöse um 51,2% auf 88,6 Mio. EUR im Q3 GJ2022 (Q3 GJ2021: 58,6 Mio. EUR). In

Automotive Gas Spring verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um 8,5% auf

76,9 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 70,9 Mio. EUR). Der Umsatz der Geschäftseinheit

Industrial konnte um 6,6% im Q3 GJ2022 auf 105,6 Mio. EUR im Vergleich zum

Vorjahresquartal (Q3 GJ2021: 99,1 Mio. EUR) zulegen. Die stärkste Entwicklung

verzeichnete Stabilus in den Marktsegmenten Energy, Construction, Industrial

Machinery & Automation (ECIMA) und Distributoren, Independent Aftermarket,

E-Commerce (DIAMEC) sowie Mobilität.

Bereinigte EBIT-Marge von 14,0% im dritten Quartal

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg im Q3

GJ2022 um 22,7% auf 37,9 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 30,9 Mio. EUR). Dies entspricht

einer bereinigten EBIT-Marge von 14,0%, nach 13,5% im Vergleichsquartal Q3

GJ2021.

Im Q3 GJ2022 lag der Gewinn bei 24,3 Mio. EUR (Q3 GJ2021: 15,9 Mio. EUR) und der

freie Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF[1]) bei 26,8 Mio. EUR (Q3 GJ2021:

30,3 Mio. EUR).

Anhebung der Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2022

Stabilus hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 nach dem

positiven Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten angehoben und erwartet

nun einen Umsatz von ca. 1.070 Mio. EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge von

ca. 14%. Dies entspricht einem bereinigten EBIT von rund 150 Mio. EUR, was

über der ursprünglichen Erwartung von rund 140 Mio. EUR in der Mitte der

vorherigen Prognosespanne (Umsatz 940-990 Mio. EUR; bereinigtes EBIT 14-15%)

liegt.

Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 steht

in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter Investoren /

Finanzberichte & Präsentationen zum Download zur Verfügung.

[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und freier

Cashflow vor Akquisitionen (Adj. FCF) in der Quartalsmitteilung Q3 GJ2022,

Seite 10 und 16, auf unserer Unternehmenswebseite unter Investoren /

Finanzberichte & Präsentationen.

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität,

Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und

Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung

bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen,

Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder

automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung

sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der

Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und

Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales

Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen

Umsatz von 937,7 Mio. EUR. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig

Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum

durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert

an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen.

°