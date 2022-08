DGAP-News: Sixt SE: SIXT schließt erstes Halbjahr mit Rekordumsatz und Rekordergebnis ab - Profitables und starkes Umsatzwachstum in allen internationalen Märkten (deutsch)

Sixt SE: SIXT schließt erstes Halbjahr mit Rekordumsatz und Rekordergebnis ab - Profitables und starkes Umsatzwachstum in allen internationalen Märkten

^

DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Sixt SE: SIXT schließt erstes Halbjahr mit Rekordumsatz und Rekordergebnis

ab - Profitables und starkes Umsatzwachstum in allen internationalen Märkten

10.08.2022 / 08:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SIXT schließt erstes Halbjahr mit Rekordumsatz und Rekordergebnis ab -

Profitables und starkes Umsatzwachstum in allen internationalen Märkten

* Konzernumsatz nach sechs Monaten mit 1,32 Mrd. Euro und 59,4 % über

Vorjahr und um 16,9 % über dem Halbjahreswert im Vor-Corona-Jahr 2019 -

Umsatzstärkstes Halbjahr in der SIXT-Geschichte [1]

* Wachstumstreiber im ersten Halbjahr ist die Internationalisierung:

Deutliche Umsatzsteigerungen in Europa (+82 % zum Vorjahr) und USA (+66

%) - Neue Wachstumsimpulse durch Start in Kanada

* Rekordergebnis: Konzern-EBT steigt im ersten Halbjahr auf 223 Mio. Euro

(+250 % zum Vorjahr und +97% vs. 2019) durch starken Umsatzzuwachs und

enges Kostenmanagement

* Trotz allgemeiner Produktionsknappheit Vermietflotte im ersten Halbjahr

um 24% gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres ausgebaut

* Vorstand erwartet Konzern-EBT am oberen Ende der zuletzt kommunizierten

Spanne von 380 bis 480 Mio. Euro

Pullach, 10. August 2022 - SIXT hat im ersten Halbjahr 2022 seinen sehr

starken Wachstumskurs, trotz beispielloser Herausforderungen, ungebrochen

fortgesetzt und den Konzernumsatz gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum

um 59,4 % auf 1,32 Mrd. Euro gesteigert. Damit handelt es sich um das

umsatzstärkste erste Halbjahr der Firmengeschichte.1 Der internationale

Mobilitätsdienstleister profitierte vor allem von dem anhaltend starken

Auslandsgeschäft, insbesondere in Europa, aber auch in den USA. Hinzu kommt

eine ausgeprägte Kostendisziplin. So stiegen die operativen Aufwendungen in

den ersten sechs Monaten mit 47 % deutlich geringer als der Umsatz mit 59%.

Die hohe Nachfrage in allen Märkten konnte bedient werden, weil SIXT

frühzeitig und vorausschauend in die eigene Flotte investiert hat und den

Fuhrpark trotz allgemeiner Fahrzeugknappheit im zweiten Quartal weiter

aufstocken konnte. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) erreichte in den

ersten sechs Monaten folglich ein Rekordniveau von 223,2 Mio. Euro (erstes

Halbjahr 2021: 64,2 Mio. Euro). Nach dem sehr erfreulichen ersten Halbjahr

bestätigt der Vorstand die Gesamtjahresprognose 2022 für den Konzernumsatz

und erwartet, dass das Konzern-EBT am oberen Ende der zuletzt kommunizierten

Spanne von 380 bis 480 Mio. Euro liegen wird.

SIXT immer internationaler: Profitables Wachstum in allen Märkten, 70 % des

Umsatzes im Ausland erzielt

Dank der fortschreitenden Internationalisierung konnte SIXT in den ersten

sechs Monaten in allen Auslandsmärkten deutlich zulegen. Der Auslandsanteil

am Konzernumsatz nahm, neben eines deutlichen Umsatzzuwachses im Inland, von

64 % im Vorjahreszeitraum weiter auf über 70 % zu. Von den Konzernerlösen

entfielen im ersten Halbjahr 40,6 % auf Europa, 29,8 % auf die USA und 29,6

% auf Deutschland. SIXT verfügt damit über eine regional sehr ausgewogene

Umsatzstruktur und konnte zugleich Marktanteilsgewinne verzeichnen. In den

USA ist SIXT nach weiteren Stationseröffnungen mittlerweile an 36 der 50

wichtigsten Flughäfen präsent. Neue Wachstumsimpulse für das

Nordamerika-Geschäft werden zudem durch den Start in Kanada erwartet, im

Juli wurde die erste Station in Vancouver eröffnet. SIXT wird die Präsenz im

kanadischen Markt sukzessive ausbauen mit dem Zwischenziel, an der Hälfte

der zehn Top-Flughäfen des Landes präsent zu sein. SIXT wächst in allen

Märkten profitabel, in den USA stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 um

66 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 auf 395 Millionen Euro.

Alexander Sixt, Co-Vorstandsvorsitzender (Co-CEO) der Sixt SE: "Trotz

beispielloser geopolitischer und makroökonomischer Herausforderungen konnte

SIXT in den ersten sechs Monaten einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis

erzielen. Unsere Internationalisierungsstrategie zahlt sich weiterhin aus

und die Geschäftsentwicklung ist ein starker Beleg für die Robustheit

unseres Unternehmens. Die vorausschauenden Investitionen in den

Flottenbestand haben zu dieser erfreulichen Entwicklung maßgeblich

beigetragen. Wir haben den finanziellen Handlungsspielraum, um die

Investitionen in unser Netzwerk, unser Personal und unsere Flotte noch zu

verstärken. Mein persönlicher Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern weltweit für ihren herausragenden Einsatz in diesen

herausfordernden Zeiten."

Konstantin Sixt, Co-Vorstandsvorsitzender (Co-CEO) der Sixt SE: "Die

Ausweitung unseres internationalen Footprints mit einem Umsatzanteil des

Auslands von mittlerweile mehr als 70 % und die konsequente Digitalisierung

unserer Produkte und Services sind zentrale Pfeiler unseres Erfolgs. Mit dem

kürzlichen Markteintritt in Kanada, der Erschließung von Australien über

einen starken Franchise-Partner mit 160 Stationen und mit dem sukzessiven

Ausbau unseres USA-Stationsnetzwerks setzen wir diesen Kurs stringent fort.

Wir können deshalb stärker als der Wettbewerb von der Markterholung

profitieren und Marktanteile im In- und Ausland gewinnen."

Flottenbestand trotz Produktionsengpässen der Hersteller erhöht

Dank eines effizienten Fahrzeugeinkaufs, der flexiblen Verlängerung der

Laufzeit der Fahrzeuge, der Verbreiterung des Lieferantenportfolios und der

Ausweitung des SIXT Marktanteils bei einigen Herstellern, konnte SIXT trotz

der angespannten Beschaffungslage seine weltweite Vermietflotte (ohne

Franchiseländer) im zweiten Quartal weiter aufstocken. Der durchschnittliche

Fahrzeugbestand erreichte 129.400 Fahrzeuge im ersten Halbjahr und lag somit

24% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 2021.

Prof. Dr. Kai Andrejewski, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Die

Entwicklung des ersten Halbjahres zeigt einmal mehr, dass das

SIXT-Geschäftsmodell höchst resilient, anpassungsfähig und skalierbar ist.

Zudem haben wir trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen und der notwendigen hohen Investitionen in Produkte und

Prozesse unsere Kosten weiterhin im Griff. So stiegen die operativen

Aufwendungen in den ersten sechs Monaten mit 47 % deutlich geringer als der

Umsatz. Unsere bilanzielle Wetterfestigkeit, die sich nicht zuletzt in der

hohen Eigenkapitalquote von 36,4 % sowie unserer langfristig orientierten

Fremdfinanzierung manifestiert, macht uns krisenresilient und lässt uns

zuversichtlich in die Zukunft schauen."

Wesentliche Kennzahlen erstes Halbjahr 2022

* Der Konzernumsatz belief sich von Januar bis Juni 2022 auf 1,32 Mrd.

Euro, ein Anstieg um 59,4 % zum Wert im gleichen Vorjahreszeitraum

(831,0 Mio. Euro) und eine Steigerung von 16,9 % gegenüber dem

Halbjahresumsatz im Vor-Corona-Jahr 2019.

* Hauptumsatztreiber war das europäische Ausland mit einem Plus von

81,8 % auf 536,4 Mio. Euro, wobei SIXT in allen Ländern Zuwächse

erzielte, beispielsweise eine Verdreifachung der Umsätze in Italien.

In den USA legten die Erlöse um 66,1 % auf 394,7 Mio. Euro zu. Auch

in Deutschland konnte SIXT den Halbjahresumsatz ausweiten (+32,5 %

auf 387,7 Mio. Euro).

* Das Corporate EBITDA, welches das operative Konzernergebnis inklusive

Zinsergebnis und Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge darstellt, sprang

im ersten Halbjahr auf 299,9 Mio. Euro nach 127,0 Mio. Euro im gleichen

Vorjahreszeitraum. Den größten Ergebnisbeitrag lieferte das europäische

Ausland mit 135,1 Mio. Euro (H1 2021: 38,1 Mio. Euro).

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) nahm von 64,2 Mio. Euro auf 223,2

Mio. Euro zu. Die Umsatzrendite lag mit 16,9 % (H1 2021: 7,7 %)

weiterhin deutlich über dem nachhaltig angestrebten Wert von mindestens

10 %.

* Das Konzern-Eigenkapital betrug per 30. Juni dieses Jahres 1,77 Mrd.

Euro und lag damit trotz der im Q2 erfolgten Dividendenzahlung über dem

Wert zum Jahresende 2021 (1,75 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalquote lag auf

dem hohen Niveau von 36,4 % (31. Dezember 2021: 38,6 %).

Wesentliche Kennzahlen Q2 2022

* Im zweiten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz um 48,4 % auf 743,8

Mio. Euro (Q2 2021: 501,2 Mio. Euro). Eine besonders dynamische

Entwicklung zeigte im Quartalsvergleich das Segment Europa (+74,7 %).

* Das Corporate EBITDA nahm von 108,6 Mio. Euro auf 169,2 Mio. Euro zu.

* Der Konzern weist für die Monate April bis Juni ein EBT von 129,8 Mio.

Euro aus, eine Steigerung um 66,6 % gegenüber dem Vergleichsquartal 2021

(77,9 Mio. Euro).

Ausblick auf das Gesamtjahr 2022

SIXT erwartet nach dem positiven Verlauf des ersten Halbjahres weiterhin

eine hohe Nachfrage in den Sommermonaten. Demgegenüber bestehen für die

letzten Monate des Geschäftsjahres 2022 erhebliche Unsicherheiten angesichts

der zahlreichen drohenden gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa

und den USA. Zudem bleibt die eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit durch die

Produktionsknappheit der Hersteller eine Herausforderung. Für das gesamte

Jahr 2022 geht SIXT unverändert von einem deutlich steigenden Konzernumsatz

gegenüber 2021 aus und erwartet, dass das Konzern-EBT am oberen Ende der

zuletzt kommunizierten Spanne von 380 bis 480 Mio. Euro liegen wird.

[1] Ohne Berücksichtigung des früheren Geschäftsbereichs Leasing, der im

Juli 2020 veräußert wurde.

Die Sixt SE veröffentlicht heute den Konzern-Halbjahresbericht am 10. August

2022 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich

"Finanzpublikationen".

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der

Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges,

integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und

Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte

können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von

namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in über 100 Ländern

weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung,

eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen

Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives

Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2021 erreichte der Sixt-Konzern

signifikante Marktanteilsgewinne, die zu einem Rekord-Konzerngewinn vor

Steuern von 442,2 Mio. Euro und zu einer deutlichen Steigerung des

Konzernumsatzes auf 2,28 Mrd. Euro beitrugen - trotz der seit 2020

anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019,

verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die Sixt SE ist seit 1986 an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN

Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Sixt SE

Kathrin Greven

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Der SIXT-Konzern auf einen Blick

(Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Verände- Verände-

Konzern rung rung

in Mio. Euro H1 2022 H1 in % Q2 Q2 in %

2021 2022 2021

Vermietungserlöse 1.227,2 749,3 +63,8 699,0 460,3 +51,9

Sonstige Erlöse aus 91,6 76,2 +20,3 41,8 37,8 +10,4

dem Vermietgeschäft

Sonstige Umsatzerlöse 5,7 5,6 +2,0 3,0 3,1 -2,6

Konzernumsatz 1.324,6 831,0 +59,4 743,8 501,2 +48,4

Ergebnisentwicklung Verän- Verän-

Konzern derung derung

in Mio. Euro H1 H1 in % Q2 Q2 in %

2022 2021 2022 2021

Aufwendungen für Fuhrpark 274,4 210,9 +30,1 142,6 113,2 +25,9

Personalaufwand 249,2 172,8 +44,2 129,6 92,9 +39,5

Abschreibungen 251,6 175,9 +43,1 150,2 96,4 +55,7

Saldo sonstige -310,- -190,- +63,0 -183,- -112,- +63,3

betriebliche 4 4 9 6

Erträge/Aufwendungen

Ergebnis vor 239,0 81,1 +194,7 137,5 86,0 +59,8

Finanzergebnis und Steuern

(EBIT)

Finanzergebnis -15,8 -16,9 -6,5 -7,7 -8,1 -5,0

Ergebnis vor Steuern (EBT) 223,2 64,2 +247,7 129,8 77,9 +66,6

Ertragsteuern 63,0 11,5 +447,0 36,0 15,2 +136,2

Konzernergebnis 160,3 52,7 +204,2 93,8 62,7 +49,7

Ergebnis je Aktie (in 3,41 1,12 1,99 1,33

Euro)

Weitere Kennzahlen des Konzerns 30.06.2022 31.12.2021 Veränderung

in %

Bilanzsumme (in Mio. Euro) 4.872,6 4.521,2 +7,8

Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 3.302,5 2.846,8 +16,0

Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.773,4 1.746,2 +1,6

Eigenkapitalquote (in %) 36,4 38,6 -2,2 Punkte

H1 2022 H1 2021 Veränderung

in %

Investitionen (in Mrd. Euro)1 2,01 3,26 -38,1

Durchschnittliche Anzahl der 129.400 104.700 +23,6

Vermietfahrzeuge (Konzern)

1 Wert der in die Vermietflotte eingesteuerten Fahrzeuge

---------------------------------------------------------------------------

10.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.eu

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022,

DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024, DE000A3H2UX0

Sixt-Anleihe 2020/2024

WKN: 723132

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1416889

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1416889 10.08.2022

°