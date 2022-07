DGAP-News: Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen das Zürcher Traditionshotel Florhof - Weiterführung als Lalique Hotel-Restaurant «Villa Florhof» (deutsch)

Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen das Zürcher Traditionshotel Florhof - Weiterführung als Lalique Hotel-Restaurant «Villa Florhof»

Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen das Zürcher Traditionshotel Florhof

- Weiterführung als Lalique Hotel-Restaurant «Villa Florhof»

27.07.2022 / 07:06

Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen das Zürcher Traditionshotel Florhof

- Weiterführung als Lalique Hotel-Restaurant «Villa Florhof»

Zürich, 27. Juli 2022 - Wie Lalique Group heute bekanntgab, hat ihr

Mehrheitsaktionär und Verwaltungs ratspräsident Silvio Denz zusammen mit

Unternehmer Peter Spuhler das Hotel Florhof in Zürich erworben. Nach einer

umsichtigen Renovation wird das historische Haus 2024 als «Villa Florhof» im

Lalique-Stil wiedereröffnet werden und bewährte Gastfreundschaft und

erstklassige Gastronomie bieten. Der Betrieb des neuen Hotel-Restaurants

wird von Lalique Group als Pächterin übernommen, die damit ihr

Hospitality-Standbein weiter stärkt.

Der Florhof gilt seit mehr als 100 Jahren als ein Bijou unter den Zürcher

Stadthotels, seine Geschichte reicht aber noch viel weiter zurück. Die

Ursprünge des Patrizierhauses an der Florhofgasse zwischen Zürcher Altstadt

und Universitätsviertel lassen sich bis in das 16. Jahrhundert

zurückverfolgen. Der Name Florhof der seit 1908 als Hotel genutzten

Liegenschaft erinnert an die einst auf dem Areal gelegene Seidenproduktion

und Seidenhandlung, lange einer der wichtigsten Industriezweige Zürichs.

Heute ist der Florhof der letzte noch erhaltene «Seidenhof» der Stadt.

Durch den Erwerb des Florhofs sichern Silvio Denz und Peter Spuhler dessen

Weiterführung als Hotel-Restaurant, nachdem die bisherigen Eigentümer, die

das Haus fast 100 Jahre in Familienbesitz hielten, das Ende des Betriebs per

Ende Juli 2022 angekündigt haben. Letztere freuen sich über diese glückliche

Fügung und danken dem bisherigen Florhof-Team für das grosse Engagement.

Über die nächsten Monate wird das Haus, in enger Abstimmung mit der

Denkmalpflege, umsichtig renoviert und im Lalique-Stil neu gestaltet.

Geplant sind eine reduzierte Anzahl von 15 Suiten und Hotelzimmern in den

oberen Etagen, ein Top-Restaurant im ersten Stock und als zentraler

Begegnungsort eine einladende Bar samt Terrasse, Lounge und Fumoir im

Parterre. Der historische Gewölbe-Weinkeller bildet weiterhin das Fundament

des Florhofs.

Silvio Denz: «Die besten Immobilien findet man nicht, sie finden einen. Der

charmante Florhof in diesem imposanten Gebäude hat mich schon länger

fasziniert, und nun hat sich die Gelegenheit zum Kauf ergeben. Wir freuen

uns sehr darauf, die Villa Florhof als Hotel-Restaurant für die Zürcher

Bevölkerung und Besuchende aus aller Welt weiterzuführen und dabei

Stadtgeschichte und das Flair von Lalique zusammenzubringen.»

Peter Spuhler: «Auch für mich ist dieser Kauf eine Herzensangelegenheit, bin

ich doch unweit des Hotels Florhof aufgewachsen und fühle mich der Gegend

und dem prächtigen Haus verbunden. In dieser Traumliegenschaft möchten wir

für unsere Gäste ein einzigartiges Ambiente schaffen, das Tradition und

Zukunft kombiniert und sämtliche Ansprüche an gehobene Gastfreundschaft

erfüllt.»

Die renommierte Hotelmanagerin Tanja Wegmann wird die Neuausrichtung und die

für ca. Anfang 2024 geplante Wiedereröffnung der Villa Florhof eng

begleiten.

Lalique Group verstärkt mit der Übernahme des Betriebs des Hotel-Restaurant

als Pächterin ihr bewährtes Hospitality-Konzept rund um die Marke Lalique.

Die Gastronomiebetriebe von Lalique Group umfassen heute die Villa René

Lalique und Château Hochberg in Wingen-sur-Moder (Elsass), Château

Lafaurie-Peyraguey in Bordeaux sowie The Glenturret Lalique Restaurant in

Crieff, Schottland.

Medienkontakt Lalique Group

Esther Fuchs

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Medienkontakt Silvio Denz

Katja Grauwiler

PR/ticular

CEO Switzerland

Forchstrasse 55

CH-8032 Zurich

Telefon : +41 79 684 88 53

Email : katja.grauwiler@pr-ticular.com

Lalique Group

Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der

Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die

Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige

Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie

Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund

700 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die

den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister

der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique

Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

