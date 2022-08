DGAP-News: Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung - Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet. (deutsch)

Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung - Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.

* Zielvolumen 75 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,000 bis 6,000%

* Attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro für

Bestandsinvestoren

* Creditreform hebt Unternehmensrating an

Rheinberg, 29. August 2022 - Im Rahmen der am 25. August beschlossenen,

umfassenden Refinanzierung der Semper idem Underberg AG hat heute um 10.00

Uhr die Umtauschfrist für die Inhaber der zwei bestehenden sechsjährigen

Anleihen mit Fälligkeit 2024 (Volumen 25 Mio. Euro) und 2025 (Volumen 60

Mio. Euro) begonnen.

Bis voraussichtlich zum 26. September 10.00 Uhr können die Inhaber der

Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN:

DE000A2YPAJ3) diese tauschen gegen die neue sechsjährige Anleihe 2022/2028

(ISIN: DE000A30VMF2), die ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro haben

soll.

Die erfreuliche operative Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit

ihrem starken Markenportfolio bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die

tragfähige Zukunftsstrategie. Für deren weitere Umsetzung und für solides

Wachstum in den nächsten Jahren beabsichtigt die Semper idem Underberg AG

mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung, sich die

notwendige finanzielle Flexibilität zu sichern und Planungssicherheit zu

schaffen. Denn der Nettoemissionserlös ist für die vorzeitige Rückzahlung

der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für

die weitere Finanzierung der oben beschriebenen Unternehmenstätigkeit und

Wachstumsinitiativen vorgesehen."

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 17,50 EURO PRO ANLEIHE

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen:

* Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die

Bestandsinvestoren ihre ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem

Laufzeitende von 2024 bzw. 2025 in die angebotenen neuen

Schuldverschreibungen tauschen. Anleihegläubiger, die das

Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede

eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine

attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro. Diese setzt sich

zusammen aus einem Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe

2018/24 bzw. je Anleihe 2019/25 und einer Prämie von 1% (auf den

Ausgabekurs von 100%) bzw. 10,00 Euro (auf das Nominal von 1.000,00

Euro), zu der die ausstehenden Anleihen vorzeitig kündbar sind. Mit

diesem attraktiven Angebot möchte die Gesellschaft insbesondere

langjährigen Bestandsinvestoren entgegenkommen, die Underberg dauerhaft

begleiten.

* Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 19.

September 2022 bis voraussichtlich zum 28. September 2022 (10 Uhr MESZ).

Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre

Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Sowohl das

Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei

entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

* Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die

Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB

Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,

den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,

am 26. August gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der

Internetseite der Gesellschaft unter

https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/

veröffentlicht.

CREDITREFORM HEBT UNDERBERG-RATING AN

Nach der Rückführung sämtlicher Bankdarlehen in den vergangenen Jahren und

Monaten plant Underberg mittelfristig eine weitere Reduzierung der

Fremdverschuldung, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung wesentlicher

Kreditkennzahlen.

Durch die geplante spürbare Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten soll

sich die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. Die Semper Idem

Underberg AG hält zudem bewusst Liquidität vor und weist aus diesem Grunde

zum 30. Juni 2022 einen Kassenbestand im Konzern von rund 27 Mio. EUR aus.

Die insgesamt erfreuliche operative Entwicklung sowie eine deutlich

verbesserte Struktur der Passivseite haben sich auch in dem am 25. August

2022 veröffentlichten Rating der Semper indem Underberg AG durch die

Creditreform Rating AG positiv niederschlagen. Creditreform hat das Rating

für die Gesellschaft angehoben von B+ auf BB-, mit einem stabilen Ausblick.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emitten- Semper idem Underberg AG

tin:

Zielvolu- Bis zu EUR 75.000.000

men:

ISIN / DE000A30VMF2 / A30VMF

WKN:

Coupon: Coupon innerhalb der Couponspanne 5,000 % bis 6,000%,

Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist

Ausgabe- 100 %

preis:

Nennbe- EUR 1.000

trag/Stü-

ckelung:

Valuta: 07.10.2022

Laufzeit: 6 Jahre

Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags

lung:

Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig

Vorzeiti- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach

ge Jahr 4 zu 100,5% nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags,

Rückzah- (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht

lung:

Covenant- u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung,

s: Veräußerungsbeschränkungen

Börsenseg- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

ment: (Quotation Board)

Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG

Manager:

Zeich- 19.09. - 28.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

nungs- vorbehalten

frist:

Frist 29.08. - 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Umtausch- vorbehalten

angebot:

Frist 29.08. - 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Mehrer- vorbehalten

werbsop-

tion:

Umtausch- 17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen

prämie: 2018/24 17,50 EUR je umgetauschter

Inhaberschuldverschreibungen 2019/25

Umtausch- Bankhaus Gebr. Martin AG

stelle:

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg,

ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des

Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von

Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken

und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken

Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und

Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg,

Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche

Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und

viele andere.

Kontakt Presse / Investor Relations

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das

öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage des von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierten Wertpapierprospekts.

Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte

Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG

("Gesellschaft")

(https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/) und

auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei

zugänglich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung

("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands

nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,

die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese

Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten

Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger

gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung

rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als

"relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität im

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur

getätigt mit (i) relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii)

qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als dem Vereinigten

Königreich. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung in anderen

Mitgliedsländern des EWR als Luxemburg und Deutschland, sollten sich nicht

auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan, Australien oder Südafrika.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Semper idem Underberg AG

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

Deutschland

Telefon: +49 2843 920-0

Fax: +49 2843 920-441

E-Mail: services@underberg.com

Internet: www.semper-idem-underberg.com

ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3

WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

