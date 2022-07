DGAP-News: Savills: Zusätzliche Nachfrage stabilisiert Volumen und Renditen am Markt für Gesundheitsimmobilien (deutsch)

Savills: Zusätzliche Nachfrage stabilisiert Volumen und Renditen am Markt für Gesundheitsimmobilien

06. Juli 2022

* Transaktionsvolumen von ca. 570 Mio. Euro in Q2-2022 (15 % unter dem

Quartalsdurchschnitt der letzten fünf Jahre)

* Volumen in H1-2022 bei 1,3 Mrd. Euro und damit auf Vorjahresniveau

* Anteil von Projektentwicklungskäufen bleibt hoch

* Weiterhin sehr viele Erstkäufer am Markt aktiv

* Zusätzliches Anlagekapital stabilisiert Renditen

Mehr Investoren, stabile Renditen und lediglich ein leicht

unterdurchschnittliches Quartalsvolumen - der Markt für

Gesundheitsimmobilien hat sich im zweiten Quartal trotz der eingeleiteten

Zinswende als recht robust erwiesen.

Im zweiten Quartal des Jahres 2022 wurden in Deutschland

Gesundheitsimmobilien für ca. 569 Mio. Euro gehandelt. Damit lag das

Transaktionsvolumen um etwa 15 % unter dem Quartalsdurchschnitt der letzten

fünf Jahre. Damit belief summiert sich das Transaktionsvolumen im bisherigen

Jahresverlauf auf nahezu 1,3 Mrd. Euro, was dem Niveau des

Vorjahreszeitraumes entspricht. Das Transaktionsvolumen der vergangenen

zwölf Monaten belief sich auf etwa 3,5 Mrd. Euro und lag um 28 % über dem

Fünfjahresmittel.

"Weil die Fundamentaldaten langfristig sehr positiv sind und der Sektor ein

Teil der Grundversorgung ist, stellen wir momentan noch mehr Nachfrage durch

neue Marktteilnehmer fest. Dies stabilisiert das Preisniveau bei

Spitzenobjekten und schafft die Grundlage für langfristig hohe

Transaktionsvolumina", berichtet Max Eiting, Associate Director Operational

Capital Markets - Healthcare bei Savills Germany.

Nichtsdestotrotz hinterließen die geänderten Rahmenbedingungen an den

Finanzmärkten auch am Markt für Gesundheitsimmobilien ihre Spuren. Mit nur

23 erfassten Transaktionen im zweiten Quartal wurde der niedrigste Wert seit

Ende des Jahres 2017 registriert.

48 % des Halbjahresvolumens entfielen auf Pflegeheime

Mit einem Transaktionsvolumen von 619 Mio. bzw. einem Volumenanteil von 48 %

waren Pflegeheime im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand umsatzstärkste

Objekttyp am Investmentmarkt für Gesundheitsimmobilien. Auf dem zweiten Rang

folgten Immobilien des betreuten Wohnens mit 347 Mio. Euro bzw. 27 %

Volumenanteil. Den dritten Rang nahmen Ärztehäuser bzw. Medizinische

Versorgungszentren mit einem Volumen von 184 Mio. Euro und einem Anteil von

ca. 14 % ein.

Anteil von Forward-Deals bleibt hoch

Obwohl steigende Baukosten sowie Material- und Personalengpässe zu höheren

Risiken bei vielen Projektentwicklungen führen, war am Investmentmarkt

bisher keine stärkere Hinwendung zu Bestandsgebäuden messbar. Sowohl im

ersten als auch im zweiten Quartal entfiel rund ein Drittel des

Transaktionsvolumens auf den Kauf von Projektentwicklungen. Im Durchschnitt

der vergangenen fünf Jahre lag dieser Anteil nur bei 19 %. "Der anhaltend

starke Fokus auf Projektentwicklungen lässt sich sich durch den

Produktmangel bei modernen Bestandsgebäuden erklären. Viele Bestandsgebäude

entsprechen zudem nicht mehr dem aktuellen Stand der Nutzerbedürfnisse. Bei

Pflegeheimen laufen viele Objekte Gefahr zukünftigen Anforderungen der

Landesheimgesetze nicht mehr zu entsprechen", kommentiert Eiting.

Weiterhin viele Erstkäufer aktiv

Investoren aus Deutschland zeichneten im ersten Halbjahr für 58 % des

Transaktionsvolumens verantwortlich. Damit lag ihr Anteil spürbar über dem

Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 48 %. Während viele schon länger

aktive Investoren aus dem europäischen Ausland stammen, treten seit ein paar

Jahren vermehrt inländische Investoren in den Markt ein. Insgesamt ist die

Zahl der Erstkäufer am Markt ausgesprochen hoch. So traten in den

vergangenen zwei Jahren etwa 60 % aller namentlich bekannten Käufer zum

ersten Mal als Käufer deutscher Gesundheitsimmobilien in Erscheinung. Auch

im ersten Halbjahr des laufenden Jahres waren acht von insgesamt 23 aktiven

Käufern zum ersten Mal aktiv. Die Mehrzahl der Erstkäufer stammte aus

Deutschland. "Zu den schon länger am Markt aktiven Investoren gesellen sich

immer neue Akteure. Viele dieser Investoren aus dem In- und Ausland stehen

erst am Anfang ihres Portfolioaufbaus und werden dem Markt längerfristig

erhalten bleiben", konstatiert Eiting und ergänzt: "Dadurch sucht noch mehr

Kapital nach Anlagemöglichkeiten. Da passende Produkte rar sind, gibt es

weiterhin sehr intensive Bieterwettstreits".

Stabile Renditen trotz Zinsanstieg

Weil der Anlagedruck bei vielen Investoren hoch ist und die Zahl der

bietenden Akteure weiter angewachsen ist, sind die Renditen für

Spitzenobjekte trotz Zinsanstieg stabil geblieben. Die Spitzenrendite für

Pflegeheime liegt somit unverändert bei 3,9 %. "Viele eigenkapitalstarke

Investoren suchen händeringend nach hochwertigen Gesundheitsimmobilien mit

einem bonitätsstarken Betreiber. Kommen solche Produkte an den Markt, lassen

sich weiterhin hohe Preise erzielen", berichtet Eiting und fügt hinzu: "Dem

Sektor kommt zu pass, dass die Renditen höher sind als in anderen

Nutzungsarten und somit der Renditeabstand zu Staatsanleihen weiterhin

attraktiv erscheint."

Ambivalente Signale von den Nutzermärkten

Während am Investmentmarkt eine außerordentlich hohe Nachfrage herrscht,

gehen von den Nutzermärkten unterschiedliche Signale aus. Die langfristigen

Prognosen lassen bereits seit Jahren in nahezu allen Objekttypen eine

wachsende Nachfrage erwarten. So werden in Deutschland mehrere

hunderttausend zusätzliche Pflegeplätze benötigt und auch die Nachfrage nach

betreuten Wohneinheiten wird wachsen. Der demografische Wandel wird auch den

Bedarf nach medizinischen Versorgungszentren und Kliniken ansteigen lassen.

Auch bei Kindergärten gibt es aktuell in vielen Regionen eine deutliche

Unterversorgung. Langfristig gesehen können Investoren somit von einer hohen

Nachfrage und von steten Mieterträgen ausgehen.

Kurzfristig gesehen stehen allerdings viele Betreiber vor großen

wirtschaftlichen Problemen. Schon vor Beginn der Pandemie schwebte

beispielsweise rund ein Fünftel der deutschen Pflegeheime in

Insolvenzgefahr. Es ist zu erwarten, dass die Zahl insolvenzgefährdeter

Betreiber durch die Belastungen während der Pandemie zugenommen hat - und

durch die aktuell höhere Inflationsrate weiter zunimmt. Auch die Betreiber

von Kliniken stehen aufgrund steigender Kosten und der finanziellen

Belastungen durch die Pandemie unter hohem Druck. "Für die Eigentümer von

Gesundheitsimmobilien stellen die wirtschaftlichen Herausforderungen vieler

Betreiber ein wachsendes Risiko hinsichtlich der Stabilität der

Pachteinnahmen dar. Sinkende Bonitäten von Betreibern dürften das passende

Angebot für eher risikoaverse Investoren weiter ausdünnen", meint Matti

Schenk, Associate Research Germany bei Savills

Ausblick: Hohe Nachfrage trifft auf wenig Produkt

Während sich die Zahl passender Produkte eher ausdünnt, dürfte die Zahl der

aktiven Investoren weiter zunehmen. "Aktuell stellen wir fest, dass weitere

Investoren einen Markteinstieg prüfen", berichtet Eiting und merkt an:

"Mittelfristig erwarten wir zudem ein stärkeres Engagement opportunistischer

Akteure, die beispielsweise auf Sale-and-Leaseback-Transaktionen von unter

Druck stehenden Betreibern abzielen oder sich an einer

Projektentwicklungspipeline beteiligen wollen. Dieses zusätzliche Kapital im

Markt dürfte den Investmentmarkt insgesamt stützen". Die aktuellen

Entwicklungen am Nutzermarkt dürften früher oder später zu mehr Angebot von

Non-Core-Gesundheitsimmobilien führen. Vor allem für Investoren mit Zugriff

auf Betreiberkompetenzen könnten sich somit perspektivisch Opportunitäten

ergeben. Bei absoluten Spitzenobjekten ist weiterhin mit einem sehr hohen

Bieterwettstreit zu rechnen, so dass Savills vorerst von einer weiteren

Seitwärtsbewegung der Spitzenrenditen ausgeht.

Alle Daten und Fakten entnehmen Sie bitte auch unserem aktuellen

Market in Minutes Gesundheitsimmobilienmarkt Deutschland

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partnerbüros

in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 39.000 Beschäftigten.

In Deutschland ist Savills mit mehr als 350 Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten

präsent. Savills bietet Expertise und Markttransparenz in folgenden

Bereichen an:

* Investment

* Agency

* Portfolio Investment & M&A Advisory

* Valuation

* Landlord Services

* Occupier Services

* Workplace Consulting

* Property Management

* Facility Management

* Residential Agency

* Research

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Kreativität

und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden

sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills bietet hochprofessionellen Service zur

Erreichung der gemeinsamen Ziele und steht synonym für eine Premiummarke und

ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell

betrachtet und in strategische Beziehungen investiert.

