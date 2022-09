DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: Neues italienisches Distributionszentrum vollständig in Betrieb genommen. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

SHOP APOTHEKE EUROPE: Neues italienisches Distributionszentrum vollständig in Betrieb genommen.

SHOP APOTHEKE EUROPE: Neues italienisches Distributionszentrum vollständig

in Betrieb genommen.

20.09.2022

SHOP APOTHEKE EUROPE: Neues italienisches Distributionszentrum vollständig

in Betrieb genommen.

Sevenum, 20. September 2022. SHOP APOTHEKE EUROPE blickt auf die

erfolgreiche Eröffnung des neuen Distributionszentrums in Mailand, Italien

zurück. Nachdem am 4. Juli das erste Paket den Standort verlassen hatte,

fand vergangenen Freitag nun die offizielle Einweihung gemeinsam mit der

Geschäftsführung und den italienischen MitarbeiterInnen vor Ort statt.

Wie Anfang des Jahres offiziell bekannt gegeben, werden 100% der

Bestellungen von KundInnen in Italien bereits seit 1. August 2022 über das

neue italienische Distributionszentrum abgewickelt. Um KundInnen den

bestmöglichen Service garantieren zu können, arbeitet das Unternehmen, neben

dem bisherigen Versandpartner BRT Bartolini, nun auch mit der italienischen

Post, der Poste Italiane, zusammen.

"Besonders stolz sind wir darauf, dass wir künftig in 24 bis 48 Stunden alle

Aufträge an unsere KundInnen in Italien ausliefern können", so Marco Rigon,

Operations Manager Logistics. "Auch sind wir mit unserer neuen Logistik

bestens auf die Zukunft vorbereitet: 7,5 Millionen Aufträge mit einer

Lagerkapazität von 43.000 Sendungen werden bis zum Jahr 2026 möglich sein".

Nun wurde am 16. September das Mailänder Distributionszentrum offiziell

eingeweiht - vor Ort blickt die Geschäftsführung von SHOP APOTHEKE EUROPE

auf erfolgreiche letzte Monate zurück. CEO Stefan Feltens kommentiert: "Wir

freuen uns sehr über die Eröffnung unseres neuen Standorts. Im italienischen

Markt sehen wir ein sehr großes Zukunftspotential, daher war es strategisch

ein wertvoller Schritt, hier vor Ort unseren KundInnen noch besseren und

schnelleren Service zu bieten."

Massimiliano Grigolini, Director Country Management Italien, ergänzt: "Das

neue Distributionszentrum ist der Schlüssel für eine schnelle Lieferung in

Italien. Von Mailand aus können wir noch effektiver sein und in Zukunft die

Lieferung am selben Tag anbieten. Außerdem können wir mit Stolz sagen, dass

der gesamte Zeitplan bis zur Eröffnung eingehalten wurde. Persönlich bin ich

sehr zufrieden mit der Arbeit und dem Engagement aller Beteiligten an diesem

für SHOP APOTHEKE EUROPE so wichtigem Projekt! Ein großes Lob geht an mein

kompetentes Team."

Das Mailänder Distributionszentrum trägt bereits jetzt Früchte, reduziert

CO2-Emissionen und unterstützt, wie erwartet, das schnell wachsende

Italiengeschäft von SHOP APOTHEKE EUROPE - im Vergleich zum letzten Monat

liegt der Net Promoter Score (NPS), eine Kennzahl, die Aufschluss über die

Zufriedenheit von KundInnen eines Unternehmens gibt, für den italienischen

Webshop aktuell bei 82 und ist somit um 10 Punkte gestiegen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden

Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich,

Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen

Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München,

Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP

APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000

Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und

Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige

Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung.

Derzeit vertrauen 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle

steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen

Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts

in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen

Gesundheitsdienstleistungen.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im

Auswahlindex SDAX.

°