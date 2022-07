DGAP-News: Rebike Mobility GmbH: expandiert nach Frankreich (deutsch)

Rebike Mobility GmbH: expandiert nach Frankreich

05.07.2022

Der Anbieter von refurbished Premium-E-Bikes internationalisiert sein

erfolgreiches Geschäftsmodell und ist ab sofort auch in Frankreich aktiv.

Bildtitel: München/Deutschland, Juli 2022 - Rebike Mobility, Europas größter

Anbieter für generalüberholte E-Bikes, erschließt mit seinem erfolgreichen

E-Bike Refurbishment-Angebot jetzt auch den französischen Markt. Dafür

launcht die Münchner Firma unter www.rebike.com/fr einen länderspezifischen

Online-Shop. Rebike bietet wiederaufbereitete Premium-E-Bikes zum

attraktiven Preis. Alle Modelle kommen von Top-Marken, zudem setzt Rebike

auf höchste Qualitätsstandards im Refurbishment-Prozess - Vorteile, die

Kunden in verschiedenen europäischen Ländern bereits schätzen und Rebike zu

einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche machen.

Refurbishment von hochwertigen Marken-E-Bikes - damit ist Rebike bereits in

Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr erfolgreich und hat sich eine

Vorreiterposition in einem dynamischen, europäischen Markt erarbeitet:

Derzeit ist Rebike einer der am schnellsten wachsenden E-Bike-Onlinehändler.

Erst zu Beginn des Jahres wurden in einer Finanzierungsrunde 24 Millionen

Kapital zur Verwirklichung der Unternehmensziele eingesammelt. Mit dem

Schritt nach Frankreich möchte Rebike nun noch mehr Menschen den Umstieg auf

ein generalüberholtes Premium-E-Bike ermöglichen.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden jetzt auch in Frankreich die

europaweit größte Auswahl an refurbished E-Bikes anbieten können - und das

ausschließlich von Top-Marken wie Orbea, Haibike, Husqvarna, R Raymon,

Kalkhoff, Flyer KTM, Canyon, oder Lapierre", erklärt Rebike-Gründer Thomas

Bernik.

Das Angebot von Rebike umfasst viele verschiedene Modelle aus allen

Kategorien - vom City-E-Bike für einen mobilen Lebensstil im Alltag bis hin

zum E-Mountainbike für eine aktive Freizeitgestaltung. Die gebrauchten

E-Bikes sind größtenteils Rückläufer aus dem eigenen Verleih- und

Abo-Geschäft von Rebike. Zusätzlich kauft Rebike bereits gefahrene E-Bikes

aus Flotten von Leasingfirmen, Verleihpartnern und Unternehmen. Alle Modelle

haben eine geringe Laufleistung von 300 bis 2.000 Kilometern und wurden

maximal 24 Monate gefahren.

Professionelles E-Bike-Refurbishment "made in Germany"

Vor dem Online-Verkauf werden alle Modelle in Deutschland einem aufwendigen

Refurbishment nach höchsten Qualitätsstandards unterzogen. Hier hatte Rebike

im Mai 2022 das größte E-Bike-Refurbishment-Center Europas eröffnet und

Kapazitäten für die europaweite Expansion geschaffen. Auf 3.550

Quadratmetern Fläche sind dort neben der E-Bike-Aufbereitung auch Lager,

Werkstatt und Logistik des Unternehmens angesiedelt. Derzeit werden jährlich

20.000 E-Bikes in einem professionalisierten Prozess generalüberholt,

aufgebaut und europaweit ausgeliefert. Bald sollen es 50.000 E-Bikes

jährlich sein.

Das hochwertige Refurbishment ist eine Kernkompetenz der Marke und umfasst

verschiedene Prüf- und Instandsetzungsprozesse auf einer industrialisierten

Fertigungslinie. Insgesamt beinhaltet der Prozess 140 Schritte und wird

ausschließlich von erfahrenen, ausgebildeten Fahrradmechanikern

durchgeführt. Auch die automatisierte Fotografie im einzigartigen und eigens

entwickelten 360-Grad-Fotostudio gehört dazu: Jedes Rad wird für den Verkauf

auf der Website fotografiert, damit der Kunde genau sehen kann, was er

bekommt.

"Als einziger Anbieter von refurbished E-Bikes bieten wir unseren Kunden

zwei Jahre Garantie. Denn mit unseren ausgeklügelten Prozessen made in

Germany heben wir das Refurbishment von E-Bikes qualitativ auf ein neues

Niveau", so Thomas Bernik.

Die Kunden profitieren von diesem Qualitätsversprechen, können aber dennoch

bis mehr als 1.000 Euro im Vergleich zum Neukauf sparen.

"Besonders stolz sind wir auf unsere schnelle Lieferfähigkeit. Alle E-Bikes

auf der Website sind nur fünf bis sieben Tage nach der Bestellung bereits

beim Kunden", so Thomas Bernik.

Die Lieferung erfolgt zudem endmontiert, in nur zwei Schritten ist das

E-Bike fahrbereit: Es müssen der Lenker geradegestellt und die Pedale

eingeschraubt werden.

Mehr Informationen zu Rebike unter: mobility.rebike.com

Über die Rebike Mobility GmbHDie Rebike Mobility GmbH ist ein 2018

gegründetes Unternehmen im Bereich E-Bike-Mobilität mit Sitz in München.

Gründer und Geschäftsführer sind Sven Erger, langjähriger Mountainbiker und

Kenner der Bike-Szene, sowie Thomas Bernik, erfolgreicher Serial

Entrepreneur. Ziel des Unternehmens ist es, die beliebteste und

erfolgreichste markenübergreifende Plattform für Premium-E-Bikes zu werden.

In Deutschland und Österreich bietet Rebike neben dem Verkauf von

gebrauchten und neuwertigen Premium-E-Bikes ( www.rebike.com) auch ein

attraktives E-Bike-Abomodell ( www.ebike-abo.de) sowie

E-Bike-Verleihstationen ( www.rebike-verleih.de) in beliebten Ferienregionen

in Deutschland an. Im B2B Bereich vermietet Rebike E-Bike-Flotten an

Verleihpartner, Hotels und Firmen und kauft gebrauchte Marken-E-Bikes von

Leasingfirmen, Verleihpartnern und Unternehmen auf. Das Produktportfolio

umfasst ausschließlich E-Bikes und S-Pedelecs führender Markenhersteller wie

Canyon, Haibike, Winora, LaPierre, Husqvarna Bicycles, Velo de Ville, R

RAYMON, Flyer, KTM, ORBEA, Kalkhoff, Merida, Centurion und Stromer. Durch

die unternehmenseigene Wertschöpfungskette kann der Lebenszyklus jedes

einzelnen E-Bikes deutlich verlängert werden, wodurch ein wichtiger Beitrag

zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz geleistet wird. Pressekontakt:

