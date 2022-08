DGAP-News: Pyramid AG: Halbjahresergebnis bei EUR 6,4 Mio. und damit erheblich über Vorjahreszeitraum - Peter Trosien übernimmt Geschäftsführung der Pyramid Computer GmbH (deutsch)

Pyramid AG: Halbjahresergebnis bei EUR 6,4 Mio. und damit erheblich über Vorjahreszeitraum - Peter Trosien übernimmt Geschäftsführung der Pyramid Computer GmbH

^

DGAP-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Personalie

Pyramid AG: Halbjahresergebnis bei EUR 6,4 Mio. und damit erheblich über

Vorjahreszeitraum - Peter Trosien übernimmt Geschäftsführung der Pyramid

Computer GmbH

03.08.2022 / 08:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Vorläufige Halbjahreszahlen der Pyramid AG mit Ergebnissprung gegenüber

Vorjahreszeitraum

* Ausblick für das Jahr 2022 in der Pyramid Gruppe weiterhin positiv

* Peter Trosien ab sofort neuer Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH

* Virtuelle Hauptversammlung der Pyramid AG am 30.08.2022

München/Freiburg, 03.08.2022 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN:

DE000A254W52) gibt ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr

2022 bekannt.

Der Umsatz im ersten Halbjahr ist von EUR 0,02 Mio. zum 30.06.2021 auf EUR

0,29 Mio. zum 30.06.2022 gestiegen. Das Rohergebnis von EUR 0,13 Mio. auf

EUR 0,44 Mio. Die Pyramid AG hat nach den vorläufigen Zahlen im ersten

Halbjahr 2022 einen Jahresüberschuss i.H.v. EUR 6,38 Mio. erzielt, was vor

allem an einer beschlossenen Ausschüttung der Pyramid Computer GmbH an die

Pyramid AG liegt. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Fehlbetrag von EUR 1,95

Mio. zu verzeichnen.

Die Bilanzsumme zum 30.06.2022 beträgt EUR 71,17 Mio., gegenüber EUR 47,86

Mio. zum gleichen Termin des Vorjahres. Das Eigenkapital ist von EUR 42,07

Mio. zum Ende des ersten Halbjahres 2021 auf EUR 48,14 Mio. zum 30.06.2022

gestiegen. Die Eigenkapitalquote hat sich damit von 87,9% zum 30.06.2021 zu

67,64% zum gleichen Zeitpunkt in 2022 verändert. Die Eigenkapitalquote wird

sich wieder erhöhen, sobald die Sachkapitalerhöhung für den Kaufpreis der

faytech AG durchgeführt wurde.

Dies sind die vorläufigen Halbjahreszahlen der Pyramid AG, wie sie in einem

Einzelabschluss ausgewiesen würden. Die Zahlen der operativen Gesellschaften

faytech AG und Pyramid Computer GmbH sind darin nicht enthalten. Einen

Konzernabschluss wird die Pyramid AG erstmalig zum 31.12.2022 für das

Geschäftsjahr 2022 aufstellen. Pro-forma-Geschäftszahlen unter

Berücksichtigung der operativen Beteiligungen sollen bereits erstmalig zum

30.06.2022 berichtet werden. Die Veröffentlichung dieser

Pro-forma-Halbjahreszahlen 2022 ist für Ende September 2022 geplant. Ebenso

im September 2022 wird die endgültige Festlegung des Kaufpreises für den

Erwerb der faytech AG durch den Wirtschaftsprüfer erwartet. Der Kaufpreis

richtet sich insbesondere nach den Ergebnissen des faytech-Konzerns im Jahr

2021, deren Prüfung durch den Abschlussprüfer im September 2022

fertiggestellt wird.

Im Zuge der geplanten operativen Zusammenführung der Pyramid Computer GmbH

und der faytech AG zur Hebung von Synergien und Nutzung des

Wachstumspotenzials wurde Peter Trosien als Nachfolger von Josef Schneider

zum Geschäftsführer der Pyramid Computer GmbH benannt. Herr Schneider ist

aus der Geschäftsführung am 02.08.2022 ausgeschieden. Peter Trosien ist

bereits Vorstand der operativen Gesellschaft faytech AG und kann damit

optimal die Stärken beider Gesellschaften repräsentieren. Mit seinen über 20

Jahren Erfahrung im IT-Hardwaregeschäft, insbesondere bei POS- und

Touchscreen-basierten Lösungen, ist er die ideale Persönlichkeit, die

weitere erfolgreiche Entwicklung der Pyramid Computer GmbH zu begleiten.

"In meiner beruflichen Laufbahn habe ich bereits viele Jahre in Freiburg für

die Pyramid Computer GmbH in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Mit

dem Unternehmen bin ich daher bestens vertraut und kenne seine enormen

Stärken bei der Entwicklung und Fertigung von Kunden-spezifischen Lösungen

in führender Qualität. Pyramid und faytech zusammen verfügen an drei

Standorten in Deutschland und zahlreichen Tochtergesellschaften in China,

USA, Japan, Korea und Indien über ein hoch motiviertes Team, das für höchste

professionelle Performance steht. Zusammen mit dem ganzen Management und den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pyramid Gruppe bedanke ich mich ganz

besonders bei meinem Vorgänger Josef Schneider für seine ausgezeichnete

Arbeit in einer wichtigen Phase des Unternehmens."

Im Vorstand der Holdinggesellschaft Pyramid AG wechselt die Zuständigkeit

für die Pyramid Computer GmbH ebenso zu Peter Trosien, der im Januar dieses

Jahres im Rahmen der faytech AG Übernahme in den Vorstand der Pyramid AG

eingezogen ist. Josef Schneider verbleibt im Pyramid AG Vorstand, wird aber

keine neuen operativen Funktionen in der Unternehmensgruppe übernehmen.

Der Ausblick für das Jahr 2022 in der Unternehmensgruppe Pyramid, bestehend

vor allem aus den operativen Unternehmen Pyramid Computer GmbH und faytech

AG sowie deren Töchtern, ist unverändert positiv. Die Prognose vom 9.5.2022,

pro-forma Konzernumsatz von etwa EUR 100 Mio. und pro-forma Konzern-EBIT

zwischen EUR 7,7 Mio. und EUR 8,1 Mio., bleibt damit aufrecht erhalten.

Die ordentliche Hauptversammlung der Pyramid AG für das Geschäftsjahr 2021

wird am 30.08.2022 in virtueller Form stattfinden. Die Einberufung erfolgt

im Laufe dieser Woche.

Über die faytech AG:

Die faytech AG, Witzenhausen, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der

Pyramid AG, ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für

P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service)-Anwendungen mit weltweiten

Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten

Produktionsstandort in Suining, China.

Mit über 350 Mitarbeitern werden alle angebotenen Touch-Geräte von der

faytech AG selbst entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech

North America als partnerschaftliches Unternehmen gegründet, um das Wachstum

im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden im Jahr 2018

sowohl in Indien als auch in Japan Büros eröffnet. Zu den faytech-Kunden

zählen namhafte Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell,

Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever.

Über Pyramid Computer GmbH:

Die Pyramid Computer GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der

Pyramid AG, gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche

Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u.

a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor.

Die kundenspezifischen Hardware-Lösungen umfassen interaktive Kiosk-Systeme,

Netzwerke & Sicherheit sowie weitere IT-Lösungen. 1985 gegründet, ist

Pyramid heute in Segmenten wie z. B. Restaurants der weltweit führende

Hersteller von Self-Service-Terminals - mehr als 40.000 Kiosk-Systeme wurden

bereits an namhafte globale Unternehmen ausgeliefert. Kundennähe,

Flexibilität, Modularität kombiniert mit Innovation garantieren minimale

Markteinführungszeiten und Best-in-Class-Lösungen für den schnell wachsenden

Markt der digitalisierten Marktplätze.

Mehr als 130 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Freiburg im Breisgau und am

Produktions- und Logistikstandort in der Nähe von Erfurt tätig.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel:

M3BK, ISIN: DE000A254W52). Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte

Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Weitere Informationen:

www.pyramid-ag.com

www.pyramid-computer.com

www.faytech.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBIT wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des

Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte

Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich

Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche

Aufwendungen.

---------------------------------------------------------------------------

03.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pyramid AG

Sendlinger-Tor-Platz 8

80336 München

Deutschland

Telefon: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

E-Mail: info@pyramid-ag.com

Internet: www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52

WKN: A254W5

Indizes: Scale30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1412017

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1412017 03.08.2022

°