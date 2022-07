DGAP-News: Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren, indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet (deutsch)

Die ProCredit Holding will ihre Refinanzierungsposition weiter optimieren, indem sie Fremdkapitalgebern geänderte Bedingungen anbietet

Frankfurt am Main, 5. Juli 2022 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

(ProCredit) beabsichtigt, die Bedingungen eines Teils ihrer ausstehenden

Schuldtitel entweder durch Mehrheitsbeschlüsse der jeweiligen Inhaber*innen

oder durch vertragliche Vereinbarungen zu ändern.

ProCredit hat beschlossen, den Inhaber*innen bestimmter festverzinslicher

Instrumente (Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen,

Schuldscheindarlehen und ein vorrangiges Darlehen), die nach dem

Geschäftsjahr 2022 fällig werden, ein Zustimmungsangebot zur Änderung der

Bedingungen dieser Instrumente zu unterbreiten. Diese festverzinslichen

Instrumente enthalten Klauseln, die den Anleger*innen im Falle (i) eines

Zahlungsverzugs einer wesentlichen Tochtergesellschaft (wie nachstehend

definiert) der Emittentin, deren Zahlungsverpflichtungen bestimmte

Schwellenwerte (in der Regel 10 Mio. EUR) überschreiten, oder (ii) der

Insolvenz oder ähnlicher Ereignisse in Bezug auf eine wesentliche

Tochtergesellschaft das Recht auf vorzeitige Rückzahlung geben. Eine

wesentliche Tochtergesellschaft wird in den Anleihebedingungen und in den

Darlehensverträgen in der Regel als jede Tochtergesellschaft von ProCredit

definiert, die gemäß dem letzten geprüften Konzernabschluss von ProCredit

mindestens 10 % der Einnahmen und/oder Vermögenswerte der ProCredit Gruppe

ausmacht. Die Tochtergesellschaft von ProCredit, Joint Stock Company

"ProCredit Bank", Ukraine ("ProCredit Bank Ukraine"), ist eine wesentliche

Tochtergesellschaft im Sinne der Bedingungen der vorgenannten Instrumente.

Es wird vorgeschlagen, dass die ProCredit Bank Ukraine in Zusammenhang mit

den Klauseln über die vorzeitige Rückzahlung der genannten Instrumente für

die Dauer von zwei Jahren nicht als wesentliche Tochtergesellschaft

behandelt wird. Die Änderung soll durch vertragliche Vereinbarung mit den

Inhaber*innen der Instrumente oder im Falle von Inhaberschuldverschreibungen

auch durch Mehrheitsbeschlüsse der Inhaber*innen erfolgen. ProCredit

beabsichtigt, den teilnehmenden Inhaber*innen eine Gebühr für

Zustimmungsbeschlüsse in Höhe von 0,5 % p.a. auf den angewiesenen

Nominalbetrag anzubieten, wobei teilnehmende Inhaber*innen von Instrumenten,

die vor dem 1. Juli 2024 fällig werden, die Gebühr proportional zur

verbleibenden Laufzeit erhalten und teilnehmende Inhaber*innen von

Instrumenten, die am oder nach dem 1. Juli 2024 fällig werden, maximal 1,0 %

auf den angewiesenen Nominalbetrag erhalten, sofern die Änderungen

erfolgreich umgesetzt werden. Die Gebühr würde als Pauschalbetrag zum

Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung gezahlt.

Die Bedingungen der folgenden ausstehenden Inhaberschuldverschreibungen

sollen durch ein solches Zustimmungsangebot geändert werden:

* 30 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A289FD2

* 30 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A3E5LD7

* 25 Mio. EUR Anleihe fällig 2027, ISIN: DE000A0N37P3

* 20 Mio. EUR Anleihe fällig 2030, ISIN: DE000A161YW4

* 15 Mio. EUR Anleihe fällig 2025, ISIN: DE000A3MP7Z1

* 11 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A289E87

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2025, ISIN: DE000A3E47A7

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2YN7F2

* 7 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2YN017

* 10 Mio. EUR Anleihe fällig 2024, ISIN: DE000A2TR851 und

* 5 Mio. EUR Anleihe fällig 2023, ISIN: DE000A1R0R69

Schließlich ist die folgende weitere Serie von Namensschuldverschreibungen,

Schuldscheindarlehen sowie ein Darlehen Gegenstand des Zustimmungsangebots:

* 10 Mio. EUR, fällig August 2023

* 10 Mio. EUR, fällig Januar 2024

* 3 Mio. EUR, fällig November 2024

* 10 Mio. EUR, fällig Dezember 2024

* 6,5 Mio. EUR, fällig Juli 2025

* 5 Mio. EUR, fällig August 2026

* 5 Mio. EUR, fällig Dezember 2026

* 5 Mio. EUR, fällig Februar 2027

* 5 Mio. EUR, fällig September 2029

* 2 Mio. EUR, fällig April 2030,

* 15 Mio. EUR, fällig Dezember 2030

* 10 Mio. EUR, fällig Januar 2023

* 5 Mio. EUR, fällig Februar 2034

* 5 Mio. EUR, fällig September 2034

* 10 Mio. EUR, fällig März 2041 und

* 10 Mio. EUR, fällig Juni 2023

Mit dem Zustimmungsangebot will die ProCredit Holding im Einklang mit dem

vorsichtigen Risikomanagementansatz der Gruppe den Betrag der stabilen

Finanzierung in ihren Stressszenarien im Zusammenhang mit einem

hypothetischen Ausfall ihrer Bank in der Ukraine erhöhen. Das Management

schätzt das Ausfallrisiko der ProCredit Bank Ukraine derzeit als gering ein,

möchte aber möglichen Tail-Risk-Szenarien proaktiv begegnen. Je nach dem

Volumen der Anleihen, für die das Angebot angenommen wird, rechnet das

Management mit einer Auswirkung auf die Finanzierungskosten im niedrigen

einstelligen Millionenbereich pro Jahr über die nächsten 24 Monate.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges weist die ProCredit Bank Ukraine ein

hohes Maß an Operationalität aus. Nahezu 95 % der Mitarbeiter*innen sind an

Standorten innerhalb und außerhalb der Ukraine tätig. Das Rechenzentrum

wurde nach Deutschland verlagert, und wichtige Funktionen wie das

Kontaktzentrum der Bank oder die Bearbeitung von Kartentransaktionen werden

von außerhalb der Ukraine aus durchgeführt. Nach der Bildung von

Wertberichtigungen in Höhe von 35,3 Mio. EUR im ersten Quartal 2022 ist die

ProCredit Bank Ukraine weiterhin gut kapitalisiert und verfügt zum 31. Mai

2022 über einen CET1-Puffer von 5,8 Prozentpunkten über den Anforderungen.

Die Liquidität der ProCredit Bank Ukraine liegt derzeit über dem

Vorkriegsniveau. Die Bank nahm ebenso ihre Kreditvergabe nur kurz nach

Kriegsbeginn wieder auf und steigerte ihren Kreditbestand seit Beginn der

Invasion um etwa 4 %. In dieser Zeit hat die Bank vor allem den äußerst

wichtigen Agrarsektor des Landes finanziert, wofür sie von der Ukrainischen

Nationalbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in

Form von Garantieprogrammen entscheidende Unterstützung erhält.

Das Management hebt außerdem hervor, dass die verbleibenden ProCredit Banken

weiterhin eine gute Performance zeigen, wobei die meisten von ihnen im

Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbesserte Leistungskennzahlen

(Eigenkapitalrendite und Cost-Income-Ratio) aufweisen und ihre Risikokosten

auf einem niedrigen Niveau halten.

Der Halbjahresbericht der ProCredit Gruppe wird am 11. August 2022

veröffentlicht und wird auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich

Investor Relations unter

https://procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/

zur Verfügung stehen.

Inhaber*innen der Instrumente können sich an Goldman Sachs Bank Europe SE

(+44 20 7774 4836; E-Mail: liabilitymanagement.eu@gs.com) wenden, um weitere

Informationen oder Zugang zu Netroadshow-Präsentationen zu erhalten.

Kontakt:

Für Fremdkapitalgeber*innen:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 160,

E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Für Aktienanleger*innen:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,

ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218,

E-Mail: Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit

Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

