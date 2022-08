DGAP-News: PIERER Mobility AG: Starke Performance im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

PIERER Mobility AG: Starke Performance im ersten Halbjahr 2022

^

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

PIERER Mobility AG: Starke Performance im ersten Halbjahr 2022

30.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Wels, 30. August 2022

PIERER Mobility AG: Starke Performance im ersten Halbjahr 2022

* Umsatz: EUR 1.154,1 Mio. (+7,1% zu H1 2021)

* EBIT: EUR 92,8 Mio. (-9,6% zu H1 2021)

* Absatz: 163.334 Motorräder (-7,2% zu H1 2021)

* Absatz: 51.417 E-Bicycles & Fahrräder (-3,7% zu H1 2021)

* Personalaufbau um 768 Mitarbeiter auf nunmehr 5.656 Beschäftigte

* Erhöhung der Prognose für 2022

Absatz- und Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Starke Performance

trotz verschärfter Lieferkettenproblematik

Die PIERER Mobility-Gruppe steigerte im ersten Halbjahr 2022 den

Konzernumsatz um 7,1% auf EUR 1.154,1 Mio. (Vorjahr: EUR 1.078,0 Mio.). Das

operative Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum mit EUR 92,8 Mio.

unter dem Vorjahreswert von EUR 102,6 Mio.

Vor dem Hintergrund beide Segmente betreffender Schwierigkeiten in der

Zulieferkette und damit einhergehenden Lieferengpässen konnte die

Motorrad-Division der PIERER Mobility AG in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres insgesamt 163.334 KTM, Husqvarna und GASGAS Motorräder

(Vorjahr: 176.045) verkaufen. Damit liegt der Absatz inklusive der von

unserem Partner Bajaj verkauften Modelle im ersten Halbjahr 2022 lediglich

um 7,2 % unter dem Vorjahr. In der Fahrrad-Division wurden insgesamt 51.417

Stück abgesetzt (-3,7%). Davon entfallen 34.829 auf E-Bicycles (Vorjahr:

39.601) sowie 16.588 auf konventionelle Fahrräder (Vorjahr: 13.777) der

Marken Husqvarna, GASGAS, FELT und R Raymon.

Absatzseitig konnte damit im ersten Halbjahr in beiden Segmenten die

Nachfrage nicht voll erfüllt werden. Aufgrund der Rückstände von Teilen,

speziell im Elektronikbereich, konnten Motorräder und auch E-Bicycles nicht

vollständig assembliert werden. Diese Fahrzeuge gingen daher verzögert erst

zu Beginn des zweiten Halbjahres in den Handel. Trotz dieser verschärften

nachhaltigen Lieferkettenproblematik wurden weltweit insgesamt 198.163

Powered Two-Wheelers (PTWs - Motorräder und E-Bicycles) verkauft (-8,1% zum

Vorjahr).

Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika, wo 44.689 Motorräder

abgesetzt wurden, was einem Plus von 47% im Vergleich zum Halbjahr 2021

entspricht. In Europa machte sich die Lieferkettenproblematik für die PIERER

Mobility AG besonders bemerkbar; es konnten im ersten Halbjahr 61.435

Motorräder (-15% im Vergleich zum Vorjahr) verkauft werden. In

Australien/Neuseeland wurden 6.707 Motorräder verkauft. Auch in Indien hat

die Nicht-Verfügbarkeit von Teilen zu einem Rückgang der abgesetzten

Motorräder auf 18.251 Stück geführt (Vorjahr: 30.561). Obwohl der gesamte

Motorradmarkt von Lieferkettenproblemen betroffen war und in der ersten

Jahreshälfte 2022 leicht rückläufige Wachstumsraten verzeichnete, konnte die

PIERER Mobility-Gruppe ihre Marktanteile auf den globalen Märkten weitgehend

stabilisieren.

Entwicklung der Marktanteile in den wichtigsten Märkten

Der europäische Motorradmarkt verzeichnete in den ersten sechs Monaten des

Jahres 2022 knapp 400.000 Zulassungen, was einen leichten Rückgang gegenüber

dem ersten Halbjahr 2021 bedeutet (- 3%). Die Niederlande (+20%), das

Vereinigte Königreich (+13%) und Italien (+6%) weisen positive

Wachstumsraten auf, während in Deutschland die Nachfrage mit -7% gegenüber

dem ersten Halbjahr 2021 leicht zurückging. Auf dem europäischen Markt

erreichten die Zulassungen der drei Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und

GASGAS einen gemeinsamen Marktanteil von 9,9%. Das entspricht einem Rückgang

um 1,8%-Punkte im Vergleich zum 31. Dezember 2021.

Auf dem US-Markt, dem für PIERER Mobility größten Einzelmarkt für

Motorräder, zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie in Europa, mit einem

leichten Rückgang von -4% bei den zugelassenen Einheiten im ersten Halbjahr

2022 auf insgesamt 239.000 Motorradzulassungen. In Nordamerika (USA, Kanada)

liegt der aktuelle Marktanteil der Gruppe mit ihrer drei Motorradmarken bei

10,6% (Jahresende 2021: USA: 11,3%, Kanada: 14,1%).

Neben Europa und den USA verzeichnete auch der australische/neuseeländische

Markt (Ozeanien) im ersten Halbjahr 2022 einen leichten Rückgang von 4%

gegenüber der Vorjahresperiode mit rund 35.000 zugelassenen Motorrädern,

wobei die drei Marken von PIERER Mobility ihren Marktanteil bei 19,0%

stabilisieren konnten (31. Dezember 2021: 19,7%).

Der wichtige indische Motorradmarkt erholte sich im Laufe des Jahres 2022

mit einem Plus von 5% gegenüber dem Vorjahr (Gesamtzulassungen zum 30. Juni

2022: 440.000 Motorräder), zeigt aber zugleich einen Rückgang des

Marktanteils der beiden in Indien vertretenen Marken KTM und Husqvarna

Motorcycles auf 4% (31. Dezember 2021: 7%).

Mit zunehmender Produktverfügbarkeit ab der zweiten Jahreshälfte wird die

PIERER Mobility-Gruppe die Marktpräsenz in ihren Fokusmärkten stärken und

die Marktanteile in den relevanten Premium-Motorradsegmenten ausbauen.

Für die Fahrrad-Division liegen aktuell die wichtigsten Absatzmärkte in

Europa (Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und die Schweiz). Im

Berichtszeitraum erfolgte der Absatz größtenteils in der DACH-Region (68%)

gefolgt vom restlichen Europa (15%) und anderen Ländern weltweit (17%), hier

insbesondere in Nordamerika.

Personalaufbau um 768 Mitarbeiter auf nunmehr 5.656 Beschäftigte

Zum 30. Juni 2022 waren in der PIERER Mobility-Gruppe 5.656 Mitarbeiter

beschäftigt, davon rund 21% in der Forschung & Entwicklung. Gegenüber dem

ersten Halbjahr 2021 konnte die Gruppe somit ihren Personalstand um 768

Personen erhöhen. Die Neuanstellungen erfolgten größtenteils in der

Produktion. Bei der Mitarbeitersuche liegt der Fokus weiterhin verstärkt auf

den verschiedenen Produktionsbereichen. Die Gruppe betreibt mehrere

Standorte im oberösterreichischen Zentralraum. Als moderner Arbeitgeber

setzt PIERER Mobility Maßnahmen, um das Umfeld für die Belegschaft möglichst

attraktiv zu gestalten, wie etwa neue flexible Schichtmodelle, die den

individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommt. Im Zuge der

Lehrlingsoffensive werden im neuen Jahrgang rund 70 weitere Lehrlinge ihre

Ausbildung beginnen. Insgesamt bildet die Gruppe derzeit rund 200 Lehrlinge

aus.

Neue Tochtergesellschaft in Taiwan

Um der aktuellen Lieferkettenproblematik im Fahrradbereich entgegenzuwirken,

hat die PIERER E-Bikes GmbH im Juni 2022 eine Tochtergesellschaft in Taiwan,

die PIERER E-Bikes Asia Ltd., gegründet. Sie wird die PIERER E-Bikes Gruppe

in ihrem Supply Chain Management maßgeblich unterstützen und somit das

Beschaffungsrisiko durch den direkten Zugang zum asiatischen Markt

reduzieren.

Erhöhung der Prognose für 2022

Der Vorstand hat die Guidance für das Jahr 2022 erhöht und rechnet für das

Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15% (bisher

prognostiziertes Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022: 6 bis 10%). Die

EBIT-Marge von 8 bis 10% sowie einer EBITDA-Marge zwischen 15 und 17% werden

bestätigt.

Konzern-Kennzahlen H1 2022 der PIERER Mobility AG (konsolidiert)

BEDEUTSAMSTE FINANZIELLE

LEISTUNGSINDIKATOREN:

Ertragskennzahlen H1 2021 H1 2022 Vdg.

Umsatz EUR- 1.078,0 1.154,1 7,1%

m

EBITDA EUR- 171,2 162,3 -5,2%

m

EBITDA-Marge 15,9% 14,1%

EBIT EUR- 102,6 92,8 -9,6%

m

EBIT-Marge 9,5% 8,0%

WEITERE FINANZIELLE KENNZAHLEN:

Ertragsund Kapitalflusskennzahl H1 2021 H1 2022 Vdg.

Ergebnis nach Steuern EUR- 78,3 68,2 -12,9-

m %

Free Cash-Flow EUR- 66,6 -146,2 <100%

m

Bilanzkennzahlen 31.12.2021 31.12.2022 Vdg.

Bilanzsumme EUR- 2.033,7 2.256,8 11,0%

m

Eigenkapital EUR- 765,6 809,7 5,8%

m

Eigenkapitalquote 37,6% 35,9%

Nettoverschuldung EUR- 189,9 383,2 >100%

m

Gearing 24,8% 47,3%

Sonstige H1 2021 H1 2022 Vdg.

Investitionen1) EUR- 76,0 102,5 34,9%

m

Anzahl Mitarbeiter 4.888 5.656 15,7%

1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von EURm 10,2 (Vorjahr: EURm

6,8)

Der Halbjahresbericht 2022 der PIERER Mobility AG ist ab sofort auf der

Webseite der Gesellschaft unter dem Link

https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte abrufbar. Weiters

findet sich die aktuelle Investoren Präsentation unter

https://www.pierermobility.com/investor-relations/praesentation.

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden

Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige

Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer

Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein

wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna

E-Bicycles, GASGAS Bicycles, FELT Bicycles und R Raymon wird das

Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters

Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW

Hochleistungssportwagen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die PIERER Mobility

AG mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einen Rekordumsatz von EUR 2,1 Mrd. und ein

EBIT von EUR 193,5 Mio.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH

EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST,

BESTIMMT.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Melinda Busáné Bellér

Tel: +43 1 533 1 433 - 70

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02 Valorennummer (Schweiz) 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG,

Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

---------------------------------------------------------------------------

30.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PIERER Mobility AG

Edisonstrasse 1

4600 Wels

Österreich

Telefon: +43 (0) 7242 69 402

E-Mail: ir@pierermobility.com

Internet: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

WKN: A2JKHY

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 1430609

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg:

PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1430609 30.08.2022 CET/CEST

°