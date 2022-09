DGAP-News: PIERER Mobility AG: PMAG Aktie in den Nachhaltigkeitsindex der SIX Swiss Exchange und in den ATX Global Players Index der Wiener Börse aufgenommen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pierer Mobility":

EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): ESG/Rating

19.09.2022 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Wels, 19. September 2022

Die PIERER Mobility AG gibt die Aufnahme ihrer Aktien in den SPI ESG / SPI

ESG Weighted-Indizes bekannt. Gemäß dem Indexreglement der SIX Swiss

Exchange wurden die SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes am 16. September 2022

nach Handelsschluss angepasst und sind mit dem heutigen Tag wirksam.

Positives ESG Rating ermöglicht Aufnahme in den Index

Das Indexuniversum des SPI ESG ist der Swiss Performance Index (SPI), in den

die PMAG Aktie bereits seit dem 29. März 2017 aufgenommen ist. Bei der

Selektion dieser Indexkomponenten wird als Kriterium unter anderem die

Nachhaltigkeitsanalyse eines Emittenten durch Inrate, eine unabhängige

Schweizer Rating-Agentur, berücksichtigt.

PIERER Mobility konnte ihr ESG Impact Rating auf C+ verbessern und erreichte

damit die Aufnahme auch in den Nachhaltigkeitsindex SPI ESG / SPI ESG

Weighted der SIX Swiss Exchange. Zu den weiteren Aufnahmekriterien zählen

folgende Komponenten: zum Stichtag darf nicht mehr als 5% des Umsatzes in

einem kritischen Sektor erwirtschaftet werden und das Unternehmen darf nicht

vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen zum

Ausschluss empfohlen sein.

Infolge der diesjährigen Selektion umfasst die Liste des SPI ESG / SPI ESG

Weighted-Indizes zusammen mit PIERER Mobility insgesamt 167

Aktienemittenten. Die neue Index-Zusammensetzung ist unter

https://www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/index-explorer/index-details.CH0572577689CHF9.html#/components

abrufbar. Für weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsindex siehe

https://www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/indices/esg-indices/esg-equity-indices.html.

Im Spitzfeld der Branche beim ESG-Risiko-Rating

Im Dezember 2021 erhielt PIERER Mobility ihre erste ESG-Risikobewertung

durch Sustainalytics. Das Unternehmen wurde mit einem geringen Risiko für

wesentliche finanzielle Auswirkungen von ESG-Faktoren (Wert: 11,5)

eingestuft. Mit diesem ESG-Risiko-Rating belegt die PIERER Mobility somit

den 2. Platz in der von Sustainalytics bewerteten Automobilbranche.

Aufnahme in den ATX Global Players Index der Wiener Börse

PIERER Mobility wurde am heutigen 19. September 2022 auch in den ATX Global

Players Index (ATX GP) der Wiener Börse aufgenommen. Der ATX GP ist ein nach

Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex der Wiener Börse und

besteht aus allen Aktien, die an der Wiener Börse im "prime market"

gehandelt werden und mindestens 20% ihres Umsatzes außerhalb Europas

erwirtschaften.

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden

Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige

Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer

Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein

wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna

E-Bicycles, GASGAS Bicycles, FELT Bicycles und R Raymon wird das

Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters

Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW

Hochleistungssportwagen. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die PIERER Mobility

AG mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einen Rekordumsatz von EUR 2,1 Mrd. und ein

EBIT von EUR 193,5 Mio.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Melinda Busáné Bellér

Tel: +43 1 533 1 433 - 70

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

