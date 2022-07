DGAP-News: Mynaric gewinnt L3Harris als strategischen Investor und intensiviert die Zusammenarbeit (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Mynaric gewinnt L3Harris als strategischen Investor und intensiviert die Zusammenarbeit

DGAP-News: Mynaric AG

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

Mynaric gewinnt L3Harris als strategischen Investor und intensiviert die

Zusammenarbeit

06.07.2022

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND/MELBOURNE, FL, USA - 6. Juli 2022 - Mynaric (NASDAQ:

MYNA) (FRA: M0Y) und L3Harris (NYSE:LHX) haben heute Vereinbarungen über

eine Investition von L3Harris in Mynaric und über die künftige

Zusammenarbeit unterzeichnet. Mit der strategischen Investition wollen die

Unternehmen ihre bestehende Zusammenarbeit im Luftfahrtsegment ausbauen und

auf alle Bereiche, einschließlich Weltraum, Luft, See und Boden, ausdehnen.

Gemäß den Vereinbarungen wird L3Harris rund 11,2 Mio. EUR durch eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (unter Ausschluss des Bezugsrechts)

investieren und 409.294 neue Inhaberaktien von Mynaric zu einem Preis von

rund 27,37 EUR pro Aktie erwerben. Nach der Kapitalerhöhung wird L3Harris

zunächst 7,2 % der gesamten Aktien von Mynaric besitzen.

"Wir freuen uns sehr, dass L3Harris, ein weltweit führendes Unternehmen der

Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie mit hervorragenden

Kundenbeziehungen, sich zu dieser strategischen Investition in Mynaric

entschlossen hat", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "L3Harris ist ein

hervorragender Partner, um den Einsatz unserer industrialisierten

Laserkommunikationsprodukte in verschiedenen Marktsegmenten weiter zu

beschleunigen, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung in Zukunft zu

vertiefen."

"Die Laserkommunikation entwickelt sich immer mehr zu einer technologischen

Säule für gemeinsame, bereichsübergreifende Koordinations- und

Kontrollfähigkeiten im Weltraum, in der Luft, auf See und an Land", sagte

Daniel Gittsovich, Vice President, Corporate Strategy and Development bei

L3Harris. "Unsere Strategie zielt darauf ab, die traditionellen,

langwierigen Entwicklungs- und Beschaffungsprozesse zu disruptieren; Mynaric

wird ein hervorragender Partner sein, um den Bedarf unserer Kunden an hoher

Datenbandbreite und sicherer Konnektivität schnell zu decken."

Die strategische Investition folgt auf gemeinsame

Laserkommunikationsdemonstrationen des HAWK-Produkts für luftgestützte

Anwendungen in den letzten zwei Jahren. Im Rahmen der Investition wird

Mynaric zum bevorzugten Anbieter von Laserkommunikationslösungen und

L3Harris erhält bestimmte Kooperationsprivilegien. Dazu gehört der Zugang zu

ausgewählten Testkapazitäten von Mynaric, einschließlich der bereits

eingerichteten Interoperabilitätslabors und Testbeds des Unternehmens, um

die im Weltraum zu erwartende Verbindungsumgebung am Boden nachzubilden,

sowie zu künftigen Laserkommunikationsanlagen, die von Mynaric auf der

Internationalen Raumstation (ISS) eingesetzt werden. Beide Unternehmen

beabsichtigen, die Zusammenarbeit vorbehaltlich weiterer Investitionen von

L3Harris zu intensivieren.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0Y) ist führend in der industriellen

Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer

Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.

Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und

ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über

große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose

terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen

hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles,

Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter

mynaric.com.

Über L3Harris Technologies

L3Harris Technologies (NYSE:LHX) ist ein flexibler, globaler Innovator in

der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungstechnologie, der

End-to-End-Lösungen anbietet, die den geschäftskritischen Anforderungen der

Kunden entsprechen. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Verteidigungs-

und kommerzielle Technologien für die Bereiche Weltraum, Luft, Land, See und

Cyber. L3Harris erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 17 Milliarden

US-Dollar, beschäftigt 47.000 Mitarbeiter und hat Kunden in mehr als 100

Ländern. L3Harris.com.

