DGAP-News: Manz AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 und angepasste Gesamtjahresprognose (deutsch)

Manz AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 und angepasste Gesamtjahresprognose

Manz AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 und angepasste

Gesamtjahresprognose

04.08.2022 / 07:30

Manz AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 und angepasste

Gesamtjahresprognose

* Umsatz steigt um knapp 11% gegenüber dem Vorjahr auf 126,7 Mio. EUR

* Segment Mobility & Battery Solutions profitiert mit einem Umsatzplus von

24,1% von der dynamischen Entwicklung des Elektromobilitäts-Marktes

* Solides Umsatzwachstum im Segment Industry Solutions getrieben durch

hohe Nachfrage von Kunden aus der Mikrochip-Produktion

* Ergebnis erwartungsgemäß stark durch Herausforderungen des

makroökonomischen Umfelds belastet

* Angepasste Prognose 2022: Umsatzwachstum im unteren bis mittleren

zweistelligen Prozentbereich bei einer EBITDA-Marge im niedrigen

einstelligen Prozentbereich und einem ausgeglichenen EBIT

Reutlingen, 04. August 2022 - Die Manz AG, weltweit tätiger

Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnete

in den ersten sechs Monaten 2022 einen Umsatzanstieg auf 126,7 Mio. EUR nach

114,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 10,8%

und ist wesentlich auf die Ausweitung des Geschäfts im Segment Mobility &

Battery Solutions bei gleichzeitig solidem Zuwachs im Segment Industry

Solutions zurückzuführen. Der Umsatzanstieg spiegelte sich jedoch

insbesondere aufgrund eines negativen Sondereffekts aus einer

Wertberichtigung im Zuge einer ausgefallenen Insolvenzforderung im

Solarbereich sowie des unerwartet hohen Anstiegs der Materialkosten,

Unterbrechungen in den Lieferketten und damit verbundenen Verschiebungen bei

einem Großprojekt nicht im Ergebnis wider. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf -1,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr

2022 (Vorjahr: 18,1 Mio. EUR), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

auf -6,9 Mio. EUR (Vorjahr: 12,3 Mio. EUR). Die Vorjahreswerte waren durch

den Anteilsverkauf an der Talus Manufacturing Ltd. in Höhe von 14,3 Mio. EUR

positiv beeinflusst. Die im Kontext der jüngst beendeten Verhandlungen mit

einem chinesischen Kunden über den Abschluss des Solar-Großprojekts CIGSfab

vorzunehmenden nicht-zahlungswirksamen Sonderabschreibungen in Höhe von 23,2

Mio. EUR auf einen Vertragsvermögenswert, werden retrospektiv für das

Geschäftsjahr 2021 vorgenommen.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Wenngleich

wir aufgrund der Entwicklungen im ersten Halbjahr 2022 die Prognose für das

Gesamtjahr anpassen mussten, zeigen sich die Zukunftsaussichten der Manz AG

dank der guten Auftragslage insgesamt weiterhin positiv. Unser

Rekordauftragsbestand von rund 300 Mio. Euro unterstreicht unsere starke

Marktpositionierung. Stolz sind wir auch auf die Beteiligung der Daimler

Truck AG an der Manz AG. Die Kooperation mit Daimler Truck untermauert

unsere strategische Fokussierung und das Konzept des partnerschaftlichen

Wachstums mit branchenführenden Unternehmen. Manz gehört heute ganz klar zu

den Innovationstreibern im Bereich der Elektromobilität." Der

Auftragseingang zum 30. Juni 2022 betrug 196,0 Mio. EUR nach 124,2 Mio. EUR

zum Vorjahresstichtag. Der Auftragsbestand lag bei 299,3 Mio. EUR nach 191,1

Mio. EUR.

Im Segment Mobility & Battery Solutions konnte Manz sowohl im

Auftragsbestand als auch im Umsatz eine Steigerung zur Vergleichsperiode des

Vorjahres erzielen. Wesentlich dazu beigetragen hat unter anderem der Ausbau

der Kooperation mit dem britischen Batteriezellenhersteller Britishvolt. Der

Umsatz stieg um 24,1 % auf 49,7 Mio. EUR (Vorjahr: 40,0 Mio. EUR), der

Auftragsbestand erhöhte sich um 56,1% auf 172,5 Mio. EUR (Vorjahr: 110,5

Mio. EUR). Trotz der positiven Entwicklungen zeigte sich auch das Ergebnis

dieses Segmentes von den globalen, makroökonomischen Herausforderungen

beeinflusst. Erwartungsgemäß erhöhten sich zudem die Personalkosten durch

den Aufbau hochspezialisierter Fachkräfte zur Weiterentwicklung der

Batterietechnologie einerseits und andererseits durch zusätzliche Ressourcen

zur Abwicklung des sehr stark gestiegenen Auftragseingangs der letzten

Monate. Entsprechend sank das Segment-EBIT im ersten Halbjahr 2022 deutlich

auf -9,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR).

Im Segment Industry Solutions verzeichnete die Manz AG im ersten Halbjahr

2022 einen soliden Umsatzanstieg durch die fortschreitende Abarbeitung

einiger Großprojekte auf 77,0 Mio. EUR (Vorjahr: 74,3 Mio. EUR). Die

deutlich erhöhte Materialkostenquote belastete auch hier das Ergebnis,

woraus ein Segment-EBIT von 2,0 Mio. EUR resultierte (Vorjahr: 9,6 Mio.

EUR). Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand um 57,3% auf 126,9 Mio.

EUR (Vorjahr: 80,7 Mio. EUR) und reflektiert die positiven

Geschäftsaussichten in diesem Bereich. So konnte die Manz AG unter anderem

einen führenden Hersteller von Halbleitern von sich überzeugen, wie auch den

Neukunden Ambient Photonics, der bei der Produktion organischer Solarzellen

auf die Hightech-Maschinen von Manz vertraut.

Infolge der beschriebenen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 sowie

der anhaltenden Herausforderungen für die globale Wirtschaft, prognostiziert

der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 nun ein Umsatzwachstum im unteren

bis mittleren zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr, eine

EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein

ausgeglichenes EBIT. Ursprünglich hatte der Vorstand für das Geschäftsjahr

2022 eine signifikante Steigerung des Umsatzes im mittleren zweistelligen

Prozentbereich, eine EBITDA-Marge im mittleren bis oberen positiven

einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge im niedrigen bis mittleren

positiven einstelligen Prozentbereich erwartet.

Umsatz, EBITDA und EBIT H1 2022 im Vorjahresvergleich

in Mio. EUR H1 2022 H1 2021

Umsatzerlöse Konzern 126,7 114,4

Mobility & Battery Solutions 49,7 40,0

Industry Solutions 77,0 74,3

EBITDA Konzern* -1,1 18,1

Mobility & Battery Solutions -6,6 4,6

Industry Solutions 5,5 13,5

EBIT Konzern* -6,9 12,3

Mobility & Battery Solutions -9,0 2,7

Industry Solutions 2,0 9,6

* Die Vorjahreszahlen wurden durch den Verkauf von Anteilen an der Talus

Manufacturing Ltd. in Höhe von 14,3 Mio. EUR positiv beeinflusst

Der vollständige Bericht für die ersten sechs Monate 2022 steht ab heute auf

der Unternehmenswebseite www.manz.com im Bereich Investor Relations /

Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil:

Manz AG - engineering tomorrow's production

Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen.

Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität,

Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und

baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der

kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und

Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu

schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.

Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen

Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme

und Nasschemie.

Mit aktuell rund 1.400 Beschäftigten entwickelt und produziert die

Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.

Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA

und Indien.

Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse

notiert. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von

rund 227 Millionen Euro.

Kontakt:

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

Email: abartmann@manz.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

