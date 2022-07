DGAP-News: MBH Corporation PLC veröffentlicht erstmals einen ESG-Jahresbericht (deutsch)

MBH Corporation PLC veröffentlicht erstmals einen ESG-Jahresbericht

^

04.07.2022 / 09:23

MBH Corporation PLC veröffentlicht erstmals einen ESG-Jahresbericht

Als Teil des Fünf-Stufen-Plans der MBH Corporation, der sich auf mehrere

spezifische Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

(UNSDGs) konzentriert, gibt der ESG-Bericht 2021 des Unternehmens einen

detaillierten Einblick in die ESG-Ziele, den Fortschritt in der

Zielerreichung und die Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, die das Leben

der Menschen und den Zustand des Planeten verbessern sollen.

[London, 4. Juli 2022] Die MBH Corporation PLC (MBH), eine diversifizierte

Beteiligungsgesellschaft, hat heute ihren ersten ESG-Bericht für das Jahr

2021 veröffentlicht. In diesem detaillierten Bericht wird auf die Maßnahmen

und Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung der

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Goals) eingegangen,

zu denen sich MBH bekannt hat.

In dem Bewusstsein der Verantwortung, die Unternehmen für die Gemeinschaft

und den Planeten im Allgemeinen tragen, sowie der positiven Auswirkungen,

die verantwortungsbewusstes Handeln mit sich bringen kann, hat MBH seine

Ziele auf Aspekte ausgerichtet, die speziell mit drei globalen Zielen der

UNSDG übereinstimmen, nämlich menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

(globales Ziel 8), Abbau von Ungleichheiten (globales Ziel 10) und

Klimaschutz (globales Ziel 13).

Dieser Bericht gibt nicht nur einen detaillierten Einblick in die ESG-Ziele

und -Pläne der Gruppe insgesamt, sondern hebt auch die unglaublichen Erfolge

der einzelnen Unternehmen innerhalb der Gruppe in verschiedenen Bereichen

hervor, die alle zum Gesamterfolg bei der Erreichung der drei ausgewählten

globalen Ziele beitragen, auf die sich MBH konzentriert.

Im Hinblick auf das Ziel der Verringerung von Ungleichheiten würdigt der

Bericht die Bemühungen der Unternehmen der Gruppe, Führungspersönlichkeiten

zu entwickeln, die fortschrittlich und positiv mit dem Thema Behinderung

umgehen, Frauen in der Baubranche zu fördern und sich für die Gleichstellung

der Geschlechter in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen

und Mathematik einzusetzen.

Im Bereich menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sind die

Bemühungen um die Bindung von Arbeitskräften mit einem wirklich

existenzsichernden Lohn und die nachhaltige Förderung des Tischlerhandwerks

und der Holzverarbeitung hervorzuheben, während im Bereich Klimaschutz

starke Anstrengungen bei Umweltmaßnahmen wie der Abschaffung von

Styroporschalen und den laufenden Bemühungen der Unternehmen der Gruppe um

die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Erweiterung ihrer

Elektrofahrzeugflotte zu verzeichnen sind.

Zusätzlich zu den Bemühungen innerhalb der Gruppe ergreift MBH auch

Maßnahmen, um die Bemühungen anderer KMU anzuerkennen und hervorzuheben, die

außergewöhnliche Anstrengungen im Bereich ESG unternommen haben. Im Mai

dieses Jahres gab MBH bekannt, dass Genashtim Pte Ltd, ein

Personalbeschaffungs- und Weiterbildungsunternehmen aus Singapur, das sich

für eine nachhaltige, sinnvolle und gewinnbringende Beschäftigung für

benachteiligte Personen einsetzt, zum Gewinner des ersten "MBH ESG

Excellence Award" ernannt wurde. In Anerkennung seiner Bemühungen erhielt

Genashtim einen Medieninvestitionspreis. Hierdurch soll über soziale und

mediale Aktivitäten das Bewusstsein für das Unternehmen und die wichtige

Arbeit, die es im Bereich ESG leistet, gefördert werden.

Victoria Sylvester, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und

ESG-Verantwortliche der MBH Corporation plc, erklärte: "MBH konzentriert

sich immer darauf, das Richtige für die Menschen, den Planeten und den

Wohlstand zu tun. Wir haben die große Herausforderung angenommen, eine

umfangreiche Agenda über verschiedene Unternehmen, Menschen und Regionen

hinweg voranzutreiben, und wir nutzen die großen Chancen, die sich aus

unserer Vielfalt, unseren Ressourcen, unserer Ethik und den Erkenntnissen

ergeben, die wir auf diesem Weg sammeln werden."

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, kommentierte: "Dieser Bericht ist

ein wichtiger Meilenstein. Er ermöglicht uns, unsere Fortschritte zu

reflektieren und mit anderen zu teilen, während er den Stakeholdern einen

tieferen Einblick in die Unternehmen und die Auswirkungen auf unsere

Mitarbeiter und die Gemeinden gibt, in denen wir tätig sind. Die meisten

kleinen Unternehmen - jedenfalls diejenigen, mit denen MBH zusammenarbeitet

- haben sich auf die eine oder andere Weise mit ESG befasst, und wir hoffen,

dass durch die Darstellung unserer Fortschritte in diesem Bereich auch

andere diesem Beispiel folgen werden."

Der komplette ESG-Bericht 2021 ist auf der Website der MBH Corporation

verfügbar: www.mbhcorporation.com/esg-report-2021

Über MBH Corporation Plc

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie an der OTCQX® in den USA

notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus

verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und

skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation

plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen,

welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen

Shareholder Value zu schaffen.

mbhcorporation.com

