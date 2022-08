DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Positives Ergebnis und weiter hohe Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Positives Ergebnis und weiter hohe Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2022

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 14,4 Mio. im ersten

Halbjahr 2022

* Konzernüberschuss EUR 9,2 Mio. im ersten Halbjahr 2022 - ohne

Sondereffekte: EUR 10,0 Mio.

* Ergebnis pro Aktie im ersten Halbjahr EUR 0,97 - ohne Sondereffekte: EUR

1,05

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 2,1 Mio. im zweiten

Quartal 2022 (erstes Quartal 2022: EUR 12,4 Mio.)

* Konzernüberschuss EUR 1,1 Mio. im zweiten Quartal 2022 - ohne

Sondereffekte: EUR 1,5 Mio. (erstes Quartal 2022: EUR 8,1 Mio. - ohne

Sondereffekte: EUR 8,5 Mio.)

* Ergebnis pro Aktie EUR 0,11 im zweiten Quartal 2022 - ohne

Sondereffekte: EUR 0,16 pro Aktie (erstes Quartal 2022: EUR 0,86 - ohne

Sondereffekte: EUR 0,90)

Düsseldorf, 19. August 2022 - Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im ersten

Halbjahr 2022 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe EUR

14,4 Mio. Damit liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im

zweiten Quartal 2022 bei EUR 2,1 Mio. nach EUR 12,4 Mio. im ersten Quartal

2022.

Im ersten Halbjahr 2022 wird ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit

(Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl.

Provisionsergebnis und Handelsergebnis) von EUR 29,5 Mio. erreicht. Im

zweiten Quartal 2022 sind es EUR 9,3 Mio. nach EUR 20,2 Mio. im ersten

Quartal 2022.

Der Konzernüberschuss des ersten Halbjahres 2022 beläuft sich auf EUR 9,2

Mio. Im zweiten Quartal 2022 beträgt dieser EUR 1,1 Mio. nach EUR 8,1 Mio.

im ersten Quartal 2022.

Sondereffekte in Höhe von EUR -0,8 Mio. beeinflussen das Halbjahresergebnis.

Diese betreffen die Risikovorsorge im Zusammenhang mit dem Vorwurf der

Beteiligung an so genannten Cum-Ex-Transaktionen in den Jahren 2007 bis 2011

und hierbei Zinsaufwendungen nach der Abgabenordnung. Die Sondereffekte sind

nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen. Ohne

diese Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss für das erste Halbjahr

2022 EUR 10,0 Mio. bzw. für das zweite Quartal 2022 EUR 1,5 Mio.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige

betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im ersten Halbjahr 2022 auf EUR

-15,0 Mio. Im zweiten Quartal 2022 machen diese EUR -7,3 Mio. nach EUR -7,8

Mio. im ersten Quartal 2022 aus. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

betragen für erste Halbjahr 2022 EUR -4,5 Mio.; im zweiten Quartal 2022 sind

es EUR -0,6 Mio. gegenüber EUR -3,9 Mio. im ersten Quartal 2022.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. Juni 2022 beträgt 80 (30. Juni 2021:

75).

Im gesamten ersten Halbjahr 2022 beträgt das Konzernergebnis je Aktie (mit

Sondereffekten) EUR 0,97; ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das

Konzernergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2022 auf EUR 1,05. Das

Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das zweite Quartal

2022 EUR 0,11 (erstes Quartal 2022: EUR 0,86). Ohne Sondereffekte liegt das

Konzernergebnis je Aktie für das zweite Quartal 2022 bei EUR 0,16 (erstes

Quartal 2022: EUR 0,90).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 30. Juni 2022 über

bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine

Bankrisiken in Höhe von EUR 82,6 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 73,4 Mio.).

Der Vorstand erläutert: "Nach einem starken ersten Quartal 2022 haben wir

auch im zweiten Quartal 2022 mit einem Handelsvolumen von EUR 21,2 Mrd. hohe

Gesamtumsätze über alle Segmente hinweg erzielt. Erwartungsgemäß fielen

diese vor dem Hintergrund des altbekannten Sommerlochs nicht so hoch aus wie

im Vorquartal. Sie bewegen sich auf einem vergleichbaren Niveau wie im

zweiten Quartal 2021, als wir ein Gesamtumsatz von EUR 24,0 Mrd. verzeichnet

hatten. Im ersten Halbjahr 2022 verzeichneten wir Handelsumsätze von

insgesamt EUR 54,7 Mrd. gegenüber EUR 58,7 Mrd. im Vorjahr. Insgesamt wurden

damit 93% der Gesamtumsätze des ersten Halbjahrs 2021 erreicht. Die Anzahl

der Geschäfte fiel mit 8,3 Millionen Trades im zweiten Quartal 2022 geringer

aus als im Vorjahresquartal, in dem insgesamt 10,9 Millionen Trades

durchgeführt wurden. Im ersten Halbjahr 2022 gab es insgesamt 21,6 Millionen

Trades (erstes Halbjahr 2021: 28,7 Millionen). Die starken

Handelsaktivitäten unserer Kunden bestätigen unseren Wachstumskurs.

Unser Ergebnis aus der Handelstätigkeit insgesamt fällt im zweiten Quartal

2022 dennoch deutlich geringer aus als noch im Quartal zuvor. Ursächlich ist

insbesondere ein schwieriges Marktumfeld. So ergaben sich keine besonderen

Impulse. Trotz hoher Handelsumsätze waren keine klaren Tendenzen bei den

Handelsaktivitäten der Marktteilnehmer erkennbar. Das Agieren der Anleger

war von der Sorge geprägt, wie sich die Wirtschaft mit Blick auf den Krieg

in der Ukraine, die steigenden Energiepreise, die weltweite Inflation, die

steigenden Zinsen sowie den weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie weiter

entwickeln wird. Aufgrund dieser Unsicherheiten fehlte es an der für Market

Maker notwendigen Dynamik der Märkte.

Auf der Kostenseite konnten die Verwaltungsaufwendungen im ersten Halbjahr

2022 gegenüber dem Vorjahr (ohne Sondereffekte) um EUR 2,5 Mio. auf EUR 15,0

Mio. reduziert werden. Dabei fallen die Personalaufwendungen mit EUR 7,9

Mio. im ersten Halbjahr 2022 trotz gestiegener Mitarbeiterzahl um 40%

deutlich geringer aus als im Vorjahr (ohne Sondereffekte). Ursächlich

hierfür sind insbesondere geringere an das Ergebnis aus der Handelstätigkeit

geknüpfte variable Gehaltsbestandteile. Die sonstigen betrieblichen

Aufwendungen haben sich demgegenüber im Halbjahresvergleich um EUR 2,8 Mio.

auf EUR 7,1 Mio. erhöht. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen,

dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des ersten Halbjahres 2022

besonders belastet sind - zum einen mit EUR 1,5 Mio. Rechts- und

Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Beteiligung an so

genannten Cum-Ex-Transaktionen in den Jahren 2007 bis 2011 und zum anderen

mit EUR 1,1 Mio. für ein EDV-Projekt, welches in 2022 abgeschlossen werden

soll. Insgesamt konnten wir ein positives Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit von EUR 14,4 Mio. im ersten Halbjahr 2022 erzielen.

Besonders gefreut haben wir uns über die Veröffentlichung des Deutschen

Derivate Verbandes (DDV), der die Marktanteile nach Börsenumsätzen von

strukturierten Wertpapieren analysiert. Hier belegt Lang & Schwarz im Juni

2022 bei den Index-/Partizipations-Zertifikate den ersten Platz - bei der

namhaften Konkurrenz ein hervorragendes Ergebnis. Wir freuen uns über dieses

Resultat. Dieses ist Motivation, unsere Position in allen Bereichen weiter

konsequent auszubauen.

Die Zahlen des ersten Halbjahres machen deutlich, dass wir unsere etablierte

Stellung als der dritte Handelsplatz in Deutschland halten konnten. Wir

freuen uns darüber, dass die Anleger unsere Dienstleistungen trotz der

bestehenden Unsicherheiten an den Märkten weiterhin in großem Umfang nutzen.

Auch in den ersten Wochen des dritten Quartals 2022 sehen wir weiterhin hohe

Handelsaktivitäten unserer Kunden. Saisonal bedingt liegt das Ergebnis aus

der Handelstätigkeit in den ersten Wochen des dritten Quartals im

Durchschnitt auf dem Niveau des zweiten Quartals 2022. Sofern die

Entwicklung an den Märkten wieder dynamischer wird, sind wir zuversichtlich,

aufgrund unserer breiten Kundenbasis auch hinsichtlich des Ergebnisses aus

der Handelstätigkeit wieder stärker profitieren zu können."

Die Zahlen zum 30. Juni 2022 sind ungeprüft und keiner prüferischen

Durchsicht unterzogen worden.

Da- 1. Q 2. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr

tenü-

ber-

sich-

t,

Anga-

ben

in

Mio.

EUR

vor 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2020

Son-

der-

ef-

fek-

ten

Er- 20,2 9,3 51,3 24,9 19,0 18,0 113,- 79,0

geb- 2

nis

aus

der

Han-

dels-

täti-

gkei-

t *)

Ver- -7,8 -7,3 -10,9 -6,6 -4,2 -6,0 -27,- -24,9

wal- 8

tung-

sauf-

wen-

dun-

gen

**)

Er- 12,4 2,1 40,9 18,7 14,8 11,7 86,1 54,9

geb-

nis

der

ge-

wöhn-

li-

chen

Ge-

schä-

ft-

stät-

ig-

keit

Steu- -3,9 -0,6 -12,6 -4,8 -4,7 -3,5 -25,- -17,3

ern 5

vom

Ein-

kom-

men

und

vom

Er-

trag

auf

das

Er-

geb-

nis

der

ge-

wöhn-

li-

chen

Ge-

schä-

ft-

stät-

ig-

keit

Kon- 8,5 1,5 28,3 13,9 10,2 8,2 60,6 37,6

zern-

er-

geb-

nis

vor

Son-

der-

ef-

fek-

ten

Er- 0,90 0,16 3,00 1,47 1,08 0,87 6,43 3,98

geb-

nis

je

Ak-

tie

vor

Son-

der-

ef-

fek-

ten

(in

EUR;

Ba-

sis

9.43-

8.00-

0

Akti-

en)

Er- 2,70 0,47 9,00 4,42 3,24 2,62 19,2- 11,94

geb- 8

nis

je

Ak-

tie

vor

Son-

der-

ef-

fek-

ten

(in

EUR;

Ba-

sis

3.14-

6.00-

0

Akti-

en)

Son-

der-

ef-

fek-

te

- n/a n/a n/a n/a n/a 0,0 0,0 -27,0

Verä-

nde-

run-

gen

des

Fond-

s

für

all-

ge-

mei-

ne

Ban-

kri-

si-

ken

- 0,0 0,0 0,0 -3,2 0 0,0 -3,2 0,0

Ver-

wal-

tung-

sauf-

wand

w/ §

8b

KStG

- 0,0 0,0 0,0 9,1 0 0,0 9,1 0,0

Steu-

ern

vom

Ein-

kom-

men

und

vom

Er-

trag

w/ §

8b

KStG

- -0,4 -0,4 0,0 0,0 -18,0 -0,5 -18,- 0,0

Zins- 5

auf-

wand

wg.

Zin-

sen

AO

- 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,0 0,0 -27,- 0,0

Steu- 0

ern

vom

Ein-

kom-

men

w/

Un-

ter-

su-

chun-

gen

StA

Kon- 8,1 1,1 28,3 19,7 -34,8 7,8 21,0 10,5

zern-

er-

geb-

nis

nach

Son-

der-

ef-

fek-

ten

Er- 0,86 0,11 3,00 2,09 -3,69 0,82 2,22 1,12

geb-

nis

je

Ak-

tie

nach

Son-

der-

ef-

fek-

ten

(in

EUR;

Ba-

sis

9.43-

8.00-

0

Akti-

en)

Er- 2,57 0,34 9,00 6,27 -11,06 2,47 6,67 3,35

geb-

nis

je

Ak-

tie

nach

Son-

der-

ef-

fek-

ten

(in

EUR;

Ba-

sis

3.14-

6.00-

0

Akti-

en)

Divi- n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,50 1,33

den- ***)

de

(Bas-

is

9.43-

8.00-

0

Akti-

en)

Bila- 81,5 82,6 93,3 113,0 78,2 73,4 73,4 65,0

nzi-

el-

les

Kon-

zer-

nei-

gen-

kapi-

tal

in-

kl.

Fond-

s

für

all-

gem.

Ban-

kri-

si-

ken

An- 80 80 73 75 72 76 76 67

zahl

Kon-

zern-

mit-

ar-

bei-

ter

Tra-

deCe-

nter

- 32.659 20.707 33.668 23.347 22.568 29.569 109.- 73.725

Han- 152

dels-

volu-

men

(in

Mio.

EUR)

- 13.021 8.112 17.522 10.702 9.008 11.636 48.8- 24.568

An- 68

zahl

Tra-

des

(Tau-

send

Stüc-

k)

- 10,3 3,1 34,9 14,8 9,9 7,7 67,3 47,3

Er-

geb-

nis

aus

der

Han-

dels-

täti-

gkei-

t *)

Stru-

ktu-

rier-

te

Pro-

duk-

te

- 821 493 1.060 618 648 658 2.98- 2.520

Han- 4

dels-

volu-

men

(in

Mio.

EUR)

- 273 170 320 190 193 211 914 892

An-

zahl

Tra-

des

(Tau-

send

Stüc-

k)

- 9,9 6,2 16,4 10,1 9,1 10,6 46,2 32,8

Er-

geb-

nis

aus

der

Han-

dels-

täti-

gkei-

t *)

Ins-

ge-

samt

- 33.480 21.200 34.728 23.965 23.216 30.227 112.- 76.245

Han- 136

dels-

volu-

men

(in

Mio.

EUR)

- 13.294 8.283 17.842 10.892 9.201 11.847 49.7- 25.460

An- 82

zahl

Tra-

des

(Tau-

send

Stüc-

k)

*)

Zins-

er-

geb-

nis

aus

der

ge-

wöhn-

li-

chen

Ge-

schä-

ft-

stät-

ig-

keit

zz-

gl.

Pro-

visi-

ons-

er-

geb-

nis

und

Han-

dels-

er-

geb-

nis

**)

Per-

so-

nal-

auf-

wand

und

sons-

tige

be-

trie-

bli-

che

Auf-

wen-

dun-

gen

***)

ge-

plan-

t

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Lang &

Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und

wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX)

und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige

Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.

KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist

Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse

Stuttgart und der BX Swiss. Mit über 30.000 quotierten Produkten ist die

Gesellschaft mit rund 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den

längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen

Handel.

