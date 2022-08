DGAP-News: LLB-Gruppe mit höherem Gewinn (deutsch)

LLB-Gruppe mit höherem Gewinn

Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

LLB-Gruppe mit höherem Gewinn

24.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Vaduz, 24. August 2022. Die LLB-Gruppe hat auch im ersten Halbjahr 2022

Wachstumsdynamik bewiesen. Dazu beigetragen haben alle Marktdivisionen und

Buchungszentren. Das Konzernergebnis konnte trotz des schwierigen

Marktumfelds auf CHF 75.9 Mio. gesteigert werden. Besonders erfreulich ist,

dass sich die operative Leistung weiter verbessert hat. Im Rahmen eines

öffentlichen Kaufangebots hat die Liechtensteinische Landesbank ihre

Beteiligung an der Bank Linth auf 99.9 Prozent erhöht und plant deren

Dekotierung bis Ende des Jahres.

* Das Konzernergebnis übertraf mit CHF 75.9 Mio. (+6.8 %) den

Vorjahreswert.

* Die Cost-Income-Ratio konnte auf 62.8 Prozent (-2.3 pp) gesenkt werden.

* Der Netto-Neugeld-Zufluss belief sich auf CHF 2.5 Mia. (+5.5 %

annualisiert).

* Die Kundenausleihungen stiegen um 2.7 Prozent auf CHF 14.2 Mia.

* Die Tier-1-Ratio betrug 18.4 Prozent.

"Trotz des anspruchsvollen Umfelds konnten wir auch im ersten Halbjahr 2022

ein erfreuliches Ergebnis erzielen. Das zeigt, dass wir das Vertrauen

unserer Kunden geniessen und mit unserem Geschäftsmodell strategisch richtig

ausgerichtet sind", resümiert Georg Wohlwend, Verwaltungsratspräsident der

LLB-Gruppe.

Netto-Neugeld-Zufluss von CHF 2.5 Mia.

2021 war für die LLB-Gruppe ein ausserordentlich erfolgreiches, vor allem

durch starkes Wachstum geprägtes Jahr. Dieses positive Momentum hat sich im

ersten Halbjahr 2022 sowohl beim Netto-Neugeld als auch bei den

Kundenausleihungen fortgesetzt. Dank intensiver Marktbearbeitung hat die

LLB-Gruppe CHF 2.5 Mia. an Netto-Neugeld generiert. Das entspricht einer

annualisierten Wachstumsrate von 5.5 Prozent. Zu dieser erfreulichen

Entwicklung haben alle Marktdivisionen und Buchungszentren beigetragen.

Erneuter Anstieg bei den Kundenausleihungen

Die Kundenausleihungen konnten um CHF 0.4 Mia. zulegen (1. Semester 2021:

CHF 0.3 Mia.). Der Grossteil des Volumens entfällt dabei auf Hypotheken.

Diese erreichten mit CHF 12.5 Mia. (31.12.2021: CHF 12.2 Mia.) einen neuen

Höchststand. Beide Standbeine - die Bank Linth in der Ostschweiz und die LLB

in Liechtenstein - trugen zum Wachstum bei. Die übrigen Kundenausleihungen

erhöhten sich auf CHF 1.7 Mia. (31.12.2021: CHF 1.6 Mia.). Aufgrund

erheblicher Marktkorrekturen nahmen die Kundenvermögen um 8.4 Prozent auf

CHF 84.2 Mia. ab (31.12.2021: CHF 91.9 Mia.). Dank des guten organischen

Wachstums konnte der marktbedingt resultierende Rückgang beim

Geschäftsvolumen um 6.9 Prozent beziehungsweise um CHF 7.3 Mia. auf CHF 98.4

Mia. (31.12.2021: CHF 105.7 Mia.) abgefedert werden.

Diversifizierte Ertragsstruktur

Der Geschäftsertrag nahm im ersten Semester 2022 um 4.4 Prozent auf CHF

241.9 Mio. zu (1. Semester 2021: CHF 231.8 Mio.). Der Erfolg aus dem

Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft stieg im Vergleich zur

Vorjahresperiode um CHF 4.1 Mio. auf CHF 112.7 Mio. (1. Semester 2021: CHF

108.6 Mio.). Der bestandsabhängige Erfolg erhöhte sich insbesondere aufgrund

der höheren Durchschnittsvolumen bei den Kundenvermögen als in der

Vorjahresperiode. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft stieg deutlich um 41.6

Prozent auf CHF 53.2 Mio. (1. Semester 2021: CHF 37.6 Mio.). Das ist vor

allem auf die gesteigerte Kundenaktivität zurückzuführen. Zudem verbesserte

sich der Treasury-Beitrag unter anderem aufgrund der gestiegenen

US-Dollar-Zinsen. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft vor erwarteten

Kreditverlusten verringerte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 4.2

Prozent beziehungsweise um CHF 3.2 Mio. auf CHF 73.4 Mio. (1. Semester 2021:

CHF 76.6 Mio.). Das Kundenzinsengeschäft profitierte vom gezielten Wachstum

bei den Hypotheken. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft mit Kunden blieb

konstant. Die LLB-Gruppe hat ihre Risikovorsorge bei den Krediten im Umfang

von CHF 3.4 Mio. leicht erhöht.

Strategiebedingter Anstieg des Geschäftsaufwands

Aufgrund der Investitionen in die neue Strategie ACT-26 lag der

Geschäftsaufwand im ersten Semester 2022 mit CHF 154.5 Mio. erwartungsgemäss

um 2.5 Prozent über dem Vorjahr (1. Semester 2021: CHF 150.7 Mio.). Der

Personalaufwand stieg um 2.4 Prozent beziehungsweise um CHF 2.2 Mio. auf CHF

96.2 Mio. (1. Semester 2021: CHF 94.0 Mio.). Der Sachaufwand fiel mit CHF

40.2 Mio. um 6.8 Prozent höher aus als in der Vorjahresperiode (1. Semester

2021: CHF 37.6 Mio.).

Verbesserte Cost-Income-Ratio

Trotz der Investitionen in die neue Strategie verbesserte sich die

Cost-Income-Ratio erneut, auf aktuell 62.8 Prozent. Das ist Ausdruck für die

stetig wachsende Effizienz sowie das hohe Kostenbewusstsein der LLB-Gruppe.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

1. Semester 1. Semester +/-

2022 2021 %

Geschäftsertrag (in Mio. CHF) 241.9 231.8 4.4

Geschäftsaufwand (in Mio. CHF) -154.5 -150.7 2.5

Konzernergebnis (in Mio. CHF) 75.9 71.1 6.8

Netto-Neugeld-Zufluss (in Mio. 2'509 2'748 -8.7

CHF)

RoE (in %) 7.2 6.6

Gewinn pro Aktie (in CHF) 2.42 2.2

Cost-Income-Ratio (in %) 62.8 65.1

30.06.2022 31.12.2021 +/- %

Tier-1-Ratio (in %) 18.4 20.3

Geschäftsvolumen (in Mia. CHF) 98.4 105.7 -6.9

Kundenvermögen (in Mia. CHF) 84.2 91.9 -8.4

Kundenausleihungen (in Mia. CHF) 14.2 13.8 2.7

Bilanzsumme (in Mia. CHF) 26.1 25.1 4

LLB AG schliesst öffentliches Kaufangebot erfolgreich ab

Die Liechtensteinische Landesbank AG hat im Rahmen eines öffentlichen

Kaufangebots ihre Beteiligung an der Bank Linth auf aktuell 99.9 Prozent

erhöht. In einem nächsten Schritt werden die Aktien der Bank Linth an der

Schweizer Börse dekotiert. Das ermöglicht es der Bank Linth, sich noch

stärker als Vertriebsbank auf die Kunden und deren Bedürfnisse zu

konzentrieren.

Strategie ACT-26 erfolgreich gestartet

Die LLB-Gruppe ist mit Dynamik in die Umsetzung der neuen Strategie ACT-26

gestartet. In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzt sie weiterhin auf

nachhaltig profitables Wachstum. Die Umsetzung der drei Kernelemente

Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit verläuft planmässig. Bei ihrem

digitalen Transformationsprogramm LLB.ONE laufen bereits die ersten

strategischen Initiativen, die die Kundenschnittstelle bedürfnisorientiert

weiterentwickeln, die internen Prozesse schneller und einfacher gestalten

und die LLB-Gruppe insgesamt skalierbarer machen sollen. Auch den Bereich

Nachhaltigkeit forciert die LLB-Gruppe. So hat sie ihre Auswahl an

nachhaltigen Produkten weiter ausgebaut. Neue dunkelgrüne Impact-Fonds sowie

wiLLBe, eine rein digitale, nachhaltige Vermögensverwaltung bereichern ihr

Angebot. Parallel dazu arbeitet die LLB-Gruppe daran, ihren bankeigenen

CO2-Ausstoss zu reduzieren. Seit März 2022 ist sie offizieller Partner des

Climate Pledge. Als erste Bank in Liechtenstein, in der Schweiz und in

Österreich verpflichtet sie sich damit, die betriebliche Klimaneutralität

zehn Jahre vor der im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Frist zu erreichen.

Ausblick

Das Marktumfeld bleibt schwierig. Die geopolitisch angespannte Lage, die

steigende Inflation, die Angst vor einer drohenden Rezession und das immer

noch hochansteckende Coronavirus gestalten das Umfeld noch anspruchsvoller.

Trotz dieser herausfordernden Ausgangslage ist die LLB-Gruppe

zuversichtlich. "In den ersten Monaten dieses Jahres konnten wir erneut

beweisen, dass wir auch unter solch anspruchsvollen Rahmenbedingungen

erfolgreich sind und weiter wachsen. Wir wollen die positive Entwicklung der

LLB-Gruppe fortsetzen. Für das Gesamtjahr 2022 erwarten wir ein solides

Ergebnis", sagt Group CEO Gabriel Brenna.

Details zum Halbjahresergebnis 2022

Die Unterlagen zum Halbjahresergebnis 2022 der LLB-Gruppe stehen am 24.

August 2022 ab 7 Uhr auf der Website www.llb.li zur Verfügung. Der

Halbjahresbericht 2022 ist in einer interaktiven Onlineversion abrufbar

unter hb2022.llb.li (deutsche Version) beziehungsweise hr2022.llb.li

(englische Version).

Conference Call

Das Halbjahresergebnis 2022 der LLB-Gruppe wird als Webcast und via

Conference Call am

24. August 2022, 10.30 Uhr, in deutscher Sprache präsentiert. Am Webcast

teilnehmen können Sie mit dem Link

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=48kBseuy. Die

Einwahlnummer zum Conference Call lautet:

+41 (0)58 310 50 00 (Schweiz / Liechtenstein und alle anderen Länder)

+43 (0) 720 88 25 49 (Österreich)

Die Aufzeichnung des Conference Call können Sie am 24. August 2022 ab 13 Uhr

als Audiodatei auf unserer Website abrufen: www.llb.li.

Disclaimer

Zur Messung unserer Performance wenden wir alternative Finanzkennzahlen an,

die unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht

definiert sind. Details sind unter www.llb.li/investoren-apm ersichtlich.

Wichtige Termine

* Montag, 27. Februar 2023, Veröffentlichung Jahresergebnis 2022

* Freitag, 5. Mai 2023, 31. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste

Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land

Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die

LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth

Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie

bei Fund Services. Mit 1'065 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in

Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen

Emiraten präsent. Per 30. Juni 2022 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe

bei CHF 98.4 Mia.

