DGAP-News: Klöckner & Co übernimmt Hernandez Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter (deutsch)

Klöckner & Co übernimmt Hernandez Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Klöckner & Co übernimmt Hernandez Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter

13.07.2022 / 16:10

* Transaktionen stärken Position von Klöckner & Co als führende digitale

One-Stop-Shop-Plattform sowie als Vorreiter für Nachhaltigkeit

* Übernahmen ermöglichen strategischen Ausbau der

Edelstahl-Service-Center-Aktivitäten

* Erweiterung des Kundenstamms mit europaweit rund 400 neuen Kunden

Duisburg, 13. Juli 2022 - Klöckner & Co hat die Unternehmen Hernandez

Stainless GmbH ("Hernandez") und RSC Rostfrei Coilcenter GmbH ("RSC")

übernommen. Beide Akquisitionen erfolgten über die deutsche

Tochtergesellschaft Becker Stahl-Service ("Becker"). Mit den Zukäufen steigt

Becker in die Verarbeitung von Edelstahl ein und weitet damit sein Produkt-

und Serviceportfolio erheblich aus: Hernandez bearbeitet Oberflächen und

lagert rostfreie Flachprodukte. RSC ist auf das Abtafeln von Edelstahl-Coils

spezialisiert. Über die Kaufpreise für beide Unternehmen wurde

Stillschweigen vereinbart.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Beide

Akquisitionen sind für uns von hoher strategischer Bedeutung. Hernandez

Stainless und RSC Rostfrei Coilcenter werden unsere Position als führende

digitale One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, Edelstahl und Aluminium sowie

als Vorreiter für Nachhaltigkeit stärken. Künftig werden wir unseren Kunden

ein noch umfangreicheres und passgenaueres Produkt- und Serviceportfolio zur

Verfügung stellen können."

Hernandez und RSC beliefern europaweit rund 400 Kunden

Hernandez und RSC betreiben umfangreiche Maschinenparks und beliefern

europaweit rund 400 Händler und Edelstahl verarbeitende Unternehmen aus

verschiedenen Industrien. Zudem ist RSC ein wichtiger Zulieferer von

Hernandez. Zusammen beschäftigen beide Unternehmen rund 70 Mitarbeitende und

erzielten im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 160 Mio. EUR. Hernandez

hat seinen Hauptsitz in Hockenheim, RSC in Süßen (beides in

Baden-Württemberg).

Fortschritt bei der Strategieumsetzung

Im Rahmen der Unternehmensstrategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging

Strengths" treibt Klöckner & Co den umfassenden Ausbau des eigenen Produkt-

und Serviceportfolios voran. Das durch die Transaktion erweiterte Angebot

ermöglicht es Kunden zukünftig, bearbeiteten Edelstahl über Becker zu

beziehen. Darüber hinaus hat Becker seine Service-Center-Aktivitäten in den

Bereichen Carbonstahl und Aluminium bereits deutlich ausgeweitet.

Die Konsolidierung beider Unternehmen erfolgt voraussichtlich ab Beginn des

dritten Quartals 2022. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der

Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-

und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.

Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13

Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der

Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021

erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. EUR. Als

Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich

Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu

digitalisieren und weitgehend zu automatisieren sowie die führende digitale

One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und

Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika zu werden. Gleichzeitig

möchte das Unternehmen zum Vorreiter für Nachhaltigkeit werden - zum Wohle

der Kunden, der Stahlindustrie und der Gesellschaft.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum

Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der

Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Über Becker Stahl-Service GmbH:

Becker Stahl-Service GmbH ist als Tochtergesellschaft von Klöckner & Co

eines der größten Service-Center im Flachstahlbereich in Europa und liefert

seinen Kunden Breitband, Spaltband, rechtwinklige Tafeln, Zuschnitte und

Trapezplatinen in bester Qualität. Das Unternehmen gestaltet den Weg zu

einer nachhaltigen Stahlindustrie aktiv mit. Mit einem breiten Angebot und

dem Einsatz modernster Digital- und Automatisierungssysteme hat sich Becker

den Ruf eines zuverlässigen Partners in der Metallbranche erworben. Das

Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 700 Mio. EUR.

Kontakt zu Klöckner & Co SE:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications |

Head of Group HR

Telefon: +49 203 307-2050

E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Felix Schmitz

Head of Investor Relations |

Head of Strategic Sustainability

Telefon: +49 203 307-2295

E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com

