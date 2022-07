DGAP-News: KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022: Volumen erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahr; Energiesektor erstmals vorne; Zahl der Green Bonds nimmt zu (deutsch)

KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022: Volumen erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahr; Energiesektor erstmals vorne; Zahl der Green Bonds nimmt zu

^

DGAP-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Anleihe/Studienergebnisse

KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022: Volumen erwartungsgemäß deutlich

unter Vorjahr; Energiesektor erstmals vorne; Zahl der Green Bonds nimmt zu

26.07.2022 / 11:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022: Volumen erwartungsgemäß deutlich

unter Vorjahr; Energiesektor erstmals vorne; Zahl der Green Bonds nimmt zu

* Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022

* 9 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 247,6 Mio. Euro

* KMU-Anleihemarkt auf ähnlichem Niveau mit IPO-Markt (3 Emissionen,

Volumen von 331 Mio. Euro)

* Durchschnittlicher Kupon mit 5,12 % p. a. um 9 Basispunkte unter Wert

des Vorjahreszeitraums

Köln, 26. Juli 2022 - Auf dem deutschen Markt für KMU-Anleihen macht sich

die derzeit angespannte Lage am Kapitalmarkt - bedingt durch die anhaltende

Corona-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen

Preissteigerungen und Lieferkettenunterbrechungen - deutlich bemerkbar. So

halbierte sich die Zahl der Emissionen verglichen mit dem ersten Halbjahr

2021 (18 Emissionen) auf 9 Anleihen von 9 Emittenten. Das platzierte Volumen

verringerte sich dabei um 66 % auf 247,6 Mio. Euro (H1 2021: 727,7 Mio.

Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich gemessen am

Zielvolumen der Anleiheemissionen von insgesamt 384,1 Mio. Euro eine

deutlich geringere Platzierungsquote von 65 % (H1 2021: 98 %). Damit wies

der KMU-Anleihemarkt ein ähnlich niedriges Niveau wie der Markt für

Börsengänge in Deutschland auf (3 Emissionen, Volumen von 331 Mio. Euro).

Der Kupon reduzierte sich im Durchschnitt über alle Transaktionen um 9

Basispunkte auf 5,12 % p. a. Das ergibt eine von der

Investor-Relations-Beratung IR.on AG durchgeführte Analyse des ersten

Halbjahres 2022 am deutschen KMU-Anleihemarkt.

Klar dominierend war im Betrachtungszeitraum erstmals der Energiesektor

(vier Unternehmen, 44 % der Emittenten). Rang zwei belegte der

Immobiliensektor (zwei Emittenten, 22 %), der erstmals seit 2017 von Platz 1

des Rankings verdrängt wurde. Je einen Emittenten gab es aus den Bereichen

Chemie, Finanzdienstleistungen sowie Reisen & Freizeit.

Mit fünf vollplatzierten Emissionen (56 %) verzeichnete der KMU-Anleihemarkt

eine weitgehend stabile Erfolgsquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (50

%). Im ersten Halbjahr 2022 wurden deutlich mehr Folgeemissionen (7

Anleihen) als Erstemissionen (2 Anleihen) begeben. Im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum mit 14 durch Banken begleitete Emissionen (78 %)

dominierten im ersten Halbjahr 2022 die Eigenemissionen den Markt (6

Emissionen, 67 %).

Frederic Hilke, Senior Berater und Head of IR Consulting der IR.on AG:

"Parallel zu der Entwicklung bei Börsengängen hat sich auch die

Emissionstätigkeit am Markt für KMU-Anleihen im ersten Halbjahr 2022

erheblich verringert. Dennoch haben 9 Emittenten den Schritt gewagt und mit

einem Volumen von 247,6 Mio. Euro und 5 Vollplatzierungen ein achtbares

Ergebnis erreicht. Das spricht dafür, dass der Markt für KMU-Anleihen auch

in Krisenzeiten als mögliche Finanzierungsalternative erhalten bleibt."

Bei den Emissionsvolumina lag das Gros der Transaktionen im Bereich von bis

zu 50 Mio. Euro (8 Anleihen, 89 %). Nur eine Emission konnte mit einem

platzierten Volumen zwischen 50 Mio. und 100 Mio. Euro ein höheres

Emissionsvolumen aufweisen.

Die Laufzeiten der in den ersten sechs Monaten 2022 begebenen KMU-Anleihen

variieren zwischen einem und sechs Jahren, wobei 5-jährige Laufzeiten

weiterhin am häufigsten vertreten sind (sieben Anleihen, 78 %). Insgesamt

waren die Auswirkungen von Rezessionssorgen und makroökonomischen

Unsicherheiten im ersten Halbjahr am Markt spürbar, was sich auch an den zu

verzeichnenden Restrukturierungen (2 Emittenten, 228 Mio. Euro) und

Anleiheausfällen (2 Emittenten, 140 Mio. Euro) bemerkbar machte.

Zwischenfazit 2022: Prognose zu Jahresbeginn zu optimistisch, Zahl der Green

Bonds nimmt zu

Zu Jahresbeginn hatte die IR.on AG neun im KMU-Segment aktive

Emissionshäuser nach ihrer Prognose für das laufende Jahr 2022 befragt, die

im Durchschnitt 25 Emissionen erwarteten. Betrachtet man die bisher

erfolgten Transaktionen, ist zu erwarten, dass die vor sechs Monaten

formulierten Prognosen der Emissionshäuser zwar nachvollziehbar, aber

aufgrund der zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht absehbaren Eskalation

des Russland-Ukraine-Konflikts zu optimistisch sein dürften.

Richtig lagen die Emissionsbanken bislang bei ihrer Erwartung, dass Green

Bonds einen signifikanten Anteil an den Gesamtemissionen ausmachen werden (4

Green Bonds, 44 %).

IR.score: Börsennotiz und Emissionserfahrung machen sich weiterhin bemerkbar

Frederic Hilke: "Im ersten Halbjahr 2022 hat unsere Untersuchung der

IR-Webseiten der 9 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen

erneut bestätigt, dass die Investorenkommunikation - gemessen an unserem

Transparenzindex "IR.score" (Skala von 0 bis 5 Punkten) - von

börsennotierten Unternehmen und von Folgeemittenten in der Regel den

Mindestanforderungen genügt. In diesem Jahr konnten sogar 6 Emittenten die

volle Punktzahl erzielen. Dagegen weisen Erstemittenten mit durchschnittlich

1,5 Punkten häufig erhebliche Defizite bei den IR-Standards auf."

Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter

https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.

Über die IR.on AG

Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor

Relations und Finanzkommunikation. Sie begleitet branchenübergreifend

Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor

Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei

Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder

Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und

Wirtschaftsmedien.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am

Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus

über 400 Kommunikationsprojekten, 300 realisierten Geschäfts- und

Quartalsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter 37

KMU-Anleiheemissionen.

Kontakt:

IR.on Aktiengesellschaft

Mittelstr. 12-14, Haus A

50672 Köln

T +49 221 9140-970

E info@ir-on.com

http://www.ir-on.com

Emittent Branche* Lauf- Kupon Ziel-volu- Platziertes

-zei- (p. men (in Volumen (in

t a.) Mio. EUR) Mio. EUR)

AOC I DIE Immobilien 2022- 7,50 % 30,0 10,0

STADTENTWICKLER /27

GmbH

EUSOLAG Energie 2022- 6,25 % 125,0 10,0

European Solar /27

AG

FC Reisen & 2022- 5,50 34,1 31,6

Gelsenkir- Freizeit /27 %**

chen-Schalke 04

e.V.

Ferratum Finanz- 2022- 5,31 40,0 40,0

Capital Germany dienstleis- /23 %***

GmbH tungen

PCC SE Chemie 2022- 4,00 % 30,0 30,0

/26

PNE AG Energie 2022- 5,00 % 50,0 55,0

/27

Reconcept Green Energie 2022- 6,25 % 10,0 17,5

Bond II /28

S Immo AG Immobilien 2022- 1,25 % 50,0 50,0

/27

SUNfarming GmbH Energie 2022- 5,00 % 15,0 3,5

/27

Ø 5,12 384,1 247,6

%

Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro;

Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones,

FTSE)

** 2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der

Saison 2025/2026

*** variabler Zinssatz, EURIBOR (Stand 30.06.) + 5,5 %

---------------------------------------------------------------------------

26.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1406081 26.07.2022

°