DGAP-News: Julius Bär Gruppe AG: Vollzug der Kapitalherabsetzung (deutsch)

Julius Bär Gruppe AG: Vollzug der Kapitalherabsetzung

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Julius Bär Gruppe AG: Vollzug der Kapitalherabsetzung

27.06.2022 / 17:45

Zürich, 27. Juni 2022 - Per 27. Juni 2022 ist die durch die

Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG vom 12. April 2022 beschlossene

Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von 7'423'208 Namenaktien der

Gesellschaft vollzogen worden. Diese wurden im Rahmen des im Jahr 2021

lancierten Aktienrückkaufprogramms bis zum 23. Dezember 2021 zurückgekauft.

Die Julius Bär Gruppe AG verfügt neu über ein eingetragenes Aktienkapital in

Höhe von CHF 4'276'024.80, eingeteilt in 213'801'240 Namenaktien von je CHF

0.02 Nennwert.

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende April 2022 beliefen

sich die verwalteten Vermögen auf CHF 457 Milliarden. Die Bank Julius Bär &

Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,

Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,

Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte

Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen

Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie

unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen

Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Julius Baer Group Ltd.

Bahnhofstrasse 36

8010 Zurich

Schweiz

Telefon: +41 58 888 11 11

E-Mail: info@juliusbaer.com

Internet: www.juliusbaer.com

ISIN: CH0102484968

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1384869

1384869 27.06.2022

