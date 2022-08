DGAP-News: Die Jochen Schweizer Arena stellt ihre Gastronomie auf Exzellenz um (deutsch)

Die Jochen Schweizer Arena stellt ihre Gastronomie auf Exzellenz um

15.08.2022 / 12:53 CET/CEST

Die Jochen Schweizer Arena stellt ihre Gastronomie auf Exzellenz um

Es kommt frischer Wind in die Jochen Schweizer Arena. Während die

vielseitigen Erlebnisse in der Jochen Schweizer Arena indoor und outdoor in

jedem Jahr Gäste im hohen fünfstelligen Bereich anlocken und noch immer

nationale und internationale Standards setzen, ist der Gastronomiebereich

"Schweizer's Kitchen" etwas in den Hintergrund getreten

Genau das hat auch Beat Ambord - Gastronomie- und Vermarktungsexperte und

neben Etienne Herr federführender neuer Geschäftsführer der Jochen Schweizer

Arena - erkannt und stellt in enger Abstimmung mit Jochen Schweizer das

Gastronomiekonzept um. Zielstellung: Exzellente Leistungen für die Gäste,

egal ob Privat oder Unternehmen, die das Erwartete in jeder Hinsicht

übertreffen.

Ein steiniger Weg

Dass diese Zielstellung in der Umsetzung nicht von heute auf morgen würde

umzusetzen sein, war dem Vermarktungsexperten aus der Schweiz von vornherein

klar. Wenn eingefahrene Routinen aufgebrochen werden sollen, dann ist das

ein steiniger Weg. Und das gilt für alle Beteiligten. Alles war zu prüfen

und mit Hinblick auf Nachhaltigkeit, moderne Gastronomiekonzepte und die

Erwartungen der Gäste zu bewerten. Mitarbeitende waren gefordert, sich in

neuen Standards zu bewähren, neue Köche braucht die Arena und im gleichen

Zug muss jedes Gericht auf die Probe gestellt werden. Was gut ist, darf

bleiben, was weniger gut ist, wird durch Neues ersetzt. Das alles ist ein

fortwährender Prozess, der schlussendlich zu der Exzellenz führt, den sich

die Gäste in der Jochen Schweizer Arena wünschen. Und mancher, egal ob

Privatperson oder Unternehmenskunde, wird seine Erwartungen künftig weit

übertroffen sehen. Und das ist gut so, geht es doch immer auch um

Weiterempfehlungen, wiederkehrende Gäste und eine Leuchtturm-Rolle im

europäischen Markt der Erlebnisgastronomie

Die Mitarbeitenden arbeiten sich in die neuen Konzepte ein und sind fleißig

an der Umsetzung. Und so wird die Gastronomie in der Jochen Schweizer Arena

Stück für Stück zu einem wahren Vorzeige- Restaurant, das bei aller

angestrebten Exzellenz immer ein Ziel auch für Familien und Leute aus allen

gesellschaftlichen Gruppen bleiben soll. Wenn Beat Ambord von Exzellenz

spricht, meint er nicht Dekadenz, sondern echte Erlebnisse, eben auch im

gastronomischen Bereich. Seine Erfahrungen dafür hat er in Schweizer

Touristenhochburgen wie St. Moritz, Saas-Fee oder Zermatt sammeln dürfen, wo

er bisweilen ganze Destinationen in der Qualität der Vermarktung vom Kopf

auf die Füße gestellt hat. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Was anders wird

An erster Stelle der Veränderungen steht immer der Mensch. Hier speziell die

Köche, Beiköche und Hilfskräfte, die Mitarbeitenden im Service und

selbstredend auch die Mitarbeitenden am Empfang und in der Verwaltung. Wenn

ein solches Projekt gelingen soll, braucht es der Mitarbeit aller, die etwas

mit "Schweizer's Kitchen" zu tun haben, das reicht hin bis zu den

Lieferanten.

Sichtbare Veränderungen hat es bereits gegeben. An einigen Stellen wird noch

gewerkelt, werden Mobiliar und Technik umgestellt und die Prozedere des

Gästeempfangs und einer aufmerksamen Bedienung der Restaurant-Gäste wird

geübt. Das geht bis hin in den Außenbereich, wo zukünftig die Qualität von

"Schweizer's Kitchen" eine größere Rolle spielen soll. Und Beat Ambord geht

noch weiter:

"Was wir in der Arena leisten können, das können wir auch draußen. Soll

heißen, dass es die neuen Menüs und spezielle Weine, wie den Schweizer Petit

Arvine und sogar echtes Schweizer Raclette mit der gesamten benötigten

Ausstattung, künftig auch im Lieferservice geben wird." Letzteres könnte ein

neuer Verkaufsschlager im Lieferservice der Jochen Schweizer Arena werden.

Schweizer Küche

Und weil wir gerade dabei sind: Was passt besser in "Schweizer's Kitchen",

als echte Schweizer Spezialitäten. Genau solche werden in das neue

Gastrokonzept eingebunden. So beispielsweise echtes Schweizer Handcraft

Raclette, Käseplatten mit einer vielseitigen Mischung aus Schweizer Käse,

dazu auch die handfesten Käse-Schnitten, oder das spezielle Fondue Chinoise.

In der Schweiz stehen sogar Kühe, die von der Jochen Schweizer Arena eigens

geleast wurden und die frische Milch für den echten Schweizer Käse liefern.

Selbst Flambiertes wird es in "Schweizer's Kitchen" geben, präsentiert

direkt am Tisch der Gäste. Ein wahres Feuerwerk nicht nur in Sachen Optik,

sondern auch in Qualität und Geschmack.

ORONERO - Das vielleicht beste Eis der Welt

Mit Giolito ORONERO wird ab sofort in der Jochen Schweizer Arena das

vielleicht beste Eis der Welt angeboten. Übrigens mit frischer Milch aus den

Schweizer Alpen und direkt in der Jochen Schweizer Arena angefertigt.

Entwickelt wurde Giolito ORONERO von Prof. Dr. med. Hans Merki und der

italienischen Gelato-Familie Ghisolfi. Entstanden ist ein Eis, das weniger

süß, dafür aber mit bis zu 70 Prozent Fruchtanteil absolut naturidentisch

ist. Ohne chemische Zusatzstoffe, ganz ohne Aromen und ohne sinnlos

untergemischte Luft kommen Milcheis und Sorbets in vielen

Geschmacksrichtungen in die Waffel, oder in den Becher. Sogar ein

Weißbier-Eis soll es geben, was die spezielle Lebensart der Bayern am

Standort Taufkirchen bei München aufgreift. Wer sich davon überzeugen will,

dass es hier ein wahrlich exzellentes Eis gibt, sollte es selbst probieren.

Kaffee nicht nur mit Aroma, sondern mit Sinn und Verstand

Was könnte zu einem exzellenten Eis besser passen als ein ebenso exzellenter

Kaffee? Auch den gibt es ab sofort in "Schweizer' Kitchen". Wenn der Barista

den Kaffee frisch aufbrüht und verfeinert, dann kommen die Bohnen dazu aus

nachhaltigem Anbau in Kenia. Hier produziert ein kleiner Familienbetrieb auf

eigener Plantage direkt für die Jochen Schweizer Arena. Die handverlesenen

Bohnen werden in geeigneten Kaffee-Röstereien speziell geröstet und treten

dann ihre Reise nach München an.

Das Ergebnis ist ein exzellenter Kaffee, der nicht nur vom vollen Aroma und

Geschmack lebt, sondern auch vom nachhaltigen Anbau und echtem Fairtrade,

von dem die Familie in Kenia gut leben kann. Auch in solchen Dingen fühlt

sich die Jochen Schweizer Arena gern in die Pflicht genommen.

Wok-Town - Moderne Küche mit dem Zeug zum Erfolgskonzept

Mit der Wok-Town wird es Neues geben! Dabei ist Wok-Town weder ein Gericht

noch ein Menü, sondern ein modernes Gastronomiekonzept, das den Erwartungen

an eine moderne und schnelle Erlebnisküche in jeder Hinsicht genügen kann.

Im Testlauf ist das Konzept Wok-Town hier in der Jochen Schweizer Arena und

auch in Bern. Es hat das Potenzial, sogar ein Franchise-Konzept werden zu

können.

Was haben die Gäste mit Wok-Town zu erwarten?

An den Rezepten aus dem Wok-Town-Konzept fällt auf, dass alle Zutaten frisch

zubereitet werden. Da gibt es keine Convenience-Produkte, nichts aus der

Tüte und schon gar nicht irgendwelche künstlichen Geschmacksverstärker. 100

Prozent Natur könnte auch hier die Überschrift sein, wobei auch Vegetarier

und Veganer mit Wok-Town voll auf ihre Kosten kommen.

Wer bei Wok-Town ausschließlich an asiatische Gerichte denkt, darf sich

gerne eines Besseren belehren lassen. Das Wok-Town-Konzept schließt eine

schnelle, natürliche und vor allem frische Küche ein. Wok- Town

repräsentiert auf eine besondere Weise eine gehobene Küche, die dennoch

schnell und schmackhaft zubereitet ist. Beispiele dafür können perfekt

gegrilltes Fleisch mit einer ausgezeichneten saftigen Textur und schöner

Kruste genauso sein, wie auch ein Sauerklee-Sorbet auf einem Bett von

frischen Beeren mit Crumbles und essbaren Blüten. Und natürlich gibt es da

noch weitere viele schnelle und leichte Speisen, die bei den

erlebnishungrigen Gästen der Jochen Schweizer Arena bestimmt gut ankommen

werden. Das Kochen macht so viel Spaß, dass auch die Chefs immer mal wieder

den Kochlöffel schwingen.

Und wer soll das alles umsetzen?

Neue Entwicklungen brauchen oftmals auch neue Köpfe. So auch in "Schweizer's

Kitchen", wo mit Thomas Windolf der neue Küchenchef nicht das Zepter, aber

wohl die Kelle schwingt. Umfangreiche Erfahrungen aus einer Liste

hervorragender und auserlesener Restaurants und Hotels in Deutschland, in

der Schweiz und selbst auf den Bermudas zeichnen den Werdegang von Thomas

Windolf aus. Ein echter Glücksfall für "Schweizer's Kitchen" und vor allem

für die Gäste, die die Kunst der hohen Schule des Kochens schon bald selbst

auf dem Gaumen spüren dürfen.

Wer bislang die Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München nur als

Hotspot besonderer Erlebnisse wie Bodyflying und Indoor-Surfen kennengelernt

hat, darf sich nun auch in Sachen Gastronomie auf exzellente Erlebnisse

freuen. Und der Lieferdienst bringt all die Spezialitäten, die hier kreiert

werden, auch direkt zu den Kunden nach Hause.

Wir werden berichten, was sich weiter in "Schweizer's Kitchen" und in der

Jochen Schweizer Arena als Ganzes tut.

Übrigens: In der Jochen Schweizer Gruppe sind derzeit noch eine Menge

interessanter Stellen zu besetzen, die nicht nur auf "Schweizer's Kitchen"

abzielen, sondern den ganzen Betrieb mit seinen vielen Facetten und

Funktionen betreffen. Es lohnt sich also, die Stellenangebote auf der

Webseite der Jochen Schweizer Arena genauer zu lesen.

Presse: https://jochen-schweizer-arena.life/pressemitteilung/

Datenablage (Medienbericht, Fotos, Logos):

https://web.tresorit.com/l/s3yQV#yqUepPk45MKK_R9l1jc_fw

