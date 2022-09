DGAP-News: IT Hospitality Group: Die HSG Holding erwirbt die IT Hospitality Group, das führende Technologieintegrationsunternehmen in der Region Naher Ost und Afrika (MEA) (deutsch)

IT Hospitality Group: Die HSG Holding erwirbt die IT Hospitality Group, das führende Technologieintegrationsunternehmen in der Region Naher Ost und Afrika (MEA)

Die HSG Holding erwirbt die IT Hospitality Group, das führende

Technologieintegrationsunternehmen in der Region Naher Ost und Afrika (MEA)

und startet damit ihre langfristigen Investitionspläne für das Gastgewerbe

CASABLANCA, Marokko, 15. September 2022 - Die HSG Holding hat im Rahmen

eines endgültigen Vertrags die IT Hospitality Group ( www.IT-Hospitality.com)

übernommen und damit ihre Investitionen in die weltweite Gastgewerbe-Branche

begonnen. Dank dieser Übernahme kann die Geschäftsleitung der IT Hospitality

Group die zunehmende Marktdurchdringung in der Region besser unterstützen,

neue Niederlassungen errichten und den Kunden zusätzliche Dienstleistungen

anbieten.

Die HSG Holding hat die Übernahme der IT Hospitality Group (ITHG), einem

Marktführer für integrierte IT-Lösungen und -Infrastrukturen in der Region

Afrika und Naher Osten bekannt gegeben. Mit dieser Übernahme tritt die HSG

Holding als Investitionsvehikel in die Gastgewerbebranche ein, um die

Entwicklung der in dieser Branche tätigen Unternehmen nach der Coronakrise

zu stärken.

Grund für die Gründung der HSG Holding war eine gezielte Ausrichtung auf

Investitionsmöglichkeiten im Gastgewerbe an einer Schnittstelle, an der die

Stärken des traditionellen Gastgewerbes in Kombination mit neuen

Technologien zu einer digitalen Transformation der Branche beitragen können.

In dieser Branche spielt Technologie eine immer bedeutendere Rolle und wird

schon bald zu einem entscheidenden Aspekt für den erfolgreichen Betrieb von

Hotels. Dabei setzt das Unternehmen auf langfristige Investitionen, da in

der MEA-Region und darüber hinaus große Wachstumschancen erwartet werden.

Unterstützung der Hotelbranche auf ihrem Weg zur digitalen Transformation

Seit mehr als zehn Jahren entwickelt und implementiert die ITHG integrierte

Netzwerke, Entertainment-Plattformen für Gäste, Konnektivitätslösungen,

Telefonie, digitale Beschilderung und Videoüberwachungsanlagen in mehr als

200 Hotels bzw. 75.000 Hotelzimmern in der MEA-Region. Langfristige

Partnerschaften mit so bekannten Unternehmen wie Accor, Marriott, Radisson

und Hilton sind das Ergebnis der langjährigen Erfahrungen und des

Verständnisses des ITH-Teams für das lokale Umfeld sowie die technischen

Herausforderungen, denen sich die Kunden insbesondere nach der Pandemie

gegenübersehen.

Gäste wünschen sich heute nahtlose Konnektivität, egal ob sie geschäftlich

oder privat unterwegs sind. Sie sind es gewöhnt, in einer stark vernetzten

Welt zu leben und über ihre Mobiltelefone auf alles zugreifen zu können, was

sie brauchen. Sie erwarten dieselben stressfreien, vernetzten Erlebnisse,

egal, wo sie gerade sind. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden ist

die ITH in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ganz speziell

auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Damit kann sie jedem Hotel in der

Region ermöglichen, seinen Gästen eine qualitativ hochwertige Erfahrung zu

bieten.

"Durch starke Netzwerke und die Implementierung der neuesten kabelgebundenen

und kabellosen Technologien verschaffen sich unseren Kunden einen Vorsprung

gegenüber ihren Konkurrenten. Das bedeutet, dass Gäste ihres Hotels mühelos

ins Internet kommen, Streaming-Dienste wie Netflix nutzen und sogar den

Portier von ihrem eigenen Smartphone anrufen können, anstatt auf interne

Telefondienste zurückgreifen zu müssen. Das Guest Relations-Team des Hotels

kann die Gäste empfangen und sie mit Hilfe interner Werbe- und

Promotionsmaßnahmen an einer Vielzahl dynamischer Informationspunkte über

verfügbare Services und Aktivitäten informieren. Dazu gehören beispielsweise

auch aktualisierte Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Flughäfen", erklärt

Olivier Hennion, Geschäftsführer der IT Hospitality Group.

"Neben der weiteren Stärkung und dem Ausbau unserer Beziehungen zu unseren

Partnern erweitern wir auch unsere Support- und Serviceangebote für diese

Ketten in einem größeren geografischen Gebiet. Dank der Akquisition durch

die HSG Holdings können wir unsere eigene Entwicklung beschleunigen und

damit unseren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Wir werden

unsere aktuell zwölf Standorte in der Region durch weitere in anderen

Gebieten ausbauen, damit wir noch näher an unseren Kunden sind und sie bei

Bedarf noch direkter unterstützen können", fährt Hennion fort.

Von der APO Group im Namen der IT Hospitality Group versendet.

Über die HSG Holding:

Die HSG Holding ist eine neu gegründete Investmentfirma mit Unterstützung

eines multinationalen Vermögensverwalters, die sich auf die

Gastgewerbebranche spezialisiert hat. Im Mittelpunkt ihrer

Geschäftstätigkeit steht die Übernahme von Technologieunternehmen, die ihren

Kunden bei der Bewältigung anstehender Herausforderungen in der Branche

helfen.

Über die IT Hospitality Group:

Die im Jahr 2009 gegründete Gesellschaft hat heute die Vision, eine Umgebung

zu schaffen, in der sich der Prozess der IT-Integration von Hotelgruppen

einfach gestaltet. Die ITHG konzipiert, integriert, bündelt und unterstützt

kompetent drahtgebundene und drahtlose Infrastrukturdienste für Hotelgruppen

im Nahen Osten und Afrika. Durch die Bereitstellung größerer und besserer

Infrastruktur für ihre Kunden bietet sie den Hotelgästen die volle Leistung

neuester Technologien und unterstützt eine stetig wachsende Anzahl von

Geräten und Bandbreiten. Die Firma verfügt im Nahen Osten und Afrika über

ca. 15 Standorte. Zusammen mit ihren Büros oder Servicezentren ist die IT

Hospitality der einzige IT-Integrator, der Hotels bei ihrer Entwicklung

derart unterstützen kann. Die Werte der ITHG basieren auf Kreativität,

Anpassungsfähigkeit und Unterstützung.

