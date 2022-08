DGAP-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach internationalen GRI-Standards (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe GmbH veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach internationalen GRI-Standards

München, 19. August 2022 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der

führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für

die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren ersten

Nachhaltigkeitsbericht nach den international anerkannten Standards der

Global Reporting Initiative (GRI) sowie unter Einbeziehung der Sustainable

Development Goals der Vereinten Nationen (SDGs) veröffentlicht.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe:

"Als führender Anbieter von MDF- und HDF-Platten, der intensiv mit

natürlichen Ressourcen wie dem Rohstoff Holz arbeitet, ist nachhaltiges

Handeln seit jeher in unserer Firmenphilosophie verankert. Um unsere

Nachhaltigkeitsbestrebungen in den kommenden Jahren zielgerichtet

weiterzuführen, haben wir uns im letzten Jahr intensiv mit der Entwicklung

einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Homann Holzwerkstoffe Gruppe befasst

und wesentliche Ziele definiert."

Im Rahmen des Strategieprozesses wurde zunächst eine zweistufige

Umfeldanalyse durchgeführt, die sowohl die interne Perspektive und den

Status Quo der Homann Holzwerkstoffe Gruppe berücksichtigt als auch

wesentliche externe Trends, gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen

sowie Erwartungen und Erfahrungen der Stakeholder einbezieht. Als Ergebnis

der darauf aufbauenden Wesentlichkeitsanalyse wurden drei Handlungsfelder

definiert, welche die Werte der Unternehmensgruppe widerspiegeln:

Das Handlungsfeld "Wir pflegen unsere Beziehungen" legt den Fokus auf

Glaubwürdigkeit

und Transparenz im Handeln und in der Kommunikation sowie auf die Förderung

der Mitarbeitenden. Durch attraktive Ausbildungsplätze werden junge Talente

gewonnen und Investitionen in die Weiterbildung der Belegschaft bietet einen

großen Mehrwert - bspw. auch bei der Bewältigung des Generationenwechsels.

Im Bereich "Wir stellen uns den Herausforderungen" widmet sich Homann

Holzwerkstoffe der Automatisierung der Produktion, der Reduktion von

Emissionen sowie der Nutzung erneuerbarer Energien, um mit Blick auf den

Klimawandel ihren Teil zu einer saubereren Welt beizutragen. Das

Handlungsfeld "Wir zeigen Leistung" umfasst die wesentlichen Themen die hohe

Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sowie die hohe

Servicequalität der Unternehmensgruppe, aber auch die Aspekte

Holzbeschaffung und Einsatz von Recyclingholz sowie Innovation.

Für jedes Handlungsfeld hat sich die Homann Holzwerkstoffe Gruppe zwei

strategische Ziele mit konkreten Fristen gesetzt, deren Erreichung anhand

von messbaren Kennzahlen regelmäßig überprüft werden soll.

Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht sollen Stakeholdern einen

tiefergehenden Einblick in die wichtigsten Handlungsfelder, Ziele und

Maßnahmen der Homann Holzwerkstoffe GmbH erhalten. Die Gesellschaft wird

künftig regelmäßig über den Fortschritt ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten in

einem jährlichen Bericht informieren.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2021 sowie eine Kurzfassung der

Nachhaltigkeitsstrategie der Homann Holzwerkstoffe Gruppe stehen unter

https://www.homann-holzwerkstoffe.de/unternehmen/nachhaltigkeit/ zum

Download zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender

Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten

Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in

Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder

beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie

weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche

Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

