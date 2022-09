DGAP-News: Hempacco beginnt mit dem Verkauf von CBD-Zigaretten der Marke Cheech & Chong (deutsch)

Hempacco beginnt mit dem Verkauf von CBD-Zigaretten der Marke Cheech & Chong

Hempacco beginnt mit dem Verkauf von CBD-Zigaretten der Marke Cheech & Chong

13.09.2022 / 16:06 CET/CEST

San Diego, California--(Newsfile Corp. - Dienstag, 13. September 2022) -

Hempacco Co., Inc. (NASDAQ: HPCO) ("Hempacco" oder das "Unternehmen"), ein

vertikal integriertes Hanfherstellungsunternehmen, begann im dritten Quartal

2022 im Rahmen seines zuvor angekündigten 50/50-Joint Ventures mit dem

Verkauf von Hanfrauchwaren der Marke Cheech & Chong.

Im Januar 2022 schloss Hempacco eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Cheech

and Chong's Cannabis Company ("CCCC") ab. Hempacco präsentierte im Januar

auf der Tobacco Plus Expo in Las Vegas seine erste Linie von Hanf-Rauchwaren

und Hanf-Blunt-Wraps-Produkten der Marke Cheech & Chong sowie gemeinsam mit

Tommy Chong einen Kiosk-Automaten der Marke Cheech & Chong.

Tommy Chong freute sich: "Während meiner gesamten Karriere war ich immer

gegen das Rauchen von Zigaretten, und jetzt bin ich stolz darauf, die beste

Alternative zum Rauchen von Cannabis herauszubringen, und das ist Hanf!"

"Wir freuen uns sehr, im Rahmen dieses Joint Ventures mit Cheech & Chong

unseren Vertrieb zu beginnen", sagte Sandro Piancone, Gründer und CEO von

Hempacco. "Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit Jonathan Black, dem CEO von

CCCC, mehrere einzigartige Produkte, darunter drei Mischungen im Bereich

Rauchwaren und unsere Hanf-Blunt-Wraps. Wir freuen uns auf steigende Umsätze

mit der bekannten Marke von Cheech & Chong."

"Eines der vielen großartigen Ergebnisse der Zusammenarbeit mit einer

Kultmarke wie Cheech und Chong ist, dass wir Partner wie Hempacco gewinnen

konnten", so Black. "Wir sind vom Potenzial dieser Partnerschaft begeistert

und freuen uns darauf, gemeinsam weitere spannende Produkte zu entwickeln

und auf den Markt zu bringen."

"Sandro und ich haben immer davon geträumt, mit Cheech & Chong

zusammenzuarbeiten", sagte Jorge Olson, Mitbegründer und CMO von Hempacco.

"Seit den Anfängen von Hempacco waren Hanf-Rauchwaren von Cheech & Chong für

uns ein unglaubliches Produkt, das an einen eingeschworenen Kundenstamm

vermarktet wird, und jetzt haben wir diese Vision Wirklichkeit werden

lassen."

Über das Cannabisunternehmen von Cheech und Chong

Cheech and Chong's Cannabis ist davon überzeugt, dass hochwertiger Vertrieb,

Qualitätsprodukte und exzellenter Kundenservice die Säulen des Erfolgs sind.

Das Unternehmen verbindet diese betriebliche Philosophie mit dem etablierten

geistigen Eigentum von Cheech und Chong zu einer ganz neuen Art, Cannabis zu

genießen. Durch die Kombination seiner bekannten Marke, des umfangreichen

Portfolios und des Fachwissens des Führungsteams von Eighth Icon hat die

Cannabis-Industrie endlich ein Unternehmen mit der Erfolgsformel für

weltweite Markenbekanntheit.

Cheech and Chong's Cannabis ist perfekt aufgestellt, um durch Vertriebs-,

Liefer-, Groß- und Einzelhandelskapazitäten vom schnell wachsenden

Cannabismarkt zu profitieren. Die Cannabisindustrie hat endlich das richtige

Vehikel, um das Cheech-and-Chong-Erlebnis zu liefern.

Über Hempacco

Hempacco Co., Inc. fertigt und vertreibt Rauchwaren und Zigarettenpapier auf

Kräuter-, Gewürz- und Cannabinoidbasis, um mit kräuter- und hanfbasierten

Alternativen zu Nikotinzigaretten die fast 1 Billion US-Dollar schwere

Tabakindustrie aufzumischen. Hempacco besitzt die funktionelle

Hanfzigaretten- und Zigarettenpapiermarke The Real Stuff(TM).

Zu den Betriebsbereichen von Hempacco gehören:

1. Herstellung von Rauchwaren und Hanfzigarettenpapier

2. Technologische Entwicklung von Rauchwaren

3. Die Marke The Real Stuff(TM) für funktionale Rauchartikel und

Zigarettenpapier

Erfahren Sie mehr unter www.hempaccoinc.com

Bestellen Sie Produkte unter www.realstuffsmokables.com

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Darüber hinaus

können wir oder unsere Vertreter jederzeit mündlich oder schriftlich

zukunftsgerichtete Aussagen machen. Wir stützen diese zukunftsgerichteten

Aussagen auf unsere Erwartungen und Prognosen über künftige Ereignisse, die

wir aus den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen ableiten.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse

oder unsere künftige Leistung, einschließlich unserer finanziellen Leistung

und Prognosen, unseres Umsatz- und Ertragswachstums und unserer

Geschäftsaussichten und Möglichkeiten. Sie können zukunftsgerichtete

Aussagen daran erkennen, dass sie nicht historischer Natur sind, sowie

insbesondere an Begriffen wie "können", "sollten", "erwarten",

"antizipieren", "erwägen", "schätzen", "glauben, "Pläne", "projiziert",

"prognostiziert", "Potenzial" oder "Hoffnungen" oder die Verneinung dieser

oder ähnlicher Begriffe. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten

Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: (i)

die Möglichkeit, dass die prognostizierte Entwicklung und damit verbundene

Ziele nicht erreicht werden; (ii) Änderungen der geltenden Gesetze oder

Vorschriften, die sich auf unsere Produkte und unser Geschäft auswirken

können; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und

seine aktuellen oder Zielmärkte; und (iv) andere hierin beschriebene Risiken

und Ungewissheiten sowie Risiken und Ungewissheiten, die jeweils in anderen

Berichten und öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der Securities

and Exchange Commission (die "SEC") erörtert werden. Diese und andere

Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

reine Vorhersagen. Die in dieser Pressemitteilung erörterten

zukunftsgerichteten Ereignisse und andere jeweils von uns oder unseren

Vertretern gemachte Aussagen treten möglicherweise nicht ein. Die

tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich abweichen und

unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über uns. Wir sind nicht

verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder

zu revidieren, wenn aufgrund von Unsicherheiten und Annahmen die in dieser

Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und andere

jeweils von uns oder unseren Vertretern gemachte Aussagen nicht eintreten.

