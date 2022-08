DGAP-News: Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2022 bei anhaltend profitablem Wachstum im ersten Halbjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2022 bei anhaltend profitablem Wachstum im ersten Halbjahr

^

DGAP-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2022 bei anhaltend profitablem

Wachstum im ersten Halbjahr

04.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Unternehmensmeldung

Hannover Rück bestätigt Gewinnziel für 2022 bei anhaltend profitablem

Wachstum im ersten Halbjahr

* Bruttoprämie steigt um 19,9 %

* Großschäden in der Schaden-Rückversicherung im ersten Halbjahr über

Erwartungswert

* Vorsorge für mögliche Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine von

insgesamt 316 Mio. EUR

* Rückläufige Pandemiebelastungen in der Personen-Rückversicherung

* Kapitalanlagerendite von 3,0 % übertrifft Zielwert

* Nettokonzerngewinn erreicht 649 Mio. EUR

* Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II mit 235,1 % weiterhin auf sehr

hohem Niveau

* Eigenkapitalrendite mit 12,4 % deutlich über Mindestziel

* Gewinnziel für 2022 bestätigt

* Ziele für Bruttoprämienwachstum und Kapitalanlagerendite erhöht

Hannover, 4. August 2022: Die Hannover Rück bestätigt ihr Gewinnziel für

2022, nachdem sie im ersten Halbjahr in einem herausfordernden Marktumfeld

einen Nettokonzerngewinn von 649 Mio. EUR erzielen konnte. Gleichzeitig

stiegen die Bruttoprämien erneut zweistellig.

"Unser ungebrochen hohes und profitables Wachstum zeigt, wie sehr der

Rückversicherungsschutz der Hannover Rück bei unseren Kunden in schwierigen

Zeiten gefragt ist", sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der

Hannover Rück. "Wir haben im ersten Halbjahr nicht zuletzt aufgrund unseres

hervorragenden Risiko- und Kapitalmanagements ein zufriedenstellendes

Ergebnis erzielt. Das ist uns trotz Rückstellungen für die Folgen des

völkerrechtswidrigen Ukrainekriegs, trotz hoher Großschadenbelastungen und

trotz weiterer Leistungen aus der Pandemie gelungen."

Konzernergebnis: Bruttoprämie wächst um 19,9 %

Die gebuchte Konzernbruttoprämie stieg um 19,9 % auf 17,3 Mrd. EUR (Vorjahr:

14,5 Mrd. EUR). Währungskursbereinigt hätte das Wachstum 13,0 % betragen.

Die verdiente Nettoprämie erhöhte sich um 19,6 % auf 13,8 Mrd. EUR (11,5

Mrd. EUR). Bei konstanten Währungskursen hätte das Wachstum 12,9 % betragen.

Das operative Ergebnis (EBIT) reduzierte sich auf Konzernebene um 3,9 % auf

919 Mio. EUR (956 Mio. EUR). Der Nettokonzerngewinn fiel um 3,3 % auf 649

Mio. EUR (671 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,38 EUR (5,56 EUR).

Eigenkapital: Annualisierte Eigenkapitalrendite weiter deutlich über

Mindestziel für das Gesamtjahr

Das Eigenkapital der Hannover Rück belief sich zum Ende des ersten

Halbjahres auf 9,0 Mrd. EUR (31. Dezember 2021: 11,9 Mrd. EUR). Grund für

den Rückgang war der Anstieg des Zinsniveaus, der die Kurswerte der

festverzinslichen Wertpapiere im Kapitalanlagebestand deutlich reduzierte.

Die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte damit 12,4 % (31. Dezember

2021: 10,8 %) und übertraf das Mindestziel von 900 Basispunkten über dem

risikofreien Zins deutlich. Der Buchwert je Aktie betrug 74,37 EUR (31.

Dezember 2021: 98,55 EUR).

Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II, die die Risikotragfähigkeit der

Hannover Rück misst, belief sich per Ende Juni auf 235,1 % (31. Dezember

2021: 243,1 %) und weist damit eine hohe Stabilität auf. Zudem liegt der

Wert deutlich über dem Limit von 180 % und dem internen Schwellenwert von

200 %.

Schaden-Rückversicherung: Anhaltende Preisverbesserungen;

Großschadenbelastung über Erwartung

In der Schaden-Rückversicherung setzte sich die hohe Nachfrage nach

Deckungen von kapitalstarken Rückversicherern fort. Entsprechend konnte die

Hannover Rück ihre Prämieneinnahmen erneut deutlich steigern und in den

unterjährigen Erneuerungen bessere Preise und Konditionen erzielen.

Die gebuchte Bruttoprämie stieg um 25,9 % auf 12,9 Mrd. EUR (10,3 Mrd. EUR).

Währungskursbereinigt hätte der Anstieg 18,2 % betragen. Die verdiente

Nettoprämie erhöhte sich um 25,1 % auf 9,8 Mrd. EUR (7,8 Mrd. EUR). Bei

konstanten Währungskursen hätte der Anstieg 17,8 % betragen.

Die Netto-Großschadenbelastung lag im ersten Halbjahr bei 850 Mio. EUR (326

Mio. EUR) und damit über dem vergleichsweise geringen Vorjahreswert und über

dem Erwartungswert für die ersten sechs Monate des Jahres von 611 Mio. EUR.

Grund dafür war die Rückstellung für mögliche Schadenbelastungen im

Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in Höhe von 316 Mio. EUR.

Zu den größten Einzelschäden zählten die durch schwere Regenfälle

verursachten Überflutungen in Australien mit einer Nettobelastung von 186

Mio. EUR und Wintersturm "Ylenia" in Mitteleuropa im Februar mit 126 Mio.

EUR.

Darüber hinaus fiel aufgrund von späten Schadenmeldungen eine

Nachreservierung in Höhe von 130 Mio. EUR für die Dürre in Brasilien im

vergangenen Jahr an.

Das versicherungstechnische Ergebnis der Schaden-Rückversicherung inklusive

Depotzinsen ging auf 96 Mio. EUR (317 Mio. EUR) zurück. Die kombinierte

Schaden-Kostenquote erhöhte sich auf 99,0 % (96,0 %) und lag aufgrund der

vorgenannten Entwicklungen über der Erwartung für den Strategiezyklus

2021-2023 von maximal 96 %.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Schaden-Rückversicherung belief sich auf

586 Mio. EUR (778 Mio. EUR). Der Nettogewinn betrug 399 Mio. EUR (592 Mio.

EUR).

Personen-Rückversicherung: Belastungen aus der Pandemie wie erwartet

rückläufig

In der Personen-Rückversicherung ergaben sich Möglichkeiten zum Ausbau des

Geschäfts insbesondere bei Lösungen im Bereich der Absicherung von

Langlebigkeitsrisiken sowie bei Financial Solutions. Hier bietet die

Hannover Rück ihren Kunden individuelle Rückversicherungslösungen zur

Verbesserung ihrer Solvenz-, Liquiditäts- und Kapitalsituation an.

Die Pandemie führte insbesondere bei Mortalitätsdeckungen zu weiteren

Belastungen. Diese waren jedoch wie erwartet dank der milderen

Virusvarianten in Summe rückläufig. Insgesamt verzeichnete die Hannover Rück

im ersten Halbjahr Pandemiebelastungen in Höhe von 194 Mio. EUR (263 Mio.

EUR). Davon entfielen 72 Mio. EUR auf das zweite Quartal.

Aus ihrer Extremsterblichkeitsdeckung, von der die Hannover Rück seit 2013

regelmäßig Tranchen in den Kapitalmarkt transferiert hat, ergab sich ein

positiver Ertrag von 88 Mio. EUR. Die Buchung erfolgte unter den

erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten Beständen in den Kapitalanlagen der

Personen-Rückversicherung. Des Weiteren ergab sich ein positiver

Einmalertrag in Höhe von 40 Mio. EUR aus einem Vertragsrückzug.

Die gebuchte Bruttoprämie der Personen-Rückversicherung stieg um 5,3 % auf

4,4 Mrd. EUR (4,2 Mrd. EUR). Währungskursbereinigt hätte der Zuwachs 0,3 %

betragen. Die verdiente Nettoprämie erhöhte sich um 7,6 % auf 3,9 Mrd. EUR

(3,7 Mrd. EUR). Bei konstanten Wechselkursen hätte das Wachstum 2,3 %

betragen.

Das operative Ergebnis (EBIT) der Personen-Rückversicherung verbesserte sich

um 86 % auf 334 Mio. EUR (179 Mio. EUR). Der Nettogewinn stieg deutlich auf

280 Mio. EUR (105 Mio. EUR).

Kapitalanlagen: Annualisierte Kapitalanlagerendite weiter über Zielwert für

das Gesamtjahr

Der Bestand der selbstverwalteten Kapitalanlagen blieb stabil bei 56,2 Mrd.

EUR (31. Dezember 2021: 56,2 Mrd. EUR).

An den Aktienmärkten sorgte die angespannte politische und konjunkturelle

Weltlage im Verlauf des ersten Halbjahres für teilweise deutliche

Kursrückgänge. Die Hannover Rück hat nach einer teilweisen Veräußerung zum

Jahresanfang ihren verbliebenen Aktienbestand zu Beginn des zweiten Quartals

veräußert und damit insgesamt einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von 95

Mio. EUR erzielt. Zudem ergaben sich weitere positive Ergebnisbeiträge aus

dem Bestand an inflationsgebundenen Anleihen. Entsprechend stieg das

Ergebnis aus selbstverwalteten Kapitalanlagen um 23 % auf 853 Mio. EUR (694

Mio. EUR). Die sich hieraus ergebende annualisierte Rendite betrug 3,0 % und

lag damit über dem Zielwert von mindestens 2,3 % für das Gesamtjahr. Das

Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um 13,2 % auf 980 Mio. EUR (866 Mio.

EUR).

Ausblick 2022: Gewinnziel für Gesamtjahr bestätigt; Ziele für

Bruttoprämienwachstum und Kapitalanlagerendite erhöht

Die Vertragserneuerungen in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Juni und 1.

Juli 2022 verliefen für die Hannover Rück erfolgreich mit teilweise

deutlichen Preissteigerungen. Traditionell werden zu diesem Zeitpunkt Teile

des Nordamerikageschäfts erneuert, insbesondere Naturkatastrophenrisiken,

Geschäft aus Australien und Neuseeland sowie im Bereich Kredit und Kaution.

Auf Konzernebene erwartet die Hannover Rück für das Geschäftsjahr 2022 ein

währungskursbereinigtes Wachstum der Konzernbruttoprämie von mehr als 7,5 %,

eine Kapitalanlagerendite von mehr als 2,5 % und einen Nettokonzerngewinn

von 1,4 Mrd. EUR bis 1,5 Mrd. EUR. Voraussetzungen hierfür sind, dass die

Großschadenbelastung den Erwartungswert von 1,4 Mrd. EUR nicht wesentlich

übersteigt, dass die Covid-19-Pandemie keinen wesentlichen unerwarteten

Einfluss auf das Ergebnis der Personen-Rückversicherung nimmt und dass es zu

keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten

kommt.

Die Hannover Rück strebt zudem unverändert eine Basisdividende an, die

mindestens auf dem Vorjahresniveau liegt. Diese wird um eine Sonderdividende

ergänzt, sofern die Kapitalausstattung den Kapitalbedarf für künftiges

Wachstum übersteigt und das Gewinnziel erreicht wird.

"Unser Erfolg basiert auf unserer großen Disziplin beim Underwriting, auf

der Kosteneffizienz unseres Geschäftsmodells und auf unserem agilen

Kapitalmanagement", sagte Jean-Jacques Henchoz. "Damit sind wir für die

zahlreichen Herausforderungen in unserem Markt bestens gewappnet. Vor diesem

Hintergrund und dank unserer starken Kundenbeziehungen bin ich

zuversichtlich, dass wir unsere ambitionierten Ziele für 2022 erreichen

werden. Dafür haben wir mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres eine wichtige

Grundlage gelegt."

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd.

EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der

Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet

1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170

Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das

Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben.

Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl

Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt:

Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter:

https://www.hannover-rueck.de/535878

Kennzahlen der Hannover Rück-Gruppe (auf IFRS-Basis)

in Mio. EUR 1H/2022 +/- 1H/2021 2021

Vorjahr

Hannover Rück-Gruppe

Gebuchte Bruttoprämie 17.342,4 +19,9 % 14.464,6

Verdiente Nettoprämie 13.766,7 +19,6 % 11.515,3

Versicherungstechnisches -39,8 124,3

Ergebnis1)

Kapitalanlageergebnis 980,0 +13,2 % 865,8

Operatives Ergebnis (EBIT) 919,3 -3,9 % 956,1

Konzernergebnis 648,7 -3,3 % 670,6

Ergebnis je Aktie in EUR 5,38 -3,3 % 5,56

Selbstbehalt 90,9 % 90,4 %

Steuerquote 21,0 % 23,2 %

EBIT-Marge2) 6,7 % 8,3 %

Eigenkapitalrendite 12,4 % 12,2 %

in Mio. EUR 1H/2022 +/- 1H/2021 2021

Vorjahr

Haftendes Kapital 12.661,1 -19,5 % 15.733,6

Kapitalanlagen (ohne 56.230,5 +0,0 % 56.213,2

Depotforderungen)

Bilanzsumme 87.802,8 +5,9 % 82.902,3

Buchwert je Aktie in EUR 74,37 -24,5 % 98,55

Schaden-Rückversicherung

in Mio. EUR 1H/2022 +/- 1H/2021 2021

Vorjahr

Gebuchte Bruttoprämie 12.921,9 +25,9 % 10.266,5

Verdiente Nettoprämie 9.819,4 +25,1 % 7.846,6

Versicherungstechnisches 95,6 -69,8 % 316,8

Ergebnis1)

Operatives Ergebnis (EBIT) 586,1 -24,7 % 777,9

Konzernergebnis 398,6 -32,7 % 592,1

Selbstbehalt 91,7 % 91,3 %

Kombinierte 99,0 % 96,0 %

Schaden-/Kostenquote1)

EBIT-Marge2) 6,0 % 9,9 %

Personen-Rückversicherung

in Mio. EUR 1H/2022 +/- 1H/2021 2021

Vorjahr

Gebuchte Bruttoprämie 4.420,5 +5,3 % 4.198,1

Verdiente Nettoprämie 3.947,3 +7,6 % 3.668,5

Operatives Ergebnis (EBIT) 333,8 +86,4 % 179,1

Konzernergebnis 279,6 +166,9 % 104,8

Selbstbehalt 88,8 % 88,2 %

EBIT-Marge2) 8,5 % 4,9 %

1) Einschließlich Depotzinsen

2) Operatives Ergebnis

(EBIT)/verdiente Nettoprämie

Kennzahlen der Hannover Rück-Gruppe (auf IFRS-Basis)

in Mio. EUR Q2/2022 +/- Q2/2021 2021

Vorjahr

Hannover Rück-Gruppe

Gebuchte Bruttoprämie 8.008,9 +20,3 % 6.655,3

Verdiente Nettoprämie 7.056,5 +21,2 % 5.822,6

Versicherungstechnisches Ergebnis1) 62,2 -37,1 % 98,9

Kapitalanlageergebnis 496,1 +16,8 % 424,7

Operatives Ergebnis (EBIT) 522,9 -5,3 % 552,3

Konzernergebnis 385,1 +5,6 % 364,7

Ergebnis je Aktie in EUR 3,19 +5,6 % 3,02

Selbstbehalt 89,7 % 89,2 %

Steuerquote 18,3 % 27,6 %

EBIT-Marge2) 7,4 % 9,5 %

Eigenkapitalrendite 15,7 % 13,2 %

Schaden-Rückversicherung

in Mio. EUR Q2/2022 +/- Q2/2021 2021

Vorjahr

Gebuchte Bruttoprämie 5.773,1 +26,2 % 4.573,7

Verdiente Nettoprämie 5.036,9 +26,4 % 3.983,6

Versicherungstechnisches Ergebnis1) 69,3 -59,1 % 169,4

Operatives Ergebnis (EBIT) 302,4 -35,1 % 465,8

Konzernergebnis 222,0 -32,9 % 331,0

Selbstbehalt 89,9 % 89,8 %

Kombinierte Schaden-/Kostenquote1) 98,6 % 95,7 %

EBIT-Marge2) 6,0 % 11,7 %

Personen-Rückversicherung

in Mio. EUR Q2/2022 +/- Q2/2021 2021

Vorjahr

Gebuchte Bruttoprämie 2.235,8 +7,4 % 2.081,7

Verdiente Nettoprämie 2.019,6 +9,8 % 1.839,0

Operatives Ergebnis (EBIT) 220,7 +153,5 % 87,1

Konzernergebnis 178,7 47,9

Selbstbehalt 89,0 % 87,8 %

EBIT-Marge2) 10,9 % 4,7 %

1) Einschließlich Depotzinsen

2) Operatives Ergebnis

(EBIT)/verdiente Nettoprämie

Kontakt

Corporate Communications/ Media Relations:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com

Investor & Rating Agency Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com

Investor Relations:

Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com

www.hannover-rueck.de

---------------------------------------------------------------------------

04.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hannover Rück SE

Karl-Wiechert-Allee 50

30625 Hannover

Deutschland

Telefon: +49-(0)511-5604-1500

Fax: +49-(0)511-5604-1648

Internet: www.hannover-re.com

ISIN: DE0008402215

WKN: 840 221

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1412823

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1412823 04.08.2022

°