DGAP-News: Geschäft von Union Investment bleibt trotz Zeitenwende robust (deutsch)

Geschäft von Union Investment bleibt trotz Zeitenwende robust

05.08.2022 / 10:00

* Neugeschäft mit Privatanlegern ist tragende Säule

* Institutionelles Geschäft mit gemischtem Bild

* Langfristige Trends in der Fondsanlage sind intakt

Frankfurt am Main, 5. August 2022 - In einem durch den Krieg in der Ukraine,

hohe Inflation und die anhaltende Pandemie belasteten Marktumfeld hat sich

der Absatz von Union Investment im ersten Halbjahr 2022 robust entwickelt.

Der Fondsgesellschaft flossen in den ersten sechs Monaten Nettomittel in

Höhe von insgesamt 9,6 Mrd. Euro zu. Dies bedeutet zwar einen deutlichen

Rückgang im Vergleich zum Rekordabsatz des Vorjahreszeitraums (1. Halbjahr

2021: 24,4 Mrd. Euro), ist jedoch signifikant mehr als im ersten Jahr der

Pandemie (1. Halbjahr 2020: 4,3 Mrd. Euro). Das verwaltete Vermögen bewegte

sich per Ende Juni 2022 mit 416 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von

427 Mrd. Euro.

Im ersten Halbjahr 2022 erwies sich das Privatkundengeschäft trotz der hohen

Marktvolatilität weiterhin als tragende Säule. Das Neugeschäft war mit einem

Nettozufluss von 8,1 Mrd. Euro zwar niedriger als im Vergleichszeitraum des

Rekordjahres 2021 (9,7 Mrd. Euro), jedoch deutlich höher als im ersten

Halbjahr 2020 (3,7 Mrd. Euro). Die Assets under Management im

Privatkundengeschäft beliefen sich ungeachtet der positiven

Nettomittelzuflüsse aufgrund der seit Jahresbeginn schwachen

Kapitalmarktentwicklung auf 193 Mrd. Euro (per Ende Juni 2021: 196 Mrd.

Euro).

Als Rückgrat des Neugeschäfts mit Privatkunden erwiesen sich einmal mehr die

klassischen Fondssparpläne. So stieg ihre Anzahl binnen eines Jahres von

rund 3,5 Millionen auf über 3,8 Millionen. Mit den klassischen Sparplänen,

den Riester-Sparplänen und dem VL-Sparen verwaltet Union Investment nunmehr

6,4 Millionen Fondssparpläne.

Nachgefragt wurden von Privatanlegern vor allem Aktienfonds (4,0 Mrd. Euro),

Mischfonds (3,0 Mrd. Euro) und Offene Immobilienfonds (1,4 Mrd. Euro). Bei

Rentenfonds gab es kaum Zuflüsse (0,1 Mrd. Euro). Aus anderen Produkten wie

wertgesicherten Fonds flossen 0,4 Mrd. Euro ab. "Viele Sparer haben

verstanden, dass sie der hohen Inflation nur mit Sachwerten wie Aktien und

Immobilien begegnen können. Aufgrund der steigenden Zinsen haben es

Rentenfonds vergleichsweise schwer, positive Renditen zu erzielen",

erläutert Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment.

Die dynamische Nachfrage bei Privatkunden nach Nachhaltigkeitslösungen

setzte sich im ersten Halbjahr 2022 ungebrochen fort. So flossen hier 59

Prozent des Neugeschäftes in nachhaltige Fonds - 2018 waren es erst neun

Prozent.

Institutionelles Geschäft mit gemischtem Bild

Deutlich zurückhaltender als im Vorjahreszeitraum agierten institutionelle

Kunden. Das Neugeschäft legte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres

netto um 1,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 14,7 Mrd. Euro) zu und übertraf damit

leicht das erste Halbjahr 2020 mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 0,6 Mrd.

Euro. Die Assets under Management im institutionellen Geschäft beliefen sich

per Ende Juni 2022 auf 223 Mrd. Euro (per Ende Juni 2021: 232 Mrd. Euro).

Der größte Anteil des Absatzes entfiel auf Spezialfonds mit 4,1 Mrd. Euro.

Aus institutionellen Publikumsfonds wurden hingegen 3,1 Mrd. Euro abgezogen.

Zurückführen lässt sich die verhaltenere Nachfrage institutioneller Kunden

auf eine angesichts des sehr volatilen Marktumfelds erhöhte Verunsicherung

und Zurückhaltung. Insgesamt haben Investoren Risiko-Assets reduziert. "Wir

konnten beobachten, dass institutionelle Kunden aufgrund ihrer

anlagepolitischen Restriktionen teilweise risikoarme Liquidität aufgebaut

haben. Insgesamt sehen wir aber eine sehr besonnene Reaktion

institutioneller Anleger sowie positive Anzeichen für zunehmende

Ausschreibungsaktivitäten", sagt Reinke. Ein positiver Treiber des Geschäfts

sei dagegen weiterhin das Thema Nachhaltigkeit. Die hohe Relevanz für

institutionelle Kunden wird auch durch die diesjährige Investorenbefragung

von Union Investment bestätigt, der zufolge 83 Prozent der institutionellen

Investoren in Deutschland Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Das ist

der höchste Wert seit Beginn der Befragung im Jahr 2010.

Langfristige Trends in der Fondsanlage sind intakt

Auch wenn die außergewöhnliche Wachstumsdynamik des Vorjahres nicht

fortgesetzt werden konnte, sieht Reinke weiterhin gute Argumente für die

Fondsanlage. "Wir sind innerhalb weniger Monate in einer neuen Welt mit

neuen Spielregeln angekommen", sagt der Vorstandsvorsitzende. Das spiegele

sich auch in den Anlagemärkten wider: "Es gibt zwar weniger Gewissheiten,

aber unverändert erhebliche Chancen an den Märkten. Nachhaltigkeit und

Digitalisierung sind strukturelle Wachstumsthemen, die weiter an Bedeutung

gewinnen", betont Reinke.

Anleger sollten auf das mittel- bis langfristige Wertentwicklungspotenzial

von Fonds nicht verzichten, gerade bei langfristigen Ansparprozessen wie der

Altersvorsorge. "Auch wenn die Zinsen nominal wieder ins Positive drehen,

legen Sparer nach Abzug der Inflation drauf, und zwar so viel wie nie zuvor.

Es führt kein Weg mehr an einer ausgewogenen Vermögensstruktur mit

Substanzwerten wie Aktien und Immobilien vorbei", unterstreicht Reinke. In

einem herausfordernden Marktumfeld konnten Aktienfonds von Union Investment

über einen Zeitraum von fünf Jahren per Ende Juni 2022 eine

durchschnittliche Rendite in Höhe von 7,0 Prozent und über zehn Jahre sogar

von 9,3 Prozent erzielen.

