DGAP-News: EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT - EcoGraf bereitet sich auf erhöhte Nachfrage nach HF-freiem Batterieanodenmaterial vor (deutsch)

EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT - EcoGraf bereitet sich auf erhöhte Nachfrage nach HF-freiem Batterieanodenmaterial vor

EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT - EcoGraf bereitet sich auf erhöhte

Nachfrage nach HF-freiem Batterieanodenmaterial vor

29.07.2022 / 15:15

EcoGraf

29. Juli 2022 ASX: EGR

QUARTALSBERICHT

EcoGraf bereitet sich auf erhöhte Nachfrage nach HF-freiem

Batterieanodenmaterial vor

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt:

FMK) freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für die drei Monate

bis zum 30. Juni 2022 zu veröffentlichen.

Höhepunkte

* EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial

* Der Genehmigungsprozess für die westaustralische HF-freie

Batterieanodenanlage ist weit fortgeschritten und wird

voraussichtlich im laufenden Quartal abgeschlossen

* Positive Gespräche mit Herstellern von Lithium-Ionen-Zellen in

Südkorea und Japan mit verstärktem Fokus auf natürlichem

Batterieanodengraphit aufgrund der ökologischen Vorteile gegenüber

synthetischem Graphit

* Export Finance Australia schließt das Kreditgenehmigungsverfahren

für das 40-Millionen-US-Dollar-Ausbaudarlehen unter der Critical

Minerals Facility der australischen Regierung ab

* GR Engineering führt detaillierte Planungsarbeiten für die

Beschaffung von Geräten mit langer Vorlaufzeit durch

* GreenRECARB und HPA-dotierte Beschichtungsprogramme liefern

ermutigende Ergebnisse

* Cradle-to-Gate-CO2-Studie zur Quantifizierung der Umweltvorteile von

EcoGrafs HFfree(TM)-Prozesstechnologie in Auftrag gegeben

* Gespräche mit Branchenteilnehmern in Übersee und Regierungsbehörden

über die Entwicklung von EcoGraf

HFfree(TM)-Batterieanodenmaterialanlagen in Asien, Europa und

Nordamerika werden fortgesetzt, da der Sektor regionalisierte

Lieferketten für Batteriemineralien aufbaut

* EcoGraf(TM)-Batterierecycling

* Zusammenarbeit mit der europäischen Anodenrecycling-Expertin Anna

Vanderbruggen zur Bewertung des EcoGraf HFfree(TM)-Reinigungsverfahrens für

eine Reihe von Lithium-Ionen-Batterieanodenmaterialien

* Deutsches Forschungsinstitut bestätigt, dass die elektrochemische

Leistung von recyceltem EcoGraf HFfree(TM)-Graphit die Benchmarks der

Industrie erfüllt

* Weitere Tests mit Herstellern von Batterien und Lithium-Ionen-Zellen in

Europa und Asien

* EcoGraf(TM)-Naturflockengraphit

* Treffen mit der Regierung von Tansania zum Epanko-Rahmenabkommen,

Epanko-Erweiterungsprogramm und Merelani-Arusha-Graphitprojekt

* GR Engineering wird mit der Bewertung von Erweiterungsoptionen für

Epanko beauftragt

* Das Graphitprojekt Merelani-Arusha soll einen zusätzlichen Betrieb und

eine Diversifizierung der Versorgung in Tansania ermöglichen

* Evaluierung einer mechanischen Formgebungsanlage im Land, um einen

ostafrikanischen Supply Chain Hub zu schaffen

* Bergbaustudie von Vermeer abgeschlossen, die eine Senkung der

Brennstoffkosten und Kohlenstoffemissionen um 24,6 % zeigt

* Unternehmen

* Barmittel am Quartalsende in Höhe von 46,7 Millionen AUD

* Ernennung von Dale Harris zum Chief Operating Officer und von Christer

Mhingo zum Direktor von TanzGraphite

* Fortschritte bei der Nickelexploration von Innogy Limited und Abschluss

der IPO-Vorbereitungen

Unternehmensübersicht

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial auf,

um hochreine Graphitprodukte für den Lithium-Ionen-Batterien-Markt und

fortschrittliche Fertigungsmärkte zu produzieren. Bis heute wurden über 30

Millionen US-Dollar investiert, um zwei äußerst attraktive,

entwicklungsbereite Graphitgeschäfte aufzubauen.

Die erste neue, hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien

wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und

Nordamerika herstellen und dabei eine überlegene, umweltverträgliche

HF-freie Reinigungstechnologie einsetzen, um den Kunden nachhaltig

produziertes, hochleistungsfähiges Batterieanodenmaterial zu liefern. Später

wird die Produktionsbasis für Batteriegraphit um zusätzliche

Verarbeitungsanlagen in Europa und Nordamerika erweitert, um den weltweiten

Übergang zu sauberer, erneuerbarer Energie im kommenden Jahrzehnt und das

rasche Wachstum bei Batteriematerialien zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von

Kohlenstoffanodenmaterial aus recycelten Batterien durch das

EcoGraf(TM)-Verfahren des Unternehmens die Recyclingindustrie in die Lage

versetzen, Batterieabfälle zu reduzieren und recyceltes

Kohlenstoffanodenmaterial zur Verbesserung der Lebenszykluseffizienz von

Batterien einzusetzen.

Ergänzend zu diesen Batteriegraphit-Aktivitäten treibt das Unternehmen auch

das Geschäft mit natürlichem Flockengraphit von TanzGraphite voran, das

zusätzliches Rohmaterial für die Batterieanodenmaterial-Anlagen liefern und

den Kunden eine langfristige Versorgung mit hochwertigen Graphitprodukten

für industrielle Anwendungen wie feuerfeste Materialien, Aufkohlungsmittel

und Schmiermittel bieten wird.

Dieser Bericht ist vom Board für die Veröffentlichung genehmigt.

Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Tätigkeitsberichts.

Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit

der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf

ASX-EGR-Quarterly-Report_Activities-Cashflow-2022_06_Final.pdf

(ecograf.com.au)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über

Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden

im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige

Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen,

Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt

oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass

die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht

werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen in Bezug auf die

Machbarkeitsstudie zur Produktion von Batteriegraphit mit der

EcoGraf-Technologie des Unternehmens, einschließlich der Produktionsziele

und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen

abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 5. Dezember 2017 "Battery

Graphite Pilot Plant", aktualisiert am 17. April 2019 "EcoGraf Delivers

Downstream Development" und am 5. November 2020 "Completion of EcoGraf(TM)

Processing Facility Development Report", verfügbar unter www.ecograf.com.au

und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen

abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in

der am 5. Dezember 2017 veröffentlichten und am 17. April 2019 und 5.

November 2020 aktualisierten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin

gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige

Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich

der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von

den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus der ASX-Meldung vom 21.

Juni 2017 "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie", die unter

www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen

bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und

den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten

Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der Bekanntmachung vom 21. Juni

2017 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich

geändert haben.

Mineralische Ressourcen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die

Mineralressourcen des Graphitprojekts Merelani-Arusha beziehen, wurden vom

Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian

Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore

Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 8. September 2015

"Merelani Upgrade Paves Way for PFS"), verfügbar unter www.ecograf.com.au

und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser

Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen

Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen,

und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den

Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen,

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die

Mineralressourcen des Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom

Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian

Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore

Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 31. März 2017 "Epanko

Mineral Resource Upgrade"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und

www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser

Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen

Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen,

und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den

Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen,

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Erzreserven des

Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom Unternehmen zuvor in

Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of

Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code)

gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 "Updated Bankable Feasibility

Study"), die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das

Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen

Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen Meldung des

Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass

alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in

der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten

und sich nicht wesentlich geändert haben.

