DGAP-News: ENCAVIS AG steigt in den STOXX Europe 600 auf (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

ENCAVIS AG steigt in den STOXX Europe 600 auf

^

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ENCAVIS AG steigt in den STOXX Europe 600 auf

05.09.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

05.09.2022 Corporate News

ENCAVIS steigt in den STOXX Europe 600 auf

Hamburg, 5. September 2022 - Der im MDAX der Deutschen Börse AG gelistete

Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN:

DE0006095003, Aktienkürzel: ECV) steigt in den STOXX Europe 600 Index auf.

"Wir freuen uns sehr, dass wir als unabhängiger Stromanbieter mit unserem

kontinuierlich wachsenden Portfolio an Wind- und Solarparks in Europa nun in

den Kreis der 600 größten europäischen Unternehmen aufgenommen wurden",

begrüßt Dr. Christoph Husmann, Finanzvorstand der Encavis AG, den Aufstieg

in die europäische Index-Liga und fügt hinzu: "Damit verstärken wir die

Gruppe der Unternehmen der Erneuerbaren Energien im STOXX 600."

Diese Index-Änderung hat vor allem Auswirkungen auf börsengehandelte Fonds

die Aktienindizes real nachbilden (insbesondere physisch replizierende

ETFs), denn diese Fonds müssen entsprechend der neuen Gewichtung die in

diesen Fonds enthaltenen Aktien umschichten und umgewichten, was zu einem

erhöhten Handelsvolumen in den betroffenen Aktien führen kann.

Die Umsetzung der Indexanpassung des STOXX Europe 600 erfolgt zum

Handelsbeginn am Montag, den 19. September 2022.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,3 Gigawatt (GW), das entspricht

einer Einsparung von insgesamt mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

www.encavis.com

Twitter: twitter.com/encavis

---------------------------------------------------------------------------

05.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1434665

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1434665 05.09.2022 CET/CEST

°