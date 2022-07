DGAP-News: Diesel im Juni weiterhin teurer als Benzin (deutsch)

Diesel im Juni weiterhin teurer als Benzin

* Auswertung von Clever Tanken zeigt: Super E10 rund 15 Cent, Diesel rund

2 Cent günstiger als im Mai

* Super E10 am günstigsten in Leipzig, Mannheim und Bonn

* Super E10 am teuersten in Hannover, Bremen und Wuppertal

* Diesel am günstigsten in Bonn, Mannheim und Bochum

* Diesel am teuersten in Bremen, Wuppertal und Leipzig

Nürnberg, 1. Juli 2022. Die Einführung des Tankrabatts zum 1. Juni hatten

Autofahrer in Deutschland sehnsüchtig erwartet. Und tatsächlich rauschten

die Preise für Super E10 und Diesel zu Beginn des vergangenen Monats rasant

nach unten. Hatte der Liter Super E10 nach Auswertung des

Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken am 31. Mai im bundesweiten

Schnitt noch rund 2,1540 Euro gekostet, wurden tags darauf nur noch 1,8700

Euro aufgerufen - also ganze 28 Cent weniger. Der Liter Diesel kostete vom

31. Mai (2,0500 Euro) auf den 1. Juni (1,9250 Euro) rund 13 Cent weniger.

Allerdings hielt dieses niedrige Preisniveau nur für wenige Tage. Und so

kostete der Liter Super E10 im Monatsschnitt etwa 1,9120 Euro pro Liter. Das

waren rund 15 Cent weniger als im Mai. Der Liter Diesel kostete im

Monatsschnitt 2,0238 Euro - und damit nur rund 2 Cent weniger als im

Vormonat.

"Dass die Preise für Super E10 und Diesel trotz der Senkung der

Energiesteuer nicht so stark gefallen sind, wie erhofft, hat mehrere Gründe.

So haben die Rohölpreise in der ersten Monatshälfte wieder angezogen. Zudem

hat sich der Wert des Euro gegenüber dem US-Dollar vermindert - und damit

den Einkauf von Rohöl verteuert, da dieses in Dollar gehandelt wird. Auch

die Pfingstfeiertage und die Pfingstferien haben die Spritpreise getrieben.

Darüber hinaus gehen viele Analysten davon aus, dass die Mineralölkonzerne

die aktuellen Steuersenkungen bisher nicht allumfänglich an die Verbraucher

weitergeben", erläutert Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer des

Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken.

Autofahrer, die im Juni viermal jeweils 60 Liter Super E10 tankten, zahlten

im Schnitt 458,88 Euro. Das waren rund 36,94 Euro weniger als im Vormonat,

aber rund 97,46 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Dieselbe Menge Diesel

kostete im Juni rund 485,71 Euro. Das waren nur etwa 4,03 Euro weniger als

im Mai und zugleich 158,59 Euro mehr als im Juni 2021.

Benzin-Diesel-Schere dreht sich erneut um

Der Preisunterschied zwischen Super E10 und Diesel lag im Juni bei minus

0,1118 Euro pro Liter. Gegenüber dem Vormonat hat sich die

Benzin-Diesel-Schere damit um rund 14 Cent zuungunsten von Diesel

vergrößert. Dass Diesel teurer ist als Benzin, ist damit nach März und April

erst zum dritten Mal seit dem Start der regelmäßigen Monatsauswertungen von

Clever Tanken im Juni 2012 eingetreten. Steffen Bock: "Der derzeit so hohe

Dieselpreis liegt vor allem an der für diese Jahreszeit untypisch hohen

Nachfrage. Denn Hausbesitzer füllen schon jetzt ihre Heizöltanks auf - aus

Furcht, die Preise könnten unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges noch

weiter steigen, sobald die Temperaturen im Herbst fallen."

Günstigste und teuerste Tanktage

Der teuerste Tanktag für Super E10 war Sonntag, der 12. Juni. An diesem Tag

kostete der Liter im bundesweiten Schnitt 1,9520 Euro. Mit jeweils 2,0610

Euro pro Liter war Diesel am teuersten am Sonntag, den 19., sowie am Montag,

den 20. Juni. Am wenigsten zahlten Autofahrer hingegen für den Liter Super

E10 am Donnerstag, den 30. Juni (1,8620 Euro), und für den Liter Diesel am

Mittwoch, den 1. Juni (1,9250 Euro).

Städteranking

Günstigste Super-E10-Tankstadt beim monatlichen Preisvergleich der 20

größten deutschen Städte von Clever Tanken wurde im Juni Leipzig. 1,8825

Euro kostete der Liter Super E10 hier im Schnitt. Damit ist Leipzig auch die

bisher günstigste Super-E10-Tankstadt des Jahres. Auf den Plätzen zwei und

drei folgten im Monatsranking Mannheim (1,8875 Euro) und Bonn (1,8900 Euro).

Die Kategorie der teuersten Super-E10-Tankstädte entschieden im Juni

hingegen Hannover (1,9335 Euro), Bremen (1,9300 Euro) und Wuppertal (1,9296

Euro) für sich. Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 bezahlten

Autofahrer im teuren Hannover rund 464,04 Euro und damit etwa 12,24 Euro

mehr als im günstigeren Leipzig.

Für den Liter Diesel zahlten Autofahrer im Juni am wenigsten in Bonn (2,0062

Euro), Mannheim (2,0075 Euro) und Bochum (2,0077 Euro). Am meisten zahlten

sie hingegen in Bremen (2,0524 Euro), Wuppertal (2,0495 Euro) und Leipzig

(2,0454 Euro).

Ausblick

Für den kommenden Monat erwartet Experte Steffen Bock, dass sich der

Tankrabatt an den Zapfsäulen auch weiterhin nicht deutlicher zeigt. "Der

Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden scharfen westlichen

Sanktionen gegen Russland werden das weltweite Rohölangebot bei zugleich

robuster Nachfrage weiter verknappen - und die Öl- sowie Kraftstoffpreise

damit treiben. Hinzu kommt, dass mit den Sommerferien nun deutschlandweit

die wichtigste ,Driving Season' des Jahres startet. Das heizt die Nachfrage

nach Kraftstoffen und deren Preise zusätzlich an. Unter Druck geraten könnte

der Ölpreis hingegen vor allem durch die zunehmenden Rezessionsängste an den

Aktienbörsen. Diese belasten die Rohölnotierungen bereits seit Mitte Juni."

Vor diesen Hintergründen rät Steffen Bock Autofahrern daher umso mehr, die

Kraftstoffpreise entlang geplanter Fahrtrouten regelmäßig zu vergleichen

oder wiederkehrend genutzte Tankstellen dauerhaft im Blick zu behalten.

"Über Apps, das Navigationsgerät oder das Internet lassen sich die

günstigsten Tankstellen der Umgebung ermitteln. Zudem können Tankstellen in

der App von Clever Tanken als Favoriten angelegt werden. Diese können

Autofahrer dann beobachten und so günstige Tankzeiten ermitteln. Teure

Autobahntankstellen sollten sie jedoch stets meiden, wenn das ohne Umwege

möglich ist."

Beachten sollten Autofahrer zudem, dass es seit langem mancherorts bis zu

sechs Preisspitzen am Tag gibt - insbesondere an den Markentankstellen.

Steffen Bock: "Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu

Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen

einer Stadt sind innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent

drin." Günstige Tankzeiten bieten sich oft im Zeitraum zwischen 8 und 10

Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr. Allerdings sind Abweichungen von

diesen Regeln immer möglich.

Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem

Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in

Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung.

Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen

Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für

Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden

damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland

aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever

Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen

den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern,

der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst

werden kann. Seit Herbst 2021 bietet die App zudem mit Clever Pay die

Bezahlung von Kraftstoff direkt über das Smartphone an ausgewählten

Tankstellen an. Möglich ist dies durch eine Kooperation mit dem

Finanzdienstleister LogPay Financial Services GmbH, einer

einhundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG.

Für Fahrer von Elektroautos bietet Clever Tanken über eine Kooperation mit

dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch innerhalb der App die

Erweiterung Clever Laden an. Über sie lassen sich freie Ladepunkte in der

Umgebung ermitteln. Auch können die Preise verglichen, Ladevorgänge

ausgelöst und beendet sowie die Bezahlung via PayPal und Kreditkarte

vorgenommen werden - all das unabhängig von Netzwerkkarten und Verträgen mit

Energieunternehmen.

In Deutschland ist Clever Tanken Marktführer unter den

Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige

Webseite wird monatlich mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen, die App

mehr als 32 Millionen Mal. (Mai 2022; Quellen: IVW -

http://ausweisung.ivw-online.de/index.php?i=112, AGOF Daily facts, Google

Analytics).

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück.

Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer

über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien

nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen in der

Umgebung zu melden. Weitere Informationen im Internet unter:

www.clever-tanken.de

