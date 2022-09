DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2022 (deutsch)

Deutsche Payment A1M SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2022

* Aufbau operativer und organisatorischer Prozesse als Wachstumsgrundlage

wird weiterhin vorangetrieben

* Vermittlungserfolge als Zeugnis des Wachstums der Geschäftstätigkeit

* Umfangreiche Projekte im Bereich der technischen Infrastruktur sowie in

den Bereichen Informationssicherheit und operative Compliance

* Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 87%; Zielerreichung für das

Jahr 2022 hängt vom erfolgreichen Abschluss laufender Vertragsverhandlungen

ab

Berlin, 15. September 2022 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN:

DE000A2P74C5) hat ihren Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht. Demnach

konnte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 bereits einige nennenswerte

Erfolge im Vertrieb verzeichnen. Dazu zählte beispielsweise die Vermittlung

von Infrastruktur-Dienstleistern im Bereich Gastronomie, wodurch zukünftig

einer Vielzahl von Gastronomie-Betrieben eine Payment-Lösung zur Verfügung

gestellt werden soll und womit signifikantes Potential im Hinblick auf

Transaktionsvolumina einhergeht.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 nahmen die Umsatzerlöse

gegenüber dem Vorjahr um 87% auf knapp TEUR 340 zu. Die monatlichen Umsätze

stiegen von Januar 2022 (TEUR 47) bis Juni 2022 (TEUR 78) um mehr als 66%.

Trotz dieser positiven Entwicklung offenbarten sich verschiedene operative

Hürden, die es zu überwinden galt - und weiterhin gilt. Dazu gehörten

insbesondere der vor dem Hintergrund des hohen Qualitätsanspruches

erforderliche Wechsel des Payment-Gateways sowie Verzögerungen im Onboarding

von Händlern infolge zunehmend steigender Anforderungen an KYC (Know Your

Customer) - Prozesse. Wie erwartet wurde für das erste Halbjahr ein

Fehlbetrag in Höhe von TEUR 495 ausgewiesen. Das EBITDA beträgt TEUR -551.

Das Adjusted EBITDA*, bei dessen Ermittlung Einmaleffekte im Zusammenhang

mit Aufwand für Beratung im Rahmen des Reverse IPO / Merger und für die

Zuführung zu einer Rückstellung für Prozesskosten korrigiert worden sind,

beläuft sich auf TEUR -449. Der operative Cashflow fällt mit TEUR -604

ebenfalls noch negativ aus.

Diese Kennzahlen spiegeln das Stadium des operativen Geschäftes wider,

welches sich nach der vorgenommenen Neuausrichtung noch in einer frühen

Wachstumsphase befindet. Das Ziel bleibt es, bereits in diesem Jahr

skalierbare Strukturen und Prozesse zu schaffen, die in Zukunft ein

schnelles und zugleich nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Im Laufe des

Geschäftsjahres 2022 wird nicht nur umfangreich in die technische

Infrastruktur investiert, es werden auch umfangreiche Projekte in den

Bereichen Informationssicherheit und operative Compliance durchgeführt.

Die Vermittlung von Geschäftskunden an Anbieter von Zahlungsdienstleistungen

soll zukünftig über ein neues Payment-Gateway erfolgen. Dadurch profitiert

die Gesellschaft von höherer Flexibilität und Diversität bei der

kundenindividuellen Strukturierung und Zusammenstellung von

Zahlungslösungen. In diesem Zusammenhang wird auch an der Einführung einer

Lösung für Buy Now, Pay Later (BNPL) gearbeitet. Neben der reinen

Vermittlung von Geschäftskunden an Zahlungsdienstleister bietet die Deutsche

Payment seit Juni 2022 mit PayThisWay powered by Deutsche Payment auch

Geschäftskunden eine Lösung für Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen

(Account-to-Account; A2A) an. Dafür wurde eine Kooperation mit Token

vereinbart - einem der führenden Open-Banking-Anbieter für die europäische

Zahlungsverkehrsbranche. PayThisWay powered by Deutsche Payment ermöglicht

Direktzahlungen zwischen den Konten der Endkund:innen und Händlern/Anbietern

ohne weitere Intermediäre und klassische Zahlungsinstrumente wie

Kreditkarten.

Für das Geschäftsjahr 2022 hat sich Deutsche Payment mit einem Plan-Umsatz

von EUR 2,2 Mio. ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Die Grundlage für ein

starkes Wachstum wurden gelegt: Einerseits befinden sich verschiedene

intrastrukturelle Projekte rund um die Etablierung eines neuen Gateways kurz

vor dem Abschluss. Andererseits konnten einige nennenswerte Vermittlungen

erfolgreich abgeschlossen werden. Unter den vermittelten Geschäftskunden

befinden sich Unternehmen, die selbst ein rasantes Wachstum anstreben,

wodurch auch die von Deutsche Payment vermittelten Transaktionsvolumina

mitwachsen und die Umsätze ansteigen lassen würden. Allerdings hat das

operative Geschäft im ersten Halbjahr 2022 auch längere Onboarding-Zeiten

und teilweise Ablehnungen von Geschäftskunden durch Kooperationspartner

offenbart. Dadurch sind einzelne Vermittlungen gescheitert, die Deutsche

Payment bei ihrer Umsatzplanung berücksichtigt hatte. Inwieweit Deutsche

Payment ihre Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2022 halten

kann, hängt davon ab, ob Deutsche Payment verschiedene derzeit laufende

Verhandlungen erfolgreich abschließt sowie davon, ob zum Jahresende erste

signifikante Umsätze von vermittelten Geschäftskunden fließen. Sollte es

hier zu Verzögerungen kommen, werden sich diese auch in den Planzahlen von

Deutsche Payment widerspiegeln. Aktuell geht der Vorstand aber davon aus,

die Ziele zu erreichen.

Detaillierte Angaben sind dem Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite

zu entnehmen

https://investor.deutsche-payment.com/finanzberichte/

* Das Adjusted EBITDA meint das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Berichtszeitraumes

Kontakt: Dr. Erik Hermann (Investor Relations)

Telefon: +49 (0)30 652121346

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Über Deutsche Payment

Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kund:innen nicht nur mit einem

attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die sich positiv auf die

Customer Experience auswirken - online, mobil und am Point of Sale - sind

der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung.

Unsere Mission ist es, Unternehmen individuell auf ihre Bedürfnisse

zugeschnittene, innovative und kostenoptimierte Payment-Lösungen, die

höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden, zur Verfügung zu stellen. Bei

unseren Lösungen und unserer Beratung legen wir besonderen Wert auf

Kundenorientierung und positive Kundenerfahrungen.

Mehr Informationen unter

https://deutsche-payment.com/

